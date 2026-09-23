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کد خبر: ۳۳۸۶۲۸
تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
سرویس کیهان » اخبار
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انهدام یک تیم تروریستی در سراوان؛ ۵ تروریست به هلاکت رسیدند

روابط‌عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: براساس گزارش مردمی رسیده و پس از ایجاد اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی که قصد اجرای عملیات ترور در سراوان را داشت شناسایی و در بعدازظهر چهارشنبه اول مهرماه مورد ضربه قرار گرفت.
بر این اساس در اقدام عملیاتی مشترک رزمندگان قرارگاه قدس شامل سپاه، اداره کل اطلاعات و فراجا، تعداد ۵ تن از تروریست‌های وطن‌فروش به هلاکت رسیدند و تعدادی هم دستگیر شده و در جریان این درگیری یک نفر از رزمندگان قرارگاه قدس نیز به شهادت رسید.
همچنین تعدادی سلاح و مقادیری مهمات از مخفیگاه این تیم کشف گردید. این تیم قصد داشت در راستای طرح‌ریزی آمریکا و رژیم منحوس صهیونی، دست به اقدامات تروریستی در استان بزند و با ایجاد ناامنی در استان سیستان و بلوچستان؛ سرپوشی بر ناکامی‌های دشمن آمریکایی- صهیونی بگذارد.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام می‌دارد ضمن تشکر از همراهی و بردباری مردم منطقه، همان‌طور که در بیانیه‌های قبلی هم تأکید شد، خدشه در امنیت مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان خط قرمز نظام بوده و تیم‌های تروریستی گروهک‌های وطن‌فروش تحت اشراف اطلاعاتی قرار داشته و در زمان مناسب بر روی آن‌ها اقدام خواهد شد.

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