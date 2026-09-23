کالاهای اساسی تا پایان سال تأمین است

با ادامه تأمین و افزایش ذخایر کالاهای اساسی، با وجود توقف پروازهای خارجی، نیاز کشور تا پایان سال تامین است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با وجود تداوم تنش در تنگه هرمز، کاهش تردد کشتی‌های تجاری در این آبراه و تحدید به محدودشدن ارتباطات هوائی ایران، شواهد و اظهارات مسئولان در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد؛ زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور همچنان فعال است و تاکنون حتی نیازی به برداشت از ذخایر راهبردی ایجاد نشده است.

در کنار موجودی کالا در بنادر و انبارها، ادامه واردات از مسیرهای دریایی، ریلی و زمینی و همچنین پیش‌بینی تأمین ارز تا پایان سال، مهم‌ترین پشتوانه استمرار این روند عنوان شده است.

علی تیموری؛ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی، 28 مردادماه در این ارتباط اظهار داشت که در جریان جنگ 12روزه و 40روزه، تأمین نهاده‌ها و کالاهای اساسی ادامه داشته و برای تأمین نیاز کشور نیازی به استفاده از ذخایر استراتژیک وجود نداشته است.

به گفته او، از حدود 14 میلیون تن واردات موردنیاز کشور، حدود 10 میلیون تن از طریق مسیرهای دریایی و ریلی و کشورهای حاشیه دریای خزر تأمین می‌شود و در کالاهایی مانند گندم، برنج و روغن نیز مشکلی گزارش نشده است.

این سخنان، چند روز بعد نیز در اظهارات غلامرضا نوری؛ وزیر جهاد کشاورزی تکرار شد. او در هفتم شهریورماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما گفت: «از آغاز جنگ 9 اسفند تاکنون هیچ برداشتی از ذخایر انجام نشده و ذخایر کشور رو به افزایش بوده است.»

ذخایر راهبردی افزایش یافته است

تازه‌ترین اظهارنظر مهم در این زمینه مربوط به اکبر فتحی؛ معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی است که 22 شهریور اعلام کرد؛ در تأمین کالاهای اساسی نه‌تنها کمبودی وجود ندارد؛ بلکه در برخی اقلام موجودی از سطح موردنیاز برای ذخیره‌سازی راهبردی نیز بیشتر است.

او افزود: روند تأمین و ذخیره‌سازی به شکل مستمر ادامه دارد، ذخایر راهبردی کاهش پیدا نکرده و در شرایط فعلی هیچ ضرورتی برای برداشت از این ذخایر وجود ندارد. سیاست وزارت جهاد کشاورزی این است که تأمین کالا به شکل پیش‌دستانه انجام شود تا حتی در شرایط بحرانی، جریان عرضه متوقف نشود.

محمدرضا طلایی؛ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، شش شهریور اعلام کرد که در آغاز جنگ حدود شش میلیون و 500 هزار تن کالای اساسی در کشور و بنادر وجود داشت و همین موجودی اولیه به مدیریت بازار کمک کرد.

او افزود: در دوره جنگ، برخی فرآیندهای ثبت سفارش، گمرکی و تأمین ارز سرعت گرفته و در مواردی کالای واردشده کمتر از یک هفته تأمین ارز شده است. همچنین سهم واردات از بنادر شمالی نسبت به سال قبل تقریباً دو برابر شده است.

گفتنی است؛ این آمار یک نکته کلیدی را نشان می‌دهد که تأمین کالا صرفاً به ذخایر راهبردی متکی نیست؛ بخشی از نیاز از موجودی بنادر و انبارها پوشش داده می‌شود و هم‌زمان ورود محموله‌های جدید نیز ادامه دارد.

پشتوانه مالی تأمین کالاهای اساسی تا پایان سال

علاوه‌بر موجودی کالا و مسیرهای جایگزین، تأمین مالی واردات نیز در هفته‌های اخیر دنبال شده است. بانک مرکزی در سوم شهریور دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی برای واردات کالاهای اساسی را برای اجرا تا پایان سال جاری ابلاغ کرد؛ هدف این دستورالعمل، تداوم زنجیره تأمین، حفظ امنیت غذایی و تقویت ذخایر راهبردی اعلام شده است.

از سوی دیگر، حسین تاجیک؛ مدیرکل تجارت خارجی بانک مرکزی، 21 شهریورماه گفت: «برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال نگرانی وجود ندارد و پیش‌بینی‌های لازم برای ادامه تأمین ارز انجام شده است. بخشی از لجستیک به شمال کشور منتقل شده است.»

اگر مجموعه این داده‌ها کنار یکدیگر قرار گیرد، تصویر فعلی چنین است؛ کالاهای اساسی در بازار و زنجیره توزیع در حال تأمین است، حجم قابل‌توجهی کالا در بنادر وجود دارد و واردات از مسیرهای جایگزین ادامه پیدا کرده و برای تأمین ارز تا پایان سال برنامه‌ریزی شده و مهم‌تر از همه، ذخایر راهبردی تاکنون برای جبران اختلالات مصرف نشده است. این وضعیت البته به معنای بی‌اثر بودن تنش‌های منطقه‌ای نیست. محدودیت‌های دریایی و هوائی می‌تواند هزینه و زمان حمل را افزایش دهد.

4/5 میلیون تن کالای اساسی در بنادر

همچنین به گزارش ایلنا، فرود عسگری رئیس‌کل گمرک با تشریح آخرین آمار واردات کالا‌های اساسی اظهار داشت: حدود چهار میلیون و 500 هزار میلیون تن کالای اساسی در گمرکات، بنادر و مبادی ورودی روی کشتی‌های در حال تخلیه یا در انبار‌ها موجود است. از این میزان، نزدیک به سه میلیون تن کالا در گمرک بندر امام خمینی(ره) تخلیه شده است. این محموله‌ها عمدتاً شامل اقلام حیاتی و مایحتاج عمومی مردم از جمله ذرت دامی، کنجاله سویا، روغن و دانه‌های روغنی است.

او درخصوص اقدامات عملیاتی گمرک برای تسریع در رساندن این اقلام به دست مصرف‌کنندگان تأکید کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران تمام این محموله‌ها را در مسیر سبز گمرکی تعریف کرده است تا فرآیند ارزیابی و خروج آنها با حداکثر سرعت انجام شود. علاوه‌بر این، با شبادنه‌روزی شدن گمرک و بندر در مبادی کلیدی مانند بندر امام خمینی(ره) و بندر امیرآباد، ترخیص کالا‌های اساسی در کمترین زمان ممکن دنبال می‌شود.

رئیس‌کل گمرک در ادامه به اقدامات قانونی برای رفع موانع ترخیص اشاره کرد و گفت: گمرک لایحه‌ای را جهت تسهیل فرآیند واردات آماده کرده بود که الگوی آن پیش‌تر نیز اجرا شده بود؛ این دستورالعمل با حضور معاون اول محترم رئیس‌جمهور در ستاد ملی گذر مصوب شد و هم‌اکنون مراحل نهائی ابلاغ را در دولت طی می‌کند. با ابلاغ رسمی این مصوبه، سرعت ترخیص کالا‌ها افزایش چشمگیری خواهد یافت.

وی اعلام کرد: با همراهی و همکاری دستگاه‌های متولی ترخیص از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان‌های صادرکننده مجوز نظیر استاندارد، بهداشت و قرنطینه، و طبق وعده وزیر محترم، هدف‌گذاری شده است تا زمان ترخیص کالا‌های اساسی به سه روز کاهش یابد.