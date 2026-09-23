قهرمانی کاراته ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶
تیم ملی کاراته کشورمان عنوان قهرمانی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ را به دست آورد.
روز پایانی رقابتهای کاراته بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا، دیروز (چهارشنبه) در سالن تویوهاشی برگزار شد و محمود نعمتی آخرین نماینده کاراته ایران با کسب مدال طلا، دومین طلای کاراته و کاروان ورزشی کشورمان را به ارمغان آورد. در دیدار نهایی وزن ۸۴+ کیلوگرم، محمود نعمتی به مصاف سناد صوفیانی دارنده مدال برنز جهان و طلای بازیهای کشورهای اسلامی از عربستان رفت و در دیداری تماشایی، با نتیجه ۶ بر ۳ از سد حریف خود گذشت تا به مدال طلای بازیهای آسیایی دست یابد. نعمتی برای حضور در دیدار نهایی، در نخستین مبارزه با نتیجه ۵ بر صفر واتتانا زایاسان از لائوس را شکست داد و در مرحله نیمهنهایی با همین نتیجه، از سد شرپا تِنزینگ از نپال گذشت. محمود و مرتضی نعمتی با کسب مدال طلای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، همانند حسن و حسین روحانی به دومین زوج برادر ایرانی تبدیل شدند که در یک دوره بازیهای آسیایی موفق به کسب مدال طلا شدهاند. برادران روحانی نیز در بازیهای آسیایی ۲۰۰۶ دوحه موفق به کسب مدال طلا شده بودند. با پایان رقابتهای کاراته بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا، تیم ملی کاراته ایران با کسب دو مدال طلا توسط مرتضی و محمود نعمتی و سه مدال نقره توسط کاتای تیمی بانوان، علیاصغر آسیابری و فاطمهزهرا سعیدآبادی و همچنین کسب عنوان قهرمانی این رقابتها، به کار خود پایان داد. محمود نعمتی پس از کسب مدال طلای کاراته بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا گفت: خدا را شکر همه چیز بهخوبی پیش رفت و توانستم بهترین نتیجه را کسب کنم. دیروز مرتضی (برادر محمود نعمتی و برنده مدال طلای بازیهای آسیایی) گل کاشت و باعث افزایش روحیه من شد.
سایر بچهها هم فینالیست شدند، اما مدال آنها تبدیل به طلا نشد. باز هم خدا را شکر بچهها دست خالی بازنگشتند. شرایط خوبی داشتم و برای این مدال خیلی تلاش کرده بودم. خیلی از آسیبها را پشت سر گذاشته بودم. به همین خاطر در مصاحبه قبلی نتوانستم صحبت کنم و اشکم بند نمیآمد. همه دردهایی که کشیده بودم، جلوی چشمم بود و حتی روی تاتامی با آنها بودم.