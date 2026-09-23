۵۰ درصد ظرفیت تولید پارس جنوبی به مدار برگشت

پس از آسیب‌های واردشده به تأسیسات پارس جنوبی، روند بازگردانی ظرفیت تولید با سرعت در حال انجام است و به گفته معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت، تا پایان شهریورماه ۵۰ درصد ظرفیت آسیب‌دیده به مدار تولید بازگشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ «احمد زراعتکار» معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت درخصوص وضعیت تأسیسات پارس جنوبی اظهار کرد: پس از آسیب‌های واردشده به ظرفیت تولید پارس جنوبی، برنامه بازگردانی ظرفیت در دستور کار قرار گرفت و همکاران ما توانستند برخی واحدها را زودتر از زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به مدار بازگردانند. وی افزود: با اقداماتی که انجام شده، تا پایان شهریورماه حدود ۵۰ درصد ظرفیت آسیب‌دیده به سرویس بازگشته و تولید در این بخش از سر گرفته شده است.

زراعتکار ادامه داد: در بخش تأمین مالی نیز گروه‌های مالی کشور پای کار آمده‌اند و چهار پروژه تأمین مالی داخلی در چارچوب یکی از بزرگ‌ترین فاینانس‌های کشور شکل گرفته و عملیات بازسازی بر همین اساس در حال پیشرفت است.

وی تأکید کرد: برنامه پیش‌بینی‌شده برای بازگردانی ظرفیت محقق شده است و پیش از آغاز فصل زمستان نیز تمام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده انجام خواهد شد. زراعتکار در پایان با اشاره به نقش مصرف‌کنندگان در عبور از شرایط موجود گفت: مردم نیز باید با صرفه‌جویی در مصرف انرژی به پیشرفت این برنامه کمک کنند.

پیش از این «حمید بورد» مدیرعامل شرکت ملی نفت هم روز سه‌شنبه (۳۱ شهریور) در نشست با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت نفت و گاز پارس درباره فعالیت‌های تولیدی و توسعه‌ای و گزارش‌های بازسازی پالایشگاه فاز ۱۴، پالایشگاه فازهای ۴ و ۵ و پالایشگاه فازهای ۹ و ۱۰ در این نشست، اظهار کرد: فعالیت‌های قابل‌توجهی در هر سه پالایشگاه در حال انجام است و با توجه به در پیش بودن ماه‌های سرد سال، ضرورت دارد این روند با جدیت ادامه یابد.

«فرخ علیخانی» معاون تلفیقی شرکت ملی نفت هم اخیراً با اشاره به حجم خسارات واردشده به پالایشگاه‌های پارس جنوبی اظهار کرد: در هر پالایشگاه نزدیک به چهار هزار تن آوار شامل آهن‌آلات و تجهیزات از بین رفته، ذوب‌شده و متلاشی‌شده وجود داشت که جمع‌آوری و آواربرداری آن، عملیات بسیار دشواری بود.

علیخانی گفت: این حجم از آواربرداری در هر پالایشگاه پارس جنوبی، نشان‌دهنده شدت خسارات واردشده است و می‌توان آن را سندی از جنایتی دانست که علیه تأسیسات نفتی صورت گرفته است.

وی افزود: آواربرداری هر یک از پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی در مدت حدود دو ماه انجام شد. در برخی موارد، برج‌هایی با وزن ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن سقوط کرده و داخل برخی خطوط و تجهیزات قرار گرفته بودند.

معاون تلفیقی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: همچنین در بعضی از لوله‌ها و برج‌ها گاز ترش محبوس شده بود که هنگام جداسازی تجهیزات، امکان آزاد شدن آن وجود داشت و کنترل شرایط بسیار دشوار بود.

علیخانی تصریح کرد: ما به‌صورت مرحله‌ای ظرفیت تولید در پارس جنوبی را جبران کردیم و از ظرفیت‌های مختلف، به شرایط فعلی رسیدیم. معاون تلفیقی شرکت ملی نفت ایران عنوان کرد: تلاش می‌کنیم تا اسفندماه به‌تدریج با راه‌اندازی یک یا دو خط دیگر، روند بازگشت ظرفیت تولید را ادامه دهیم.