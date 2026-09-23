دبیر شعام در واکنش به طرح آمریکا برای تحریم هواپیما‌های ایرانی گفت: ما به همه کشورهای منطقه عرض می‌کنیم و تقاضا می‌کنیم وارد ماجراجویی آمریکا نشوند. اگر نگذارند هواپیما‌های ایران سفر کنند فرودگاه‌های آنان هم نمی‌توانند پرواز داشته باشند.

سرلشکر محسن رضایی نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفت‌وگو با شبکه خبر گفت: من به ملت پرافتخار ایران و خانواده‌های شهدا و رزمندگان جنگ تحمیلی، هفته دفاع مقدس را تبریک عرض می‌کنم.

وی درباره هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس حادثه مهمی در تاریخ ایران است. این اولین جنگی است که ما یک وجب از خاک خود را از دست ندادیم. این اولین جنگی بود که ملت ایران پرقدرت پرچم خود را بالا نگه داشت. ما در انقلاب اسلامی توانستیم سیاست دفاعی را پایه‌گذاری کنیم. اصول و ضوابط جدیدی را پیدا کردیم و نیروهای سه گانه سپاه شکل گرفت. اولین موشک‌ها و پهپادهای ما در سال‌های آخر دفاع مقدس تولید شد. پایه‌های صنعت پهپادی، موشکی، هلیکوپترسازی ما در همین دفاع مقدس شکل گرفت.

بزرگ‌ترین مشکل ترامپ ایران شده است

سرلشکر رضایی در واکنش به ادعای ترامپ و جنگ علیه ایران و نقش نیروهای ایرانی در دفاع گفت: اولا پاسخ‌های رئیس‌جمهور احمق آمریکا را خواهیم داد، ترامپ حرف‌های موهومی زده است. به نظر من یکی از اشتباهات تاریخی ترامپ همین سخنرانی مجمع سازمان ملل بود، زیرا در قیافه جنایتکار شکست خورده، به دفاعیه خود پرداخت.

وی افزود: این اولین رئیس‌جمهور آمریکاست که تمام حرف‌هایش حول و محور ایران است، این نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین مشکل ترامپ ایران شده است. بزرگ‌ترین مشکل سیاست آمریکا شده است ایران. بدون بزرگی ایران این به دست نمی‌آمد.

تمام متن سخنرانی ترامپ

دفاعیه یک جنایتکار شکست خورده است

دبیر شعام تاکید کرد: تمام متن سخنرانی او دفاعیه یک جنایتکار شکست خورده است که فقط به دنبال دفاع از خود است. او می‌خواهد افکار عمومی جهان را تحت تاثیر قرار دهد. رسانه‌های آمریکایی هیچ ارزشی برای او قائل نیستند و اینکه بلندگوهای خود را خاموش می‌کنند به این دلیل است که جز هزینه‌زایی چیزی ندارند. این شکست مفتضحانه

است.

وی ادامه داد: بیشترین کاهش محبوبیت رؤسای جمهور آمریکا در کارنامه ترامپ ثبت شده است. این فرد، چنین کسی در داخل کشور خودش است. ثانیا برای دفاع از جنایت، جنگ را صلح تعریف کرده، تروریسم را امنیت تعریف کرده است. چه کسی این را باور می‌کند؟

ترامپ و نتانیاهو شدیدترین تروریسم عالم را

به وجود آورده‌اند

به گزارش تسنیم، دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اقدامات رئیس دولت تروریستی آمریکا در جهان گفت: ما از ابتدای انقلاب تاکنون به کسی حمله نکرده‌ایم و از خود دفاع کرده‌ایم. در بحث تروریسم ترامپ و نتانیاهو شدیدترین تروریسم عالم را به وجود آورده‌اند، 25 هزار کودک در جهان کشته‌اند. آیا اینها تروریسم هستند یا ما که فرزندانمان در مدرسه به شهادت رسیدند؟

وی افزود: ترامپ خودش فهمیده که جنایتکار و متهم اصلی است و می‌داند جان سالم به در نمی‌برد، بالاخره یقه او را می‌گیرند.

ایران پرقدرت ایستاده است

سرلشکر رضایی خاطرنشان کرد: ترامپ می‌خواهد بگوید که من شکست نخورده‌ام. می‌آید جنایت‌های خود را می‌گوید اما به هیچ یک از اهدافش دست پیدا نکرده است. امروز جمهوری اسلامی پرقدرت وجود دارد. می‌گفت که ایران را به عصر حجر برمی‌گردانیم اما ایران پرقدرت ایستاده است. رئیس ارتش فرانسه اعلام کرد مقاومت ایران نشان داد که به هیچ وجه ایران تسلیم نخواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد: اگر بخواهم شکست‌های آمریکا و پیروزی‌های خودمان را بگوییم زیاد است. چه کسی اولین اف 35 را زده است؟ چه کسی آواکس‌های آمریکا را زمین‌گیر کرده و چه کسی آمریکا را زمین‌گیر کرده است؟ لیست پیروزی‌های ما فراوان است.

