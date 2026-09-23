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واکنش فدراسیون فوتبال به حذف تیم امید
پس از حذف تیم فوتبال امید از بازیهای آسیایی، فدراسیون فوتبال در بیانیهای ضمن عذرخواهی از مردم اعلام کرد زمان تصمیمهای شجاعانه فرا رسیده است.
در این بیانیه آمده است: ضمن عرض ادب و احترام به مردم بزرگ و شریف ایران، نتیجه دیدار تیم ملی امید مقابل تیم کره شمالی در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ و حذف از مرحله گروهی، برای همه ما تلخ بود. این نتیجه با انتظارها و امیدهایی که هواداران فوتبال به این تیم و نسل جوان فوتبال کشور دارند، فاصله داشت. تیم ملی امید پس از پیروزی مقابل امارات و تساوی با چین، در دیدار حساس پایانی نتوانست عملکرد مورد انتظار را ارائه دهد و فدراسیون فوتبال هم در کنار اعضای تیم این نتیجه را بیهیچ توجیهی پذیرفته و بابت آن از علاقهمندان عذرخواهی میکند. اینک، زمان بررسی صادقانه، دقیق و موشکافانه و اخذ تصمیمهای شجاعانه است.
این مجموعه فنی و بازیکنان از زمان شکلگیری تیم ملی نوجوانان که راهی جام جهانی شد، در سالهای اخیر اردوهای مکرر و متعددی داشتند و بهرغم مقدورات و محذورات برای حضور در همین مسابقات هم کمپهای خارجی و داخلی برای آمادهسازی تیم برپا شد و بر این اساس، عملکرد تیم در بازی امروز به هیچ وجه قابل توجیه نیست. در این میان، تلاش و زحمت مجموعه تیم قابل انکار نبوده، لکن نتیجه نهایی نشان داد که میبایست متعهد باشیم در کوتاهترین زمان ممکن، عملکرد این دوره را به صورت دقیق و کارشناسی بررسی کرده و نتایج را در عمل به استحضار عموم مردم برسانیم. طبعاً در این میان، هدف بهصورت مشخص ساختن تیمی است که بتواند برای حضور در آوردگاه المپیک انتظارات افکار عمومی را برآورده سازد. از همه هواداران، رسانهها و کارشناسان فوتبال که با نقد منصفانه و دلسوزانه خود به پیشرفت فوتبال کمک میکنند، سپاسگزاریم. فوتبال ایران متعلق به مردم است و ما با تکیه بر توجه هواداران و رسانههای محترم گروهی، مسیر پیش رو را با جدیت ادامه خواهیم داد. برنامهریزی برای آینده، و حرکت هدفمند بهسوی میدانهای آتی، هدف روشن ماست و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
قاسمپور: در جام ملتها شانسی نخواهیم داشت
مربی پیشین تیم ملی فوتبال شکست ۴ بر یک تیم ملی امید مقابل کرهشمالی و حذف از بازیهای آسیایی ناگویا را «نشاندهنده ساختار ضعیف فوتبال ایران» دانست. او همچنین درباره غیبت صیادمنش و قایدی در لیست تیم ملی بزرگسالان گفت: قلعهنویی باید پاسخگو این موضوع باشد. زمانی که جوانان هم دعوت میشوند از آنها استفادهای نمیشود.
ابراهیم قاسمپور، مربی پیشین تیم ملی فوتبال، درباره شکست سنگین تیم ملی امید و حذف از دور رقابتها گفت: مقصر این اتفاق، حسین عبدی نیست بلکه ساختار فوتبال ما ایراد دارد. بازیکنان خوبی در تیم حضور داشتند اما باید زودتر به تیم ملی اضافه میشدند تا هماهنگی در تیم صورت بگیرد. چه نوع برنامهریزی برای این مسابقات وجود داشت؟ چند دیدار تدارکاتی برگزار شد تا به این دیدارها برسیم؟ به نظرم مدیریت ضعیف در فوتبال، ما را به بیراهه برده است. قاسمپور در واکنش به لیست اعلام شده تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران گفت: تقریبا مانند ادوار گذشته است. باید یک خانهتکانی اساسی در تیم ملی شکل میگرفت. چنین فرصتی قبل از جامجهانی وجود داشت ولی این اتفاق رخ نداد. هر زمانی بازیکنان جوان هم به تیم دعوت شدند، از آنها استفادهای صورت نگرفت و تفاوتی بین دعوت شدن یا نشدن آنها وجود نداشت. در جامجهانی با وجود ۴۸ تیمی شدن انتظار صعود داشتیم ولی این اتفاق رخ نداد و با این وجود در جام ملتها شانسی نخواهیم داشت. او در رابطه با دعوت نشدن صیادمنش و قایدی افزود: این موضوع بارها تکرار شده و کادر فنی باید پاسخ این سؤالات را بدهد. اگر قلعهنویی در هیئترئیسه فدراسیون وعده جوانگرایی داده است، باید پاسخگوی وعدههای خود باشد.
