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کد خبر: ۳۳۸۶۳۴
تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
سرویس کیهان » اخبار
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هفته فرهنگی ایران در روسیه در چهار شهر برگزار می‌شود

معاون همکاری‌های علمی فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از برگزاری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چهار شهر مسکو، سن‌پترزبورگ، کازان و آستراخان با ۱۳ عنوان برنامه فرهنگی، هنری، علمی و تخصصی خبر داد.
حسین دیوسالار با اشاره به گستره این رویداد گفت: این دوره از هفته فرهنگی ایران با هدف ارائه تصویری جامع از «ایران تاریخی، ایران فرهنگی و ایران معاصر» طراحی شده و تلاش شده است در کنار معرفی میراث تمدنی و فرهنگی کشور، ظرفیت‌های امروز ایران در حوزه‌های هنر، دانش، فناوری و تولیدات فرهنگی نیز به مخاطبان روس معرفی شود. وی گستره جغرافیایی و تنوع برنامه‌ها را از ویژگی‌های این دوره دانست و افزود: علاوه بر مسکو، برنامه‌هایی در سن‌پترزبورگ، کازان و آستراخان برگزار خواهد شد. اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران در تالار تاریخی بالشوی مسکو، هفته فیلم و پویانمایی، برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان، نشست‌های علمی و دانشگاهی و نمایشگاه بزرگ فرهنگی و هنری از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است. معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین از توجه ویژه به صنایع خلاق در این رویداد خبر داد و گفت: حوزه‌هایی همچون سینما و پویانمایی، اسباب‌بازی، بازی‌های رایانه‌ای و مد و لباس در این دوره مورد توجه قرار گرفته‌اند و در کنار معرفی محصولات، نشست‌های تخصصی و مذاکرات تجاری میان فعالان ایرانی و روسی برگزار می‌شود تا زمینه همکاری مشترک و حضور محصولات و خدمات خلاق ایرانی در بازار روسیه فراهم شود. دیوسالار با تأکید بر اینکه هفته فرهنگی ایران نباید به مجموعه‌ای از برنامه‌های مقطعی محدود شود، اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این رویداد، ایجاد ارتباطات پایدار میان هنرمندان، دانشگاهیان، فعالان فرهنگی و مجموعه‌های حرفه‌ای دو کشور است. از این رو، مذاکرات و ارتباطات شکل‌گرفته در طول هفته فرهنگی پس از پایان برنامه‌ها نیز پیگیری خواهد شد تا زمینه برای اجرای پروژه‌های مشترک و استمرار همکاری‌های فرهنگی ایران و روسیه فراهم شود.

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