طعنه مجریان آمریکایی علیه سیاست رسانهای ترامپ
چند برنامه طنز شبانه آمریکا در واکنش به تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، برای جلوگیری از ورود خبرنگاران شبکههای سیانان و اماس نَو و نشریه پولیتیکو به کاخ سفید، این اقدام را دستمایه شوخی و انتقاد قرار دادند.
به گزارش فارس، جان استوارت، مجری برنامه «دیلی شو»، با اشاره به تصمیم ترامپ گفت: داغترین نقطه واشنگتن دیسی همین حالا سیاست درهایش را تغییر داده است. ترامپ روز جمعه دسترسی خبرنگاران این سه رسانه به کاخ سفید را لغو کرد و گفت از خواندن «اخبار منفی» آنها خسته شده و گزارشهایشان را «اخبار جعلی» خواند. استوارت در ادامه با کنایه گفت: سعی کردهای رئیسجمهور بهتری باشی؟ میتوانی رسانهها را ممنوع کنی، یا میتوانی رئیسجمهور بهتری باشی. استوارت همچنین گفت: به رسانهها چیزی بده که بتوانند با آن کار کنند. مثلاً این یک خبر مثبت است «هرگز فکر نمیکردم ماشینم بتواند ۱۴۰ دلار بنزین را در چنین باک کوچکی جا بدهد!» جیمی کیمل، مجری «جیمی کیمل لایو» نیز درباره این تصمیم گفت: در حالی که محبوبیت او همچنان بهشدت سقوط میکند، انگشتان ترامپ بیشتر و بیشتر در گوشهایش فرو میروند. او نمیخواهد اخبار بد را بشنود. برای دونالد ترامپ، اخبار بد همان اخبار جعلی است. میدانید یک نفر باید چقدر از مسیر خارج شده باشد که فاکس نیوز از سیانان دفاع کند؟