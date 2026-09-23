آقای پزشکیان! دست مریزاد
رئیس جمهور، سازمان ملل را به دادگاه جنایت آمریکا و اسرائیل تبدیل کرد
سرویس سیاسی-
نطق طوفانی و بیپرده رئیسجمهور در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، پاسخ دندانشکن، کوبنده و غرورآفرینی به اراجیف و تهدیدات وقاحتبار رئیسجمهور آمریکا بود.
نطق طوفانی و بیپرده رئیسجمهور در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، پاسخ دندانشکن، کوبنده و غرورآفرینی به اراجیف و تهدیدات وقاحتبار رئیسجمهور آمریکا بود؛ تهدیداتی که ترامپ در آن منطق زور را به رخ جهانیان کشید و حتی ایران را به «نابودی کامل» تهدید کرد. رئیسجمهور کشورمان اما نیویورک را به دادگاه محاکمه جنایات واشنگتن و تلآویو بدل ساخت و با بالا بردن تصویر رهبر شهید و یادآوری خون کودکان بیگناه و شهدای گرانقدر، نقاب از چهره مدعیان دروغین حقوق بشر برداشت. پزشکیان با منطقی محکم و صلابتی انقلابی، استانداردهای دوگانه غرب را به چالش کشید و افشا کرد در حالی که «بمب دست اسرائیل است، بازرسان در ایراناند!» او با تأکید بر اینکه ملت ایران هرگز زبان قلدری را نخواهد پذیرفت و برای دفاع از کیان خود از هیچکس اجازه نمیگیرد، اثبات کرد که زورگوییهای آمریکا تنها موجب انسجام و مقاومت بیشتر ایرانیان خواهد شد. دستمریزاد به رئیسجمهور که تریبون سازمان ملل را به صحنه رسوایی مستکبران و طنینانداز شدن فریاد حقطلبی ملت مبعوث ایران تبدیل کرد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، روز چهارشنبه (۱ مهرماه) در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار کرد: رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که ایران تروریست است؛ اما ما خود قربانی تروریسم هستیم. من از ایرانی میآیم که رهبرمان را بدون هیچ دلیل و برهان قانونی ترور کردند. من از ایرانی میآیم که مدرسهای را بمباران کردند. کودکان میناب را ببینید؛ کودکانی که بمباران شدند و به شهادت رسیدند. اسرائیل و آمریکا با سلاحهای خود کودکان ما را شهید کردند؛ کودکانی که هیچ گناهی مرتکب نشده بودند.
تربیتکنندگان تروریسم به ما برچسب تروریست میزنند!
وی افزود: لامرد شهر کوچکی در ایران است؛ کودکان ما در یک سالن ورزشی مشغول ورزش بودند که آمریکا این ورزشگاه را با بمبهای خوشهای-که به چند هزار تکه تقسیم میشد- بمباران کرد. آنها دانشمندان، مردم، زنان و کودکان ما را شهید کردند. تروریستها و تربیتکنندگان تروریسم به ما برچسب تروریست میزنند. ما فقط از خودمان دفاع کردیم و تروریست نیستیم.
رئیسجمهور با اشاره به آماج حملات ناجوانمردانه دشمن اظهار داشت: آمریکا و اسرائیل با آخرین تجهیزات، کشورمان را مورد تهاجم قرار دادند، اما مردم ما با قدرت از کشورشان دفاع کردند. آنها به ما حمله کردند، اما ما در مقابلشان سر خم نکردیم. به حملات آنها پاسخ دادیم، ولی مردم را مورد حمله قرار ندادیم. از سرزمینهایی که تجهیز شده بودند، برخلاف قوانین بینالمللی به مدرسه، بیمارستان، مراکز علمی، پلها و زیرساختهای ما حمله کردند.
من وقتی مسئولیت را به عهده گرفتم، در همان روز اول اسماعیل هنیه را در تهران ترور کردند. اسرائیل هر منطقهای را که بخواهد بمباران و ترور میکند. در غزه بیش از ۸۰ هزار انسان بیگناه را قتلعام و نسلکشی میکنند-آن هم با ابزار و تکنولوژیهایی که دارند-بعد میگویند دیگران تروریست هستند.
