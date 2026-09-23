مهندس شهید سجاد مرادی‌نژاد، از شهدای جنگ 12روزه، سوم شهریور سال ۱۳۷۱ در خرم‌آباد دیده به جهان گشود. دیپلم کامپیوتر را در خرم‌آباد گرفت، سپس همراه با خانواده به شهر مقدس قم مهاجرت کرد. همان سال اول که به قم آمده بود، به خدمت امام‌زمان(عج) درآمد و تا لحظه شهادت خادم مسجد مقدس جمکران شد؛ همواره خود را سرباز امام‌زمان(عج) می‌نامید.

سابقه طولانی در ورزش بوکس، کیک‌بوکسینگ و کشتی داشت. همچنین تیراندازی، پاراگلایدر و چتربازی از علایق او محسوب می‌شود که در آنها نیز موفق بود. تحصیلات خود را در رشته مهندسی نرم‌افزار ادامه داد و به سپاه پیوست. صبوری و خوش‌اخلاق بودن از ویژگی‌های اخلاقی شهید بود. هیچ‌گاه در مقابل عصبانیت یا بدخلقی‌های دیگران خم به ابرو نمی‌آورد و هیچ‌کس از لحظه تولد تا لحظه شهادتش صدای بلندی از او نشنید.خوش‌رو بود و لبخند به لب داشت. بسیار بخشنده بود و هر کاری که می‌توانست برای دیگران انجام می‌داد. به پدر و مادر، همسر و خواهرهایش بسیار احترام می‌گذاشت و محبوب دل‌ها و چراغ خانه‌هایشان بود. صله‌رحم انجام می‌داد و با اقوام و آشنایان بسیار مهربان و گشاده‌رو بود. با بچه‌ها رفتار بسیار خوبی داشت به‌گونه‌ای که بچه‌های محله او را دوست خود صدا می‌زدند. پای ثابت مساجد و هیئت‌های مذهبی بود و تا حد امکان نماز را در مسجد اقامه می‌کرد. همیشه دائم‌الوضو بود و به سبب نماز شب خواندن، چهره‌ای نورانی و دل‌نشین داشت. مهندس سجاد مرادی‌نژاد ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۴، طی جنگ ۱۲روزه در قم به شهادت رسید و پیکر پاکش در قطعه ۲۲ گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر(ع) قم آرام گرفت.