سخنرانی رئیس‌جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های منطقه‌ و جهان داشت.

سخنرانی رئیس‌جمهور کشورمان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های منطقه‌ و جهان داشت و خبرگزاری‌ها و شبکه‌های خبری با برجسته‌سازی ابعاد مختلف این سخنرانی، به تحلیل مواضع تهران پرداختند.

در همین رابطه سی‌ان‌ان در گزارشی نوشت:«رئیس‌جمهور ایران در سخنرانی‌ چالشی در سازمان ملل تاکید کرد که هرگز در برابر ترامپ سر فرود نمی‌آوریم.»

رویترز نیز در مطلبی نوشت:«مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در نشست سالانه سازمان ملل در نیویورک گفت تهران در جنگ با ایالات متحده تسلیم نخواهد شد.»

همچنین نیویورک‌تایمز در مطلبی نوشت: «رئیس‌جمهور ایران در سخنرانی‌ای چالشی، آمریکا و اسرائیل را به حملات غیرقانونی متهم کرد.»

رسانه صهیونیستی تایمز اسرائیل نیز در گزارشی نوشت: «پزشکیان تاکید کرد که محدودیت غنی‌سازی اورانیوم غیرنظامی را نمی‌پذیرد.»

رسانه مصری «المصری الیوم» با تیتر «ایران زانو نخواهد زد... پزشکیان به آمریکا در سازمان ملل حمله کرد و تصویر شهید آیت‌الله خامنه‌ای را بالا برد»، به برجسته کردن اقتدار و اتحاد سیاسی ایران با نمایش تصویر رهبر شهید انقلاب

پرداخت.

«اسکای نیوز عربی» نیز با تیتر «پزشکیان: ایران با زور نظامی تسلیم نخواهد شد»، بر موضع قاطع تهران در برابر فشارهای آمریکا

تأکید کرد.