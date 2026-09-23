مخالفت پلیس آمریکا با تبلیغ بازی «GTA6 »

پیشنهاد همکاری میامی با راک‌استار برای تبلیغ «GTA6» با مخالفت پلیس این شهر روبه‌رو شده است؛ شهرداری قصد دارد از مکان‌ها و نمادهای شناخته‌شده میامی برای تبلیغ بازی و جلب توجه گردشگران استفاده کند، اما پلیس این همکاری را با مأموریت خود در تضاد می‌داند.

شهرداری میامی پیشنهادی رسمی برای همکاری با راک‌استار ارائه داده بود تا از مکان‌ها و نمادهای شناخته‌شده شهر در ارتباط با «GTA6» استفاده شود و از این طریق ظرفیت‌های گردشگری میامی نیز مورد توجه قرار گیرد.

با این حال، اداره پلیس میامی با اشاره به اینکه مجموعه بازی «GTA» حول فعالیت‌های مجرمانه شکل گرفته، چنین همکاری‌ای را با مأموریت و فعالیت‌های روزمره این نهاد در تضاد می‌داند. «جی‌تی‌ای ۶» در کشورهای مختلف رده‌بندی سنی بزرگسالان دریافت کرده و محتوای آن برای کودکان و نوجوانان مناسب نیست. همچنین گزارش‌ها از اعمال محدودیت‌های جدی برای پیش‌فروش رسمی بازی در ۷ کشور خبر می‌دهند.