کلوپ در آلمان قانون گذاشت
از شام اجباری تا ممنوعیت موبایل
سرمربی جدید تیم ملی فوتبال آلمان، تغییرات انضباطی در اردوی این تیم را آغاز کرده و قوانین جدیدی برای ملیپوشان وضع کرده است؛ قوانینی که هدف اصلی آنها افزایش تمرکز، نظم و اتحاد تیمی عنوان شده است.
یورگن کلوپ، حضور همزمان بازیکنان در وعده شام را اجباری کرده است. برخلاف دوره یولیان ناگلزمان، ملیپوشان دیگر نمیتوانند بهتدریج سر میز حاضر شوند و همه بازیکنان باید در زمان تعیینشده در رستوران حضور داشته باشند. این قانون با هدف تقویت ارتباط میان بازیکنان اجرا میشود.
استفاده از تلفن همراه نیز ممنوع شده است. بازیکنان اجازه ندارند در زمان آمادهسازی روز مسابقه، حضور در سالن بدنسازی یا حتی هنگام فیزیوتراپی از تلفن همراه استفاده کنند. کلوپ بر این باور است که کاهش استفاده از تلفن همراه میتواند عوامل حواسپرتی را در اردو کاهش دهد.
از دیگر قوانین جدید سرمربی آلمان، ممنوعیت اصلاح و کوتاهی حرفهای مو در محل اردوی تیم ملی است. کلوپ قصد دارد بازیکنان در مدت حضور در اردو، تمرکز و انرژی خود را روی فوتبال، برنامههای آمادهسازی تیم و مسابقات پیشرو قرار دهند و از حواشی غیرضروری دور بمانند.
رایزنیهای بینتیجه برای بازی دوستانه
تلاشهای فدراسیون و کادر فنی تیم ملی فوتسال برای تدارک بازی دوستانه در مهر و آبان تاکنون نتیجه نداشته است.
تیم ملی فوتسال کشورمان در سال 1405 هیچ تورنمنت رسمی پیش رو ندارد و تنها باید در بازیهای داخل سالن آسیا 2026 شرکت کند. محمد طاهری مربی تیم ملی فوتسال چند روز پیش در گفتوگو با سایت سازمان لیگ فوتسال، درباره برنامههای شاگردان وحید شمسایی در سال 1405 صحبت کرد و از قطعی نبودن دیدارهای دوستانه در فیفادیهای مهر و آبان سخن گفت.
در شرایطی که رایزنیها با تیمهای ملی عراق و روسیه برای بازی مقابل این تیمها در پاییز بهخوبی دنبال شده بود، هنوز موانعی بر سر نهایی کردن این دو مسابقه وجود دارد و تکلیف هیچ مسابقهای روشن نیست. همچنین رایزنیهایی برای انجام دیدار دوستانه با تیمهای ملی آذربایجان و اسلوواکی انجام شده که هنوز نهایی نشده است. در صورتی که بازی با هیچیک از این تیمها مسجل نشود، بازیکنان تیم ملی فوتسال در مهر و آبان در اردوهای درونتیمی شرکت میکنند و یک مسابقه با یکی از تیمهای باشگاهی در برنامه تیم ملی قرار میگیرد.
این در شرایطی است که تیم ملی افغانستان قرار است، اردویی در تهران برگزار کند و در مهرماه عازم برزیل شود. افغانستان در آمریکای جنوبی با تیمهای ملی برزیل، کیپ ورد، ژاپن، اندونزی و پرو رقابت خواهد کرد.
تنها رقابت دوستانهای که برای تیم ملی فوتسال در سال 1405 قطعی شده، شرکت در تورنمنت تایلند و دیدار با تیمهای ملی تایلند و ژاپن است.