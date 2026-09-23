کد خبر: ۳۳۸۶۲۹
تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
پخش مستندی از آخرین ساعات کشف پیکر شهید سیدحسن نصرالله
مستند «آن شب» با روایتی از کشف پیکر شهید سیدحسن نصرالله، تولید خود را به پایان رساند و در سالروز شهادت دبیرکل فقید حزبالله لبنان روی آنتن میرود.
مستند «آن شب» به کارگردانی و تهیهکنندگی مهدی مطهر ساخته شده و برای نخستینبار به سراغ روایت افرادی رفته است که در جریان جستوجو و پیدا کردن پیکر شهید سیدحسن نصرالله حضور داشتهاند. این مستند از لحظات و جزئیات این عملیات روایت میکند، روایتی که برای اولینبار پس از شهادت سیدحسن نصرالله بازگو میشود. این مستند با پایان مراحل پستولید، در آستانه پخش قرار گرفته است و همزمان با دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله روی آنتن خواهد رفت. مستند «آن شب» محصول مشترک پردیس بینالملل سازمان هنری رسانهای اوج و مرکز سیمرغ است که جزئیات زمان و شبکه پخش آن متعاقباً اعلام میشود.