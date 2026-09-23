افزایش ۷ تا ۱۰ برابری کرایه حمل دریایی در منطقه
دبیرکل انجمن شرکتهای کشتیرانی گفت: شرایطی که در حال حاضر در منطقه به دلیل حمله آمریکا ایجاد شده، باعث شده است اجاره برخی نفتکشها به روزانه ۹۰۰ هزار دلار برسد که این رقم، بیسابقهترین کرایه حمل از زمان کشف و استخراج نفت محسوب میشود.
مسعود پلمه، دبیرکل انجمن شرکتهای کشتیرانی در گفتوگو با ایلنا درباره افزایش نرخ حمل دریایی در بخش کشتیهای تجاری و نفتکشها و اثرگذاری بستن تنگه هرمز بر کرایهها گفت: افزایش کرایه حمل در حوزه کشتیهای تجاری، شامل کالاهایی است که بهصورت فلهکارگو و کانتینری حمل میشوند و بخش دیگر نیز مربوط به حمل نفت و مشتقات نفتی است.
وی درباره افزایش کرایه حمل نفت اظهار داشت: افزایش کرایه حمل نفت بهطور کامل به شرایط خلیج فارس و تنگه هرمز بازمیگردد. کنترلهایی که برای تردد در این حوزه به شکل نظامی اعمال میشود، موجب شده است کشتیها ملزم باشند از مسیرهای تعیینشده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حرکت کنند و در غیر این صورت، متخلف شناخته میشوند.
پلمه افزود: شرایطی که در حال حاضر در منطقه به دلیل حمله آمریکا ایجاد شده، باعث شده است اجاره برخی نفتکشها به روزانه ۹۰۰ هزار دلار برسد که این رقم، بیسابقهترین کرایه حمل از زمان کشف و استخراج نفت محسوب میشود.
دبیرکل انجمن شرکتهای کشتیرانی در ادامه درباره افزایش نرخ حمل کالاهای تجاری گفت: بخشی از این افزایش به مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران بازمیگردد و موجب شده نرخهای حمل تجاری در منطقه افزایش پیدا کند. ریسکهای جنگ و هزینه پوششهای بیمهای نیز افزایش یافته و سایر مؤلفههای مؤثر بر تعیین کرایه حمل، از جمله سوخت، نیز ارقام فزایندهای را تجربه کردهاند که طبیعتاً بر افزایش کرایه حمل تأثیرگذار است. وی ادامه داد: در همین شرایط، با افزایش سه تا پنج برابری دستمزدها نسبت به نرخهای متعارف و معمول پیش از بحران تحمیلی که توسط آمریکا و اسرائیل در این منطقه شکل گرفته است، مواجه هستیم. مجموع این عوامل موجب افزایش نرخ تبادل کالا در منطقه شده و طبیعتاً حملونقل دریایی نیز از این شرایط متأثر خواهد شد.
پلمه با اشاره به افزایش کرایههای حمل در سطح منطقه و جهان اظهار داشت: همین قاعده در سطح جهان نیز اتفاق افتاده، اما در منطقه ما به دلیل ریسکهای ناشی از جنگ، ارقام کرایه حمل به کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان و همچنین در ادامه مسیر تنگه بابالمندب، افزایش بسیار بیشتری پیدا کرده است. وی تصریح کرد: در منطقه، نسبت به شرایط پیش از جنگ، افزایش ۷ تا ۱۰ برابری کرایه حمل را تجربه کردهایم.
دبیرکل انجمن شرکتهای کشتیرانی درباره تأثیر افزایش نرخ حمل بر قیمت کالاها و اینکه کدام کالاها بیشتر تحت تأثیر این افزایش قرار گرفتهاند، گفت: نمیتوان یک یا چند کالای مشخص را بهعنوان کالاهای بیشتر آسیبپذیر معرفی کرد؛ چراکه هر کالایی که نیازمند تبادل تجاری از طریق دریا باشد، در مرحله نخست تحت تأثیر افزایش نرخ حمل دریایی قرار میگیرد.
پلمه افزود: در مرحله بعد، حملونقل جادهای و سپس حملونقل ریلی نیز با افزایش هزینه مواجه میشوند. در واقع، میزان آسیبپذیری کالاها نسبت به افزایش هزینه حمل، به ارزش مادی آنها بستگی دارد.
وی توضیح داد: اگر ارزش مادی یک کالا کمتر از میزان افزایش هزینه حمل باشد، آسیبپذیری آن کالا طبیعتاً بیشتر خواهد بود و برعکس، اگر ارزش مادی یک کالا بسیار بالا باشد و اثر افزایش کرایه حمل بر قیمت آن در مقایسه با ارزش کالا درصد پایینی را تشکیل دهد، آسیبپذیری آن کمتر خواهد بود.