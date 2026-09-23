کارشناسان غربی اعتقاد دارند روسیه به‌صورت خاص با این کمک‌ها به نوعی در حال تلافی کردن کمک‌های غرب به اوکراین در جریان جنگ روسیه با این کشور است.

در اردیبهشت ماه سال جاری خبرگزاری رویترز در گزارشی نگاهی به کمک‌های نظامی روسیه به ایران در طول جنگ رمضان داشت. در این گزارش یکی از مهم‌ترین مسائل بحث ارسال تصاویر ماهواره‌ای و کمک‌های فضایی به ایران برای هدف‌گیری بهتر پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مطرح شده بود. حالا و در گزارش جدید خبرگزاری آمریکایی CNN مشخص شده است که در جریان حمله معروف ایران به پایگاه شاهزاده سلطان در عربستان سعودی که منجر به انهدام چندین هواپیمای سوخت‌رسان و همچنین یک فروند هواپیمای آواکس مدل E-۳G نیروی هوایی این کشور شده، ماهواره‌های روسی نقش مهمی داشتند. در این گزارش به تعداد و نوع این ماهواره نیز اشاره شده که نشان می‌دهد چطور ایران موفق به هدف‌گیری بسیار دقیق هواپیماهای آمریکایی در این پایگاه شده است.

۱۴ ماهواره

با چهار مأموریت مختلف

شبکه CNN در گزارش خود با استناد به اطلاعات حداقل دو منبع نظامی و همچنین اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع آشکار رصد ماهواره‌ها اعلام کرده که در حدود

۲ الی ۳ روز قبل از حمله ایران به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان به‌صورت مداوم این پایگاه حداقل توسط

۱۴ ماهواره شناسایی روسی مورد رصد قرار گرفته و اطلاعات آن به ایران ارسال شده است.

اولین ماهواره در این لیست با کد COSMOS ۲۵۷۳ شناخته می‌شود که در اصل یک ماهواره تصویربرداری از سطح زمین است و در سال ۲۰۲۳ میلادی به فضا پرتاب شده است. این ماهواره از سری ماهواره‌های تصویربرداری سری Bars M روسیه به حساب می‌آید.

روس‌ها به‌صورت سنتی در خصوص قابلیت ماهواره‌های نظامی خود سکوت کرده و اطلاعات خاصی را مطرح نمی‌کنند ولی گفته می‌شود این ماهواره توانایی تصاویر با کیفیت بین 30 الی50 سانتی‌متر را دارد و می‌تواند یک تصویر مناسب از منطقه مورد نظر و توانایی دقیق تشخیص اهداف حتی تا حد هواپیماها یعنی مشخص کردن مدل آن‌ها را به کاربر ارائه کند.

به گزارش مشرق، اما ۸ ماهواره بعدی در لیست ما با مأموریت خاص دریافت سیگنال‌های الکترونیکی و امواج راداری هستند. این ماهواره‌ها می‌توانند بحث شنود ارتباطات بین واحدهای آمریکایی و همچنین با فعال‌شدن رادارها محل آن‌ها و شناسایی دقیق محل سامانه‌های پدافندی را انجام دهند.

در این لیست ماهواره‌های سری ۲۵۸۰ COSMOS، COMMOS ۲۵۵۰، COSMOS ۲۵۴۹، COSMOS ۲۵۵۴، COSMOS ۲۵۶۵، COSMOS ۲۵۷۰، COSMOS ۲۵۶۶ و ماهواره LUCH (OLYMP) ۲ بودند. که ماهواره آخر در این لیست احتمالاً برای شنود سیگنالی بین ماهواره‌های آمریکایی استفاده شده است. باقی ماهواره‌های این سری عمدتاً مربوط به سری ماهواره‌های Lotos-S با مأموریت شنود، جمع‌آوری و مکان‌یابی سیگنال‌های الکترونیکی (ELINT) هستند.

دو ماهواره دیگر یعنی

COSMOS ۲۵۴۶ و COSMOS ۲۵۵۲

از نوع رصد فروسرخ و حرارتی هستند که می‌توانند برای مثال شلیک موشک‌ها و محل قرار گرفتن لانچرها را مشخص کنند.

این دو ماهواره در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی به فضا پرتاب شده و جزو سری جدید سامانه فضاپایه هشدار حمله موشکی روسیه به حساب می‌آیند.

این سری از ماهواره‌ها به‌عنوان سری Tundra، Kupol یا EKS نیز در اسناد و اخبار رسانه‌های تخصصی معرفی می‌شوند.

و در نهایت به ۳ ماهواره آخر یعنی مدل‌های OBZOR-R۰۱،

KONDOR – FKA۱ و KONDOR – FKA۲ می‌رسیم که این ماهواره‌ها دارای مأموریت اسکن راداری از سطح زمین یا همان از نوع اصطلاحاً SAR هستند. این ماهواره‌ها در زمانی که ابر یا هر پوشش دیگری مانع از رصد سطح زمین باشد با ارسال امواج راداری یک تصویر خاص از سطح زمین را تهیه می‌کنند که خصوصاً در آن حرکت ادوات و تغییرات خاص در روی سطح زمین مشخص می‌شود.

ماهواره OBZOR-R۰۱ در سال ۲۰۲۵ و دو ماهواره سری KONDOR نیز در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به فضا پرتاب شدند.

به‌صورت کلی می‌توان گفت تمام آن چیزی که ایران برای رصد تحرکات، جای‌گیری اهداف و سیستم‌های پدافندی در پایگاه شاهزاده سلطان نیاز داشته توسط این ماهواره‌ها تأمین شده و در نتیجه آن شلیک‌های دقیق ممکن شده است. اما این تمام داستان نیست.

آیا روس‌ها آدرس دفتر CIA در ریاض را به ایران دادند؟

در بخش آخر گزارش شبکه CNN به مطلب جالبی اشاره می‌شود و آن هم این‌که منابع اطلاعاتی در آمریکا اعتقاد دارند که حمله ایران به تأسیسات سازمان جاسوسی آمریکا موسوم به CIA در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی نیز با کمک ماهواره‌های روسی بوده و مختصات دقیق این ساختمان از طریق مسکو در اختیار تهران گذاشته شده تا یک هدف‌گیری دقیق انجام شود. این حمله در حقیقت به سفارت آمریکا در ریاض انجام شده ولی طبق گفته‌های این شبکه حمله دقیقاً به محل استقرار افسران سازمان CIA

انجام شده است.

آتش‌سوزی در سفارت آمریکا

در ریاض بعد از حمله پهپادی ایران

در جریان جنگ رمضان

به‌صورت کلی و در یک جمع‌بندی نهایی باید گفت که کارشناسان غربی اعتقاد دارند روسیه به‌صورت خاص با این کمک‌ها به نوعی در حال تلافی کردن کمک‌های غرب به اوکراین در جریان جنگ روسیه با این کشور

است.

کمک‌هایی که در ماه‌های اخیر شدت گرفته و باعث شده در عمق روسیه تأسیسات زیرساختی این کشور هدف قرار بگیرد و حالا نیز روس‌ها با این کمک‌ها به نوعی پاسخ ضربات را در جای دیگر به آمریکایی‌ها

داده‌اند.