رگه‌های شکست در انتخابات را در صحبت‌های ترامپ می‌بینیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره رفتار رسانه‌های آمریکا و عدم پوشش صحبت‌های او و وضعیت داخلی آمریکا گفت: ما رگه‌های شکست در انتخابات را در صحبت‌های ترامپ می‌بینیم. دلیل آن روشن است، وی بلایی سر آمریکا آورده که محبوبیت خود هیچ، اعتبار حزب طرفدارش را هم از بین برده است. اکنون وضعیت بنزین در آمریکا، ذخایر استراتژیک و موشک‌ها ببینید چه وضعیتی دارد. مرتب میزان تلفات خودشان را مخفی می‌کنند. خود رسانه‌های آمریکا می‌گویند چرا تعداد تلفات را مخفی می‌کنید؟

وی افزود: رسانه‌های آمریکا فهمیدند که آن‌قدر شکست‌ها زیاد است، برای انتقال حرف‌های ترامپ می‌ترسند مخاطبانشان بریزد.

پیروز این میدان ایران بوده است

سرلشکر رضایی درباره چرایی پیروزی ایران در جنگ گفت: اکثریت کارشناسان دنیا می‌گویند که پیروز این میدان ایران بوده است. دنیا فکر نمی‌کرد ایران مدرن‌ترین هواپیماهای آمریکا را هدف قرار دهد. این‌ها تشکیلاتی در بحرین داشتند که به جزیره دیگو گارسیا رفته است. صدمات جدی و اساسی به این‌ها وارد شد. ما اولین بار توانستیم موشک خودمان را بالای سر ناو جورج واشنگتن منفجر کنیم.

دبیر شعام خاطرنشان کرد: ما توانستیم زیردریایی گران‌بهای آمریکا را غنیمت بگیریم. دوستان ما دارند مهندسی معکوس می‌کنند و اوج پیشرفتگی را داریم کشف می‌کنیم.

ایران امروز ایران قبل از جنگ نیست

وی درباره جایگاه ایران گفت: ما امروز در نقطه اوج قرار داریم، ایران امروز ایران قبل از جنگ نیست. کسی به ایران امروز مانند قبل از جنگ نگاه نمی‌کند. ما هیچ تخلفات غیرقانونی ترامپ را انجام ندادیم. از لحاظ اقتدار و پیشرفت نظامی در جایگاه خوبی در جهان و منطقه قرار داریم.

شروط ما کاملا با گذشته متفاوت است

رضایی درباره مذاکرات و مواضع ایران گفت: نه تنها تغییر در مواضع پیش نیامده بلکه دیپلماسی جدید ما دارد با قدرت کارش را انجام می‌دهد. ما به دوران گذشته باز نمی‌گردیم. از چه بعدی متفاوت است؟ ما آمریکا را وادار می‌کنیم که اعتماد ملت ایران را جلب کند و باید اول عمل کنند. اگر آمریکا شروط ما را اول عمل نکند نه تنگه هرمز باز می‌شود و نه مذاکره می‌کنیم. وی افزود: شروط ما کاملا با گذشته متفاوت است. برخی مواقع ممکن است برخی شرط‌ها را بگوییم اما ایران 7 شرط دارد. پاکستانی‌ها و قطری‌ها و عراقی‌ها گفتند شرایط شما چیست؟ آن‌ها گفتند که آمریکایی‌ها خواستند ما شروط خود را مکتوب کردیم. امروز شروط ایران در دست پاکستان و قطر وجود دارد.

قرار شد ما شروط خودمان را در آمریکا ابلاغ کنیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: در جلسه‌ای با آقای پزشکیان و عراقچی قرار شد که ما شروط خودمان را در آمریکا ابلاغ کنیم. بحث جدید و شرط جدیدی مطرح نیست و موضوع ابلاغ شروط ماست. تا زمانی که شروط ما محقق نشود تنگه هرمز باز نمی‌شود و مذاکره نمی‌کنیم. اینکه چرا وارد این فاز شدیم روشن است. زیرا آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند. ما دنبال دیپلماسی جدید هستیم.

باید شرایط ایران را عمل کنند

و اگر عمل نکنند تنگه هرمز باز نمی‌شود

وی گفت: باید شرایط ایران را عمل کنند و اگر عمل نکنند تنگه هرمز باز نمی‌شود. من قبلا هم گفتم که این آمریکایی‌ها هستند که کاری می‌کنند تا تنگه‌ها بسته شوند. یمنی‌ها مستقل هستند و ما نمی‌خواهیم بین عربستان و یمن جنگ صورت بگیرد. ما جنگ‌طلب نیستیم.

کشورهای منطقه وارد ماجراجویی آمریکا نشوند

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ممکن است بیاید (ترامپ) در کوهی و در بیابانی کار تبلیغاتی انجام دهد و یا تعدادی هواپیما را عبور دهد و فیلمبرداری کنند. آمریکا نیازمند این است ولی ما همین را هم تحمل نمی‌کنیم.

وی در واکنش به طرح آمریکا برای تحریم هواپیما‌های ایرانی گفت: ما به همه کشورهای منطقه عرض می‌کنیم و تقاضا می‌کنیم وارد ماجراجویی آمریکا نشوند. اگر نگذارند هواپیما‌های ایران سفر کنند فرودگاه‌های آنان هم نمی‌توانند پرواز داشته باشند. شما دوست ما هستید ولی نباید به صف آمریکا بروید. باید جلوی گسترش جنگ را بگیرید.