روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی تصریح کرد که جنگ علیه ایران ثبات و اقتدار پایگاه‌های نظامی آمریکا در سراسر جهان را زیر سؤال برده است.

روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی به بررسی فلج شدن شبکه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه توسط موشک‌ها و پهپادهای ایران پرداخته است، مهم‌ترین محورهای این گزارش به‌شرح زیر است:

1. فاجعه در مقر فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا

حملات موشکی و پهپادی ایران به پایگاه ستاد فرماندهی نیروی دریایی آمریکا در بحرین، تأسیسات سوخت، غذا و مراکز فرماندهی را کاملاً ویران کرده است؛ این امر موجب خروج 1500 نیرو و تخلیه کامل پایگاه شد، تا جایی که فرمانده عملیات دریایی آمریکا اعلام کرد نیروها به این زودی‌ها امکان بازگشت به آن را

ندارند.

2. آسیب 3.7میلیارد دلاری و فلج‌ شدن 8 پایگاه منطقه‌ای

گزارش نیویورک‌تایمز با استناد به گزارش بازرس‌کل وزارت دفاع آمریکا تأکید می‌کند که پایگاه‌های واشنگتن در بحرین، کویت، قطر، امارات، عربستان، عراق، عمان و اردن زیر ضربات ایران قرار گرفته‌اند؛ نبردی که به نابودی بیش از 60 فروند هواپیما و تجهیزات، کشته و زخمی شدن بیش از 800 نظامی و خسارت 3.7 میلیارد دلاری منجر شده

است.

3. درماندگی ناوهای جنگی آمریکا

با از دست رفتن پایگاه بحرین، زنجیره تأمین نیروی دریایی آمریکا قطع شده است. ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز مجبورند برای سوخت‌گیری و آذوقه مسافت دو هفته‌ای تا جزیره دیگوگارسیا را طی کنند؛ تا جایی که ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن پس

از 250 روز درگیری و بروز کمبود شدید غذا و بحران روانی میان ملاحان، مجبور به ترک منطقه شده

است.

4. اثبات سخنان رهبر ایران

نیویورک‌تایمز به سخنان آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند که تأکید کرده بود آمریکا دیگر هیچ «پناهگاه امنی» برای شرارت و احداث پایگاه نظامی نخواهد داشت؛ گزارشی که اذعان می‌کند حتی پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافندی آمریکا توان مقابله با انبوه پهپادها و موشک‌های ایران را ندارند.

5. ناکارآمدی دکترین نظامی آمریکا

دیوید پترائوس، فرمانده سابق سنتکام و رئیس پیشین سیا، اذعان کرده است که حملات ایران آمریکا را وادار به بازنگری کامل در استراتژی استقرار و فرماندهی کرده است. کارشناسان نظامی تأکید دارند آمریکا باید با کوچک‌سازی و تعطیلی پایگاه‌ها، نیروهای خود را از سیبل حملات خارج کند.

6. جمع‌بندی

به گزارش تسنیم، تحلیل نیویورک‌تایمز نشان می‌دهد که نبرد با ایران ثبات و اقتدار 750 پایگاه، بندر و فرودگاه نظامی آمریکا در سراسر جهان را زیر سؤال برده است؛ جنگی که ثابت کرد عصر سیطره پایگاه‌های ثابت غربی به پایان رسیده است و تداوم حضور آمریکا در منطقه، تنها به‌قیمت خسارات میلیاردی و تلفات جانی بیشتر تمام خواهد شد.