ناکامی، جای مدال طلا را گرفته است تیم فوتبال امید این بار در مرحله مقدماتی حذف شد!
سرویس ورزشی-
تیم فوتبال امید ایران با شکست سنگین برابر
کره شمالی، از صعود به مرحله حذفی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ بازماند و به کار خود در این رقابتها پایان داد.
تیمهای فوتبال امید ایران و کره شمالی در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ از گروه B صبح دیروز چهارشنبه اول مهر از ساعت ۰۹:۰۰ به وقت تهران با قضاوت سعدالله گلمرادی از تاجیکستان در ورزشگاه ویو در کارییا شهر ناگویا ژاپن به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر یک به سود کره شمالی به پایان رسید. امیرحسین حسینزاده زننده تنها گل ایران بود.
در دیگر بازی گروه B تیمهای چین و امارات به تساوی رسیدند. به این ترتیب و در پایان مرحله گروهی چین با ۵ امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد شد و کره شمالی و ایران هر دو با ۴ امتیاز و به دلیل تفاضل گل کره شمالی در رده دوم و ایران سوم ایستادند و امارات هم با دو امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت. به این ترتیب تیم امید ایران از مرحله گروهی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ حذف شد.
ایران در این بازی با ترکیب محمد خلیفه، محمدامین حزباوی، دانیال ایری، ابوالفضل کوهی، یاسین جرجانی، مبین دهقان (کارت زرد) (۸۲- سهیل صحرایی)، امیرمحمد رزاقینیا (۷۱- مسعود محبی)، سعید سحرخیزان (کارت زرد)، یوسف مزرعه (۵۳- اسماعیل قلیزاده)، امیرحسین حسینزاده (۵۳- پوریا شهرآبادی) و کسری طاهری به میدان رفت.
عبدی: نتیجه برای من قابل قبول نیست
حسین عبدی سرمربی تیم امید در پایان این بازی به خبرنگاران گفت: تمام بازیکنان فکر میکردند که به مرحله بعد صعود کردهایم. باید به کره شمالی تبریک گفت؛ آنها خیلی خوب بازی کردند. باعث تأسف است که در این گروه سخت نتوانستیم پیروز شویم و به مرحله بعد صعود کنیم. ما در شرایطی غیرمعمول بازی کردیم و بازیکنان ما فرسنگها از خانه و شرایط معمول خود فاصله داشتند. روی مواردی گل خوردیم که بارها در تمرینات روی آنها کار کرده بودیم، اما همانطور که گفتم، در یک بازی غیرمعمول شکست خوردیم و در چنین شرایطی چیزی جز عذرخواهی نمیتوانم بگویم.
عبدی عنوان کرد: بازیکنان تیم فکر میکردند بهراحتی این بازی را میبریم و از همان ابتدا با چنین طرز تفکری وارد مسابقه شدند. واقعاً نتیجهای رقم خورد که برای من قابل قبول نیست. وی در پاسخ به این پرسش که چه چیزی باعث شد تیم ملی امید گلهای متفاوت دریافت کند، گفت: اشتباهات فردی مهلک و عدم سازماندهی در خط دفاعی باعث شد چنین اتفاقی رقم بخورد. در حالی که ما بارها روی این موارد در تمرینات کار کرده بودیم. سرمربی تیم ملی امید عنوان کرد: یک بازیکن در بازی قبلی دچار مصدومیت شد، یک بازیکن دیگر اصلاً به تیم ملحق نشد و درست شب بازی نیز دو بازیکن دیگر با مشکل مواجه شدند. این شرایط بسیار غیرمعمول بود، بهخصوص اینکه بازیکنان ما کیلومترها از خانه و شرایط معمول خود فاصله داشتند.
جلالی: فوتبال در مسیر نزولی حرکت میکند
مجید جلالی کارشناس فوتبال کشورمان هم پس از این باخت سنگین گفت: از نظر من، این شکست را اصلاً نباید صرفاً به پای کادر فنی و مربیان نوشت. البته نمیتوان گفت مربیان کاملاً بیتقصیر بودهاند اما شاید سهم آنها در این ناکامی نهایتاً ۱۰ درصد باشد و ۹۰ درصد مابقی، حاصل این است که آنها خودشان هم قربانی شدند. قربانی از این حیث که طی سالیان اخیر، اغلب مربیانی که به فوتبال ما آمدهاند، پس از متحمل شدن شکست کنار رفتهاند. در واقع همگی قربانی روند و ساختار معیوب فوتبال کشور شدهاند.
وی افزود: شما اگر روند دو یا سه دهه گذشته را بررسی کنید، ما تقریباً در هیچ زمینهای توفیق ساختاری نداشتهایم. شاید تنها دستاورد ما صعود به چند دوره اخیر جام جهانی بوده باشد که آن هم در دوره اخیر تا حدودی متأثر از افزایش سهمیه تیمهای آسیایی رقم خورد. من سالهاست که بارها تأکید کردهام که فوتبال ما زمانی تنها در مسیر پیشرفت قرار نداشت، اما حالا در یک مسیر نزولی حرکت میکند.
کادر فنی پاسخگو باشد
این تیم یکی از پرستارهترین مجموعههای تاریخ فوتبال ایران را در اختیار داشت. در ترکیب همین تیمی که چهارشنبه این نتیجه ضعیف برابر کره شمالی را متحمل شد برخی از بازیکنان باکیفیت و ثابت لیگ برتر حضور دارند. درون دروازه محمد خلیفه دیده میشود که با استقلال به توافق رسیده و در همین چند هفته عملکرد درخشانی داشته است. در خط دفاعی مدافعان گرانقیمتی مانند دانیال ایری و محمدامین حزباوی حضور دارند. خط هافبک تیم ملی امید را بازیکنانی تشکیل میدهند که همین چند روز قبل در ترکیب استقلال نمایش خیرهکننده برابر یکی از قدرتمندترین تیمهای آسیا داشته و بازیکنانی مانند امیرمحمد رزاقینیا و اسماعیل قلیزاده، دو بار برابر السد موفق به گلزنی شدند. کادر فنی باید پاسخ بدهد که تیم امید با چه ایدهای وارد زمین شد؟ چرا تیمی که برایش دو اردوی ترکیه در نظر گرفته شد و حتی برنامه لیگ برتر تحت تأثیر آمادهسازی آن قرار گرفت، در چنین مسابقهای تا این اندازه آسیبپذیر ظاهر شد؟ تمرینات این تیم در اردوهای مختلف چه خروجی تاکتیکی داشته است؟ نقش کادر فنی در انتخاب بازیکنان چه بوده و آیا بازیکنانی که به تیم امید دعوت شدهاند، دقیقاً بر اساس یک مدل فنی مشخص انتخاب شدهاند؟ مهمتر از همه، آیا برای این تیم هویت فنی مشخصی تعریف شده است؟
در کنار این موارد باید از وزیر ورزش و جوانان سؤال کرد که چرا به اعزام این تیم اصرار داشت؟ دنیامالی چه چیزی در این تیم دیده بود که وعده موفقیت آن را داده و گفته بود «امیدها دست پُر بر میگردند». چه شرایطی سبب شد او و مهدی تاج وعده مدالآوری تیم امید را بدهند آن هم در شرایطی که میشد این روز را پیشبینی کرد. امروز به جای مدال طلا، مدال ناکامی نصیب فوتبال ایران شد. فوتبال ایران دیگر فرصت ندارد هر بار از صفر شروع کند. هر دم از این باغ بری میرسد؛ اما این بار قبل از چیدن میوه، شاید بد نباشد نگاهی جدی به باغبانها بیندازیم.