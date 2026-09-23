نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با وجود شروع سال زراعی جدید اعلام نشد

در حالی که قانون خرید تضمینی تأکید می‌کند؛ دولت نرخ خرید محصولات کشاورزی را تا پایان شهریورماه هر سال اعلام کند؛ با وجود شروع سال زراعی جدید، تاکنون اعلام نشده است.

به گزارش خبرگزای فارس، کشاورزان مناطق سردسیر کشور که کشت آنها از 15 شهریورماه آغاز شده، گفتند: «فصل کشت دارد تمام می‌شود اما هنوز نمی‌دانیم دولت، گندم سال آینده را چند می‌خواهد بخرد. زمین معطل مانده و اگر تا چند روز دیگر اعلام نکنند، محصول دیگری می‌کاریم.»

امروز دوم مهر است و هنوز قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی اعلام نشده است. تبصره 2 قانون خرید تضمینی محصولات اساسی تأکید کرده است؛ «دولت موظف است قیمت‌های خرید تضمینی را قبل از آغاز هر سال زراعی(آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلام نماید.»

ابراهیم مرادزاده؛ کارشناس ارشد کشاورزی درباره تأخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تصریح کرد: «هر 10 روز تأخیر در کشت پاییزه، یک درصد تولید گندم را کم می‌کند؛ یعنی یک تن در هکتار. این مقدار کاهش در مقیاس پنج میلیون هکتار گندمزار کشور تا پنج میلیون تن می‌تواند با کاهش همراه باشد. پژوهشی از آمارهای 10ساله نشان می‌دهد؛ همواره بین زمان و اعلام قیمت مناسب خرید تضمینی با میزان تولید سال بعد رابطه مستقیمی داشته است. امسال دولت علاوه‌بر اینکه قانون خرید تضمینی را نقض کرده، بخشی از پول گندمکارانی که از ابتدای فصل محصول خود را به دولت فروخته‌اند؛ هنوز نداده است.