پزشکیان افزود: آنها مدعی میشوند که ایران عامل ناآرامی است. آیا ما عامل ناآرامی هستیم؟ ما که میخواهیم مستقل زندگی کنیم و سر خم نکنیم، عامل ناآرامی هستیم؟ آیا آنهایی که ترور میکنند، میکشند و جنایت مرتکب میشوند، عامل امنیت و صلحاند؟
وی با تأکید بر اینکه آنها هیچیک از قوانین بینالمللی را رعایت نمیکنند، گفت: این آن چیزی است که ما با آن مواجهیم. ما چیز زیادی نمیخواهیم، ما پاسخ خود را به این بدعهدیها یافتهایم. ما به قدرت نیاز داریم؛ زیرا ملتی که نتواند از خود دفاع کند، در این دنیا له خواهد شد.
رئیسجمهور افزود: در دنیایی قرار داریم که قدرتمندان به جای آنکه به فکر مردم، انسانیت، عدالت و دموکراسی باشند، عامل ویرانی، تخریب و نابودیاند و روی هر فردی که میخواهند تخریب کنند، اسم تروریست میگذارند.
پزشکیان اظهار کرد: ایران در ۲۰۰ سال گذشته به هیچ کشوری حمله نکرده و همواره از خود دفاع کرده است، ولی امروز متهم به ایجاد ناامنی در منطقه میشود. این رویکرد باعث شده است راهبرد خود را اینگونه انتخاب کنیم که قدرت را برای دفاع میخواهیم، نه برای تجاوز. انرژی را برای توسعه میخواهیم، نه برای ساخت بمب، تخریب و تهدید جوامع؛ و میخواهیم در تأمین امنیت مشارکت داشته باشیم.
وی ادامه داد: ملت ایران در هفت ماه گذشته برای دفاع از کشور هر شب در خیابان بودند تا اجازه ندهند کسانی که آمریکا و اسرائیل آنها را تهییج کرده و به دستشان اسلحه داده بودند، در کشور ناامنی ایجاد کنند.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه مردم قدرت ما هستند و ما با قدرت مردم ایستادهایم، گفت: اصل نخست ما، قدرت برای دفاع است. ایران باید آنقدر قدرتمند باشد که بقا و پیشرفتش تهدید نشود؛ آنقدر مسئول که قدرتش را برای سلطهگری به کار نگیرد؛ و آنقدر دوراندیش که امنیت خود را در ناامنی همسایگانش جستوجو نکند.
ما برای دفاع از کشورمان از کسی اجازه نمیگیریم
پزشکیان افزود: درباره توان دفاعی ایران صریح سخن میگویم؛ سامانه دفاعی ایران برای آن ساخته شده است که هیچکس تصور نکند بمباران شهرهای ایران بیپاسخ میماند. قدرت نظامی ایران برای دفاع است، اما روشن میگویم که ما برای دفاع از کشورمان از کسی اجازه نمیگیریم.
وی با تأکید بر اینکه ما انرژی را برای توسعه میخواهیم، گفت: سالهاست درباره برنامه صلحآمیز هستهای ایران با زبان سانتریفیوژ، غنیسازی، تحریم و بمب سخن گفتهاند؛ اما برای ملت ما فناوری هستهای بخشی از حق توسعه است. انرژی هستهای برای بیماران «درمان»، برای کشاورزی «امنیت غذایی»، برای صنعت «فناوری» و برای آینده «برق پایدار» است.
رئیسجمهور افزود: ایران نمیپذیرد که دانش هستهای امتیاز انحصاری چند کشور باشد. ایران سلاح هستهای را عامل امنیت نمیداند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلحآمیز نیز صرفنظر نخواهد کرد. به صراحت میگویم: نه سلاح هستهای، نه محرومیت از دانش هستهای!
پزشکیان تصریح کرد: موضوع هستهای ایران در میدان جنگ حل نمیشود. راه حل، توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلحآمیز بودن برنامه ایران، و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد. رئیسجمهور افزود: اصل سوم، مشارکت برای امنیت است. ما در منطقهای زندگی میکنیم که جنگ مرز نمیشناسد و بحران یک کشور به همسایگانش سرایت میکند. از همین رو، ایران امنیت همسایگان خود را رقیب امنیت خویش نمیداند. ما همسایگان خود را قوی میخواهیم. وی اضافه کرد: در آبراه تنگه هرمز نمیشود که همه از آن بهره ببرند، اما همزمان نگهبان تاریخی آن آبراه، به بهانه تحریمهای ظالمانه از استفاده و آزادی کشتیرانی حتی در آبهای خودش محروم باشد. راه را بر ما میبندند، در حالی که اسلحه، مواد منفجره، موشک و انرژی برای نابودی کشورها از همان آبراه منتقل میشود. این امر پذیرفتنی نیست و اجازه نخواهیم داد چنین اتفاقی تکرار شود.
