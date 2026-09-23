بازتاب گسترده سخنرانی رئیس جمهور ایران در رسانههای جهان
سخنرانی رئیسجمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل بازتاب گستردهای در رسانههای منطقه و جهان داشت.
سخنرانی رئیسجمهور کشورمان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بازتاب گستردهای در رسانههای منطقه و جهان داشت و خبرگزاریها و شبکههای خبری با برجستهسازی ابعاد مختلف این سخنرانی، به تحلیل مواضع تهران پرداختند.
در همین رابطه سیانان در گزارشی نوشت:«رئیسجمهور ایران در سخنرانی چالشی در سازمان ملل تاکید کرد که هرگز در برابر ترامپ سر فرود نمیآوریم.»
رویترز نیز در مطلبی نوشت:«مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در نشست سالانه سازمان ملل در نیویورک گفت تهران در جنگ با ایالات متحده تسلیم نخواهد شد.»
همچنین نیویورکتایمز در مطلبی نوشت: «رئیسجمهور ایران در سخنرانیای چالشی، آمریکا و اسرائیل را به حملات غیرقانونی متهم کرد.»
رسانه صهیونیستی تایمز اسرائیل نیز در گزارشی نوشت: «پزشکیان تاکید کرد که محدودیت غنیسازی اورانیوم غیرنظامی را نمیپذیرد.»
رسانه مصری «المصری الیوم» با تیتر «ایران زانو نخواهد زد... پزشکیان به آمریکا در سازمان ملل حمله کرد و تصویر شهید آیتالله خامنهای را بالا برد»، به برجسته کردن اقتدار و اتحاد سیاسی ایران با نمایش تصویر رهبر شهید انقلاب
پرداخت.
«اسکای نیوز عربی» نیز با تیتر «پزشکیان: ایران با زور نظامی تسلیم نخواهد شد»، بر موضع قاطع تهران در برابر فشارهای آمریکا
تأکید کرد.