کتاب «دوره‌ها و پیشگامان بیداری اسلامی معاصر» نوشته آیت‌الله محسن اراکی با تمرکز بر روند شکل‌گیری و تحول بیداری اسلامی و نقش چهره‌های اثرگذار این جریان، توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی کتابفروشی‌ها شد.

این کتاب با بررسی سه دوره از تحولات بیداری اسلامی، تلاش می‌کند روند این جریان را به‌صورت پیوسته بررسی کند. در مرحله نخست، نقش سید جمال‌الدین اسدآبادی در شکل‌گیری جریان بیداری امت اسلامی و مقابله با استعمار بررسی شده و در مرحله دوم، فعالیت‌های علمی و فکری شهید محمدباقر صدر و تلاش او برای شکل‌دهی به مبانی نظری مقابله با مکاتب مادی مورد توجه قرار گرفته است. بخش سوم کتاب به رهبری امام خمینی(ره)، پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس حکومت اسلامی اختصاص دارد. نویسنده در بخش پایانی نیز تحولات نواندیشی دینی در حوزه‌های علمیه ایران در نیمه دوم قرن بیستم و تغییرات آموزشی، پژوهشی و ساختاری این نهادها را بررسی کرده است. در بخشی از این اثر، با اشاره به دیدگاه شهید محمدباقر صدر درباره تحول اجتماعی، بر ضرورت وجود رهبری مورد اعتماد مردم، برخوردار از شایستگی لازم برای ایجاد تغییر و دارای سازوکارهای مناسب برای تحقق آن تأکید شده است.