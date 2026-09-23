گردش مالی ۱۲۰ میلیون دلاری صنعت گل محمدی در کشور

عضو انجمن گل و گلاب ایران، گردش مالی صنعت

گل محمدی در ایران را حدود ۱۲۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: گردش مالی این محصول در ترکیه و بلغارستان حدود

۶۰ میلیون دلار است.

به گزارش ایسنا، «پرویز خیرخواه» عضو انجمن گل و گلاب ایران در همایش بین‌المللی توسعه، گفت: با ارائه آمار مقایسه‌ای از وضعیت تولید گل محمدی در ایران، ترکیه و بلغارستان اظهار کرد: سطح زیر کشت گل محمدی در ایران حدود ۶۰ هزار هکتار است. در حالی که مجموع سطح زیر کشت این محصول در ترکیه و بلغارستان حدود ۵۰۰۰ هکتار برآورد می‌شود.

وی افزود: به این ترتیب، سطح زیر کشت ایران ۱۲ برابر این دو کشور است. با وجود این برتری، فقط یک درصد سطح زیر کشت گل محمدی در ایران ارگانیک است؛ در حالی که سهم کشت ارگانیک در ترکیه و بلغارستان به حدود ۲۰ درصد می‌رسد. به عبارت دیگر، سهم کشت ارگانیک این کشورها ۲۰ برابر ایران است.

خیرخواه میزان برداشت گل محمدی و غنچه در ایران را حدود ۶۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: این رقم در ترکیه و بلغارستان حدود ۲۰ هزار تن است. با وجود آنکه ایران ۱۲ برابر این دو کشور سطح زیر کشت دارد، تفاوت تولید به‌تناسب وسعت کشت نیست. متوسط برداشت گل محمدی در ایران بین یک و نیم تا دو تن در هر هکتار است اما میزان برداشت این محصول در ترکیه و بلغارستان به دست‌کم چهار تن در هر هکتار می‌رسد.

عضو انجمن گل و گلاب ایران، گردش مالی صنعت گل محمدی در ایران را حدود ۱۲۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: گردش مالی این محصول در ترکیه و بلغارستان حدود ۶۰ میلیون دلار است. ارزش صادرات گلاب، گل محمدی و غنچه ایران حدود ۲۰ میلیون دلار برآورد می‌شود؛ در حالی که ارزش صادرات این محصولات در ترکیه و بلغارستان به حدود ۴۰ میلیون دلار می‌رسد.

وی با اشاره به وضعیت صادرات اسانس گل محمدی تصریح کرد: ارزش صادرات اسانس گل محمدی ایران حدود ۸۰۰ هزار دلار است اما این رقم در ترکیه به حدود ۳۰ میلیون دلار می‌رسد. میزان مصرف اسانس گل محمدی در جهان حدود شش تن است که از این میزان، حدود دو و نیم تن را ترکیه، دو و نیم تن را بلغارستان و فقط ۳۰۰ کیلوگرم را ایران تأمین می‌کند. میزان تولید گلاب در ایران حدود ۵۰ هزار تن است. در حالی که مجموع تولید گلاب در ترکیه و بلغارستان نزدیک به ۱۰ هزار تن برآورد می‌شود.

درآمد ۲۰۰۰ دلاری هر هکتار گل محمدی

خیرخواه با تأکید بر اهمیت شاخص بهره‌وری اظهار کرد: بهره‌وری اقتصادی هر هکتار کشت گل محمدی در ایران حدود ۲۰۰۰ دلار است اما این رقم در ترکیه به حدود ۱۲ هزار دلار می‌رسد. بنابراین بهره‌وری گل محمدی در ترکیه شش برابر ایران است. با احتساب نرخ روز ارز، درآمد ۱۲ هزار دلاری از هر هکتار کشت گل محمدی معادل حدود دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.

وی تصریح کرد: کمتر محصول کشاورزی در ایران می‌تواند چنین درآمدی را در هر هکتار ایجاد کند. حتی در مورد پسته نیز اگر عملکرد مطلوب چهار تن در هر هکتار و قیمت ۱۳ دلار برای هر کیلوگرم در نظر گرفته شود، باز هم باید همه هزینه‌ها و شرایط تولید را در محاسبه بهره‌وری اقتصادی لحاظ کرد.

عضو انجمن گل و گلاب، گفت: این پرسش مطرح است که چگونه کشوری با ۶۰ هزار هکتار سطح زیر کشت گل محمدی و وسعتی ۱۲ برابر رقبای خود، به متوسط درآمد ۲۰۰۰ دلار در هر هکتار رسیده است؟ این موضوع هشداری برای تمامی فعالان، تأثیرگذاران و سیاست‌گذاران صنعت گل، گلاب و عرقیات گیاهی کشور است.

خیرخواه با اشاره به کمبود زیرساخت‌های آزمایشگاهی گفت: آزمایشگاه‌های کافی برای آنالیز باقی‌مانده سموم در کشور وجود ندارد یا نتایج برخی آزمایشگاه‌های داخلی مورد تأیید کشورهای اروپایی نیست. به همین دلیل، تولیدکننده ناچار است ابتدا نمونه محصول ارگانیک را به خارج از کشور ارسال کند و پس از دریافت تأییدیه، محموله اصلی را صادر کند. این فرآیند زمان‌بر و هزینه‌زا، یکی از چالش‌های بزرگ صادرات محصولات ارگانیک است.