فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۶۳۰
تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

شب شعر «رستاخیز کلمه» برگزار می‌شود

به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس، مراسم شب شعر «رستاخیز کلمه» در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد. این مراسم که با هدف بازخوانی حماسه‌های ماندگار دوران دفاع مقدس در قالب ادبیات معاصر برنامه‌ریزی شده است، روز یکشنبه ۵ مهرماه، از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در سالن مهران موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.
بر اساس اعلام روابط عمومی موزه، محوریت اصلی این شب شعر، «ادبیات مقاومت» و نقش کلام در تبیین ارزش‌های ایثار، فداکاری و حفظ هویت ملی است. با توجه به اهمیت نقش هنر در روایت تاریخ، این برنامه تلاش می‌کند تا از ظرفیت‌های زبان و شعر برای پیوند میان روایت‌های تاریخی و وجدان جمعی استفاده کند. در این مراسم، جمعی از شاعران برجسته، فرهیختگان حوزه فرهنگ و ادب و همچنین ترویج‌دهندگان مفاهیم حماسی حضور خواهند داشت. شاعران حاضر در این نشست، با رویکردی به ارزش‌های دفاع مقدس، به شعرخوانی و بازخوانی آثاری خواهند پرداخت که پیوند میان خون شهدا و شکوه کلام را به تصویر می‌کشند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

حالت تهوع!(گفت و شنود)

ترامپ در جست‌وجوی «بانک اهداف»مدعیان اصلاحات مشغول تنظیم «لیست سفید»

فشار اقتصادی را از جیب «گاوهای شیرده» جبران کنید

خط‌و‌نشان نخست‌وزیر عراق برای نیروهای مقاومت!

مأموریت نسل جوان برای فتح قله‌های پیشرفت(یادداشت روز)

با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران مخالفیم

تست موفق سلاح جدید سپاه برای هدف قرار دادن ناو هواپیمابر آمریکا

رسانه‌های آمریکایی با روایت پیروزی‌های ایران ترامپ را خفه کردند!

من از شکست در تجارت نمی‌ترسیدم

جلوگیری از خروج ۱۸۰ میلیارد تومان پول نقد از مرز دوغارون