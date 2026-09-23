بررسی ترکیب سنی ناوگان موتورسیکلت کشور نشان می‌دهد ۵۶ درصد از مجموع

۱۳ میلیون و ۹۳۹ هزار دستگاه موتورسیکلت، بیش از ۱۶ سال عمر دارند و چهار میلیون دستگاه نیز بالای ۲۱ سال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ترکیب سنی ناوگان موتورسیکلت کشور نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از موتورسیکلت‌های موجود، سن بالایی دارند و سهم موتورسیکلت‌های ۱۶ سال به بالا در ناوگان کشور به بیش از نیمی از کل وسایل نقلیه موتوری دوچرخ می‌رسد.

براساس آمار موجود، کل ناوگان موتورسیکلت کشور ۱۳ میلیون و ۹۳۹ هزار و ۵۹۹ دستگاه است. از این تعداد، تنها دو میلیون و ۸۲۶ هزار و ۹۶۹ دستگاه، معادل حدود 18 درصد، شش سال یا کمتر سن دارند.

همچنین یک میلیون و ۶۲۳ هزار و ۳۴۶ دستگاه از موتورسیکلت‌های کشور در بازه سنی هفت تا ۱۰ سال قرار دارند که حدود ۱۲ درصد کل ناوگان را تشکیل می‌دهد. در گروه سنی ۱۱ تا ۱۵ سال نیز دو میلیون و ۱۶۲ هزار و ۶۳۶ دستگاه موتورسیکلت قرار گرفته که سهمی حدود ۱۶ درصدی از کل ناوگان دارد.

اما بیشترین تمرکز ناوگان در گروه‌های سنی بالاتر دیده می‌شود. براساس این آمار، سه میلیون و ۷۱۸ هزار و ۳۲۹ دستگاه موتورسیکلت، معادل ۲۷ درصد کل ناوگان، بین ۱۶ تا ۲۰ سال سن دارند.

در همین حال، چهار میلیون و ۶۱ هزار و ۱۹۰ دستگاه موتورسیکلت، یعنی حدود ۲۹ درصد کل ناوگان، بیش از ۲۱ سال عمر دارند. رقمی که این گروه را به بزرگ‌ترین بخش سنی ناوگان موتورسیکلت کشور تبدیل می‌کند.

در مجموع، موتورسیکلت‌های ۱۶ساله و بالاتر هفت میلیون و ۷۷۹ هزار و ۵۱۹ دستگاه از کل ناوگان را شامل می‌شوند. یعنی حدود ۵۶ درصد موتورسیکلت‌های موجود کشور در این گروه سنی قرار دارند. در مقابل، مجموع موتورسیکلت‌های ۱۰ساله و کمتر حدود چهار میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه و معادل نزدیک به ۳۲ درصد

ناوگان است.

بنابراین با توجه به سهم بالای موتورسیکلت‌های قدیمی در ناوگان کشور، مسئله فرسودگی این وسایل نقلیه تنها به ایمنی و هزینه‌های نگهداری محدود نمی‌شود و می‌تواند بر مصرف سوخت و آلودگی هوا نیز اثرگذار باشد.

از این‌رو، نوسازی و جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده می‌تواند هم‌زمان در کاهش مصرف بنزین و بهبود کیفیت هوای شهرها نقش داشته باشد.