پزشکیان اظهار کرد: استقرار دائمی ناوگانهای متخاصم و گسترش جنگ، امنیت نمیسازد. امنیت کشتیرانی را نمیتوان از امنیت کشورهای ساحلی جدا کرد.
فلسطین همچنان زخمی باز بر پیکر وجدان جامعه جهانی است
وی گفت: فلسطین همچنان زخمی باز بر پیکر وجدان جامعه جهانی است و غزه همچنان نماد شکست سازوکارهای بینالمللی در جلوگیری از رنج غیرنظامیان. دهههاست که قطعنامهها صادر میشوند، اما اشغال و خشونت ادامه دارد. ما نمیتوانیم از صلح سخن بگوییم اما فلسطین را نادیده بگیریم. صلح پایدار در غرب آسیا بدون عدالت برای فلسطین ممکن نیست.
رئیسجمهور گفت: تا زمانی که اشغال، تجاوز و بیعدالتی در جهان باشد، مقاومت تداوم خواهد یافت؛ و اگر شکلی از آن آسیب ببیند، به اشکالی دیگر و چه بسا نیرومندتر بار دیگر ظهور میکند.
تا پای جان برای دفاع از ایران عزیز ایستادهایم
پزشکیان اظهار کرد: در غزه، با وجود کشتار بیوقفه و ویرانی گسترده، ایمان مردم آشکار ساخت که مقاومت را نمیتوان با بمب و محاصره وادار به تسلیم کرد.
وی ادامه داد: این ذات و طبیعت انسان است. اگر انسانی را از سرزمینش بیرون کنند، مقاومت میکند؛ اگر خانه و کاشانهاش را بمباران کنند، مقاومت میکند. مقاومت نکند چه کند؟ بپذیرد که قلدری کنند؟ بپذیرد که از خانه و کاشانهاش بیرونش کنند و در مقابل این تجاوز ساکت بنشیند؟ و اگر خواست از خود دفاع کند، بگویند اینها تروریست هستند؟!
پزشکیان گفت: مسائل منطقه ما پیش از آنکه به بهانه جنگ قدرتهای دوردست بدل شود، در خود منطقه و توسط کشورهای منطقه مجال حل دارد. استقلال راهبردی یعنی رابطه با هیچ قدرت خارجی به امکان جنگ علیه همسایه تبدیل نشود.
وی خطاب به همه کسانی که در تصمیمگیری، طراحی و اجرای حمله به سرزمین ایران مسئول بودند، گفت: ملت ما قدرت نظامی و آثار تصمیمهای مخرب آنها را از نزدیک تجربه کرد و آنها تابآوری ایران را آزمودهاند. اکنون به خوبی میدانند که ایران را نمیتوان با جنگ وادار به تسلیم کرد. ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمیترسیم، برای صلح از مذاکره نمیگریزیم و تا پای جان برای دفاع از ایران عزیز ایستادهایم.
بمب اتم در اسرائیل است، اما بازرسان در ایران!
رئیسجمهور اضافه کرد: موضوع این اجلاس بازسازی اعتماد است. اعتماد با سخن ساخته نمیشود، بلکه نیازمند پرهیز از معیارهای دوگانه است. بمب اتم و دیگر سلاحهای کشتار جمعیِ این منطقه در دست رژیم اسرائیل است، اما بازرسیها از ایران درخواست میشود! اسرائیل ۷۰ هزار نفر را در غزه قتلعام کرد، اما ایران پشت میز مذاکره بمباران شد! اسرائیل بمب اتم دارد، عضو NPT نیست و در تمام عمر ننگینش یک بازرس را به سرزمینهای اشغالی راه نداده، اما میلیاردها دلار سلاح رایگان پاداش میگیرد و مصونیت دارد تا هر پایتختی را که خواست بمباران کند! پزشکیان افزود: تکرار میکنم؛ بمب اتم در اسرائیل است، اما بازرسها در ایران! اسرائیل میکشد، ولی ایران تحریم میشود! تراژدی اینجاست که به هر کس بگویید خندهاش میگیرد. تحریم، فقرا و مردم بیگناه را نشانه میگیرد و مردم را قربانی نیتهای شوم خود میکند. وی ادامه داد: اگر در پی عدالت هستیم، دوست و رقیب باید با یک معیار سنجیده شوند و حقوق بشر نباید ابزار رقابت ژئوپلیتیک شود. ایران امتیازی ویژه نمیخواهد؛ حقوق برابر میخواهد و مسئولیت آن را نیز میپذیرد.
