طبق گزارش‌ها، ایران‌ایر (هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران) در نخستین روز اجرای تحریم‌های جدید هوائی آمریکا، پرواز معمول خود از تهران به سایر شهرها را انجام داد.

به گزارش شبکه آمریکایی بلومبرگ، شرکت‌های هواپیمایی ایران به انجام پروازهای خارجی ادامه دادند.

طبق این گزارش، چند ساعت پس از آغاز محدودیت‌های جدید آمریکا، وبگاه رهگیری پروازها

Flightradar24 نشان داد که حدود شش پرواز از ایران به مقصدهایی از جمله بانکوک و پوکت در تایلند، شانگهای در چین و کابل در افغانستان انجام شده است.

خبرگزاری فرانسه هم با استناد به داده‌های این سایت گزارش داد در همان روزی که واشنگتن تهدید کرده بود که شرکت‌های هواپیمایی ایران را «متوقف» خواهد کرد و هر فرد یا شرکتی را که با آنها همکاری کند، مجازات می‌کند، یک فروند هواپیمای شرکت ماهان از تهران در گوانگژوی چین به زمین نشست.

همزمان طبق گزارش‌ها، ایران‌ایر (هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران) در نخستین روز اجرای تحریم‌های جدید هوائی آمریکا، پرواز معمول خود از تهران به استانبول را

انجام داد.

به گزارش فارس، بر اساس داده‌های Flightradar24، پرواز شماره IR719 حدود ساعت ۱۰:۲۵ صبح به وقت محلی در استانبول فرود آمد و همان هواپیما سپس با پرواز شماره IR718 عازم تهران شد. ایران‌ایر اعلام کرده که این پروازها ادامه خواهد داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین دیروز در واکنش به ادعاهای روز قبل وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره توقف فعالیت خطوط هواپیمایی ایران، بر مخالفت پکن با تحریم‌های «غیرقانونی» واشنگتن تأکید کرد و گفت این تحریم‌ها یکجانبه و غیرقانونی هستند زیرا مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارند و از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مجاز نشده‌اند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مدعی شده بود که همه خطوط هواپیمایی ایران از

۲۳ سپتامبر (امروز، اول مهر) در سراسر جهان «تعطیل خواهند شد». این مقام آمریکایی تهدید کرده بود که هر کشوری که خدمات فرود به هواپیماهای ایرانی ارائه کند، از سیستم دلار کنار گذاشته

خواهد شد.