رئیسجمهور اظهار کرد: ایران در تاریخ طولانی خود یک حقیقت را به روشنی آموخته است: جهان بدون داشتن قدرت خطرناک است، اما جهانی که فقط زبان قدرت را بفهمد، امنیت پایدار نخواهد داشت. اگر اعتماد میان ملتها از بین برود، حتی قدرتمندترین ارتشها نیز قادر به ایجاد امنیت پایدار نخواهند بود.
پزشکیان تصریح کرد: اگر حقوق بینالملل فقط زمانی اجرا شود که با منافع قدرتمندان سازگار باشد، کشورهای بیشتری به این نتیجه خواهند رسید که برای تأمین امنیت خود تنها بر قدرت خویش تکیه کنند و این آغاز جهانی خطرناکتر برای همه ما خواهد بود. وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم قرن بیست و یکم به دوران بازگشت به سیاستهای زورمدارانه و حکومت زورمداران تبدیل شود، گفت: نباید جهانی بسازیم که در آن قدرت نظامی جای مشروعیت، تحریم جای دیپلماسی، ترور جای سیاست و جنگ جای گفتوگو را بگیرد. رئیسجمهور افزود: ایران قدرت خود را حفظ میکند. ما جهان را نه به جنگی دیگر، بلکه به صلح و عدالت فرامیخوانیم؛ نه از سر ضعف، بلکه از سر اعتماد به قدرت خود و فهم این حقیقت که هیچکس در این منطقه بهتنهایی امنیت نخواهد داشت؛ یا امنیت را با یکدیگر خواهیم ساخت، یا ناامنی را با یکدیگر تحمل خواهیم کرد.
ملت ایران در برابر زور سر خم نخواهد کرد
پزشکیان اظهار کرد: ما به ساختن آیندهای میاندیشیم که در آن امنیت، عدالت و کرامت انسانی، حقوقی سلبنشدنی و مشترک برای همه ملتها باشد؛ آیندهای که در آن هیچ ملتی به حاشیه رانده نشود، هیچ صدایی در هیاهوی قدرت گم نشود و هیچ قدرتی حق نداشته باشد آینده دیگران را به جای آنان رقم بزند.
وی گفت: نظمی که شایسته نام بینالمللی باشد، باید بر پایه برابری ملتها، عدالت، انصاف و اراده مشترک بشریت استوار شود؛ زیرا صلحی که برای همه نباشد، صلح نیست و عدالتی که شامل همه نشود، عدالت نیست. پزشکیان اضافه کرد: سخنان دیروز رئیسجمهور آمریکا نزد افکار عمومی دنیا، اندیشمندان، سیاستمداران و حقوقدانان، نشانه بارزی از خوی قلدری، منطق زور و مغایر صریح منشور ملل متحد است. ایشان بداند که تهدید، ملت ما را منسجمتر و قویتر، و مقاومت ایرانیان را بیشتر میکند؛ و باید بدانند که ملت ایران در برابر زور سر خم نخواهد کرد و متجاوزان را پشیمان خواهد ساخت. رئیسجمهور گفت: ما آماده گفتوگو هستیم، اما بدانند که زبان زور را نخواهیم پذیرفت.
حضور رئیسجمهور در سازمان ملل با لباس مشکی
از دیگر وجوه متمایز حضور و سخنرانی رئیسجمهور در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد پوشیدن لباس مشکی بود؛ انتخابی که در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی نشانه عزاداری و سوگ است. رئیسجمهور با توجه به شهادت رهبر انقلاب و فرماندهان نظامی، شهدای میناب، لامرد، سیریک و... در این مراسم لباس مشکی بر تن کرد تا یاد و خاطره شهدا را گرامی بدارد.