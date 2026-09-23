هشدار عراقچی به مقامات اروپایی نسبت به حمایت از جنایات جنگی آمریکا

وزیر امور خارجه نوشت که به اروپایی‌ها نسبت به حمایت از جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل هشدار دادم.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران درباره دیدارهای خود با مقامات اروپایی در نیویورک در برنامه ایکس نوشت: در دیدارهای خود با خانم کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا و دیگر مقامات اروپایی، درباره پیامدهای شدید و بلندمدت تسهیل و حمایت از جنایات جنگی اسرائیل و آمریکا، چه در غزه و چه در ایران، هشدار دادم.

وی افزود: فارغ از این خطای بزرگ، دبیرکل ناتو باید تا امروز دریافته باشد که سر فرود آوردن در برابر یک زورگو، هرگز او را راضی نمی‌کند.

گفتنی است، مارک روته، دبیرکل ناتو، در اظهاراتی مدعی شد که اجرای عملیات به اصطلاح «خشم حماسی» (Epic Fury) بدون در اختیار داشتن اروپا به‌عنوان سکویی برای اعمال قدرت آمریکا، غیرممکن بود. وی تایید کرد که از 28 فوریه امسال تاکنون، 5000 فروند هواپیما از پایگاه‌های اروپایی در حمایت از عملیات «خشم حماسی» به پرواز درآمده‌اند.

بازگشت امنیت به تنگه هرمز مستلزم توقف اقدامات آمریکاست

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فؤاد حسین وزیر امور خارجه جمهوری عراق، روز سه‌شنبه (31 شهریورماه)، در حاشیه هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با هم دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، طرفین ضمن بررسی روند همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصادی، تجاری، کنسولی و امنیتی، بر تداوم تلاش‌ها برای توسعه روابط در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور تأکید کردند.

وزرای امور خارجه ایران و عراق، صیانت از امنیت مرزهای مشترک را بسیار کلیدی دانسته بر اهمیت اجرای توافق‌های صورت‌گرفته در این زمینه و مقابله مؤثر با تحرکات تروریستی تأکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن تشریح آخرین تحولات مربوط به وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز، از جمله تفاهم حاصله بین ایران و عمان برای تعیین مسیرهای ایمن کشتیرانی تجاری، تصریح کرد: ناامنی موجود در تنگه هرمز صرفاً به‌دلیل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است و بازگشت امنیت به این تنگه مستلزم توقف اقدامات ناامن‌ساز آمریکاست.

وی همچنین بر ضرورت پایبندی همه کشورهای منطقه به اصل حسن همجواری به‌ویژه ممانعت از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها جهت تدارک و اجرای اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه علیه ایران تأکید و خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود مصمم و جدی است.

تذکری که عراقچی

به همتای فرانسوی داد

همچنین «ضرورت احترام سفارت فرانسه به قوانین و مقررات داخلی ایران»، تذکری بود که وزیر امور خارجه سه‌شنبه (31 شهریورماه) در دیدار با ژان نوئل بارو همتای فرانسوی در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بیان کرد. این دیدار پس از بسته شدن مؤسسه آموزشی وابسته به سفارت فرانسه در تهران صورت

گرفت.

مرکز وابسته به سفارت فرانسه در تهران موسوم به «CLF» که تحت پوشش آموزش زبان خارجی فعالیت می‌کرد، در این هفته با دستور قضائی دادستانی تهران، پلمب شد. اقدامی که به احضار سفیر ایران در پاریس به وزارت خارجه فرانسه انجامید و پاسکال کنفاورو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، در بیانیه‌ای این اقدام را «حمله جدید علیه حضور فرهنگی فرانسه در ایران پس از حمله به دو کارمند سفارت فرانسه در ژوئیه» و «غیرقابل توجیه و غیرقابل قبول» برشمرد.

تأکید ایران و جمهوری آذربایجان بر تقویت همکاری‌ها

عراقچی در ادامه رایزنی‌های خود با مقامات شرکت‌کننده در هشتاد و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، روز سه‌شنبه

(31 شهریورماه) به وقت محلی نیویورک با جیحون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان دیدار کرد.در این دیدار، درباره روابط دوجانبه ایران و جمهوری آذربایجان و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر

شد.

وزرای امور خارجه ایران و جمهوری آذربایجان با مرور توافق‌ها و تفاهم‌های صورت‌ گرفته بین دو کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری و نیز مباحث مرتبط با امنیت و همکاری در منطقه قفقاز جنوبی، بر عزم دو کشور برای اجرای توافق‌ها و نیز تقویت همکاری‌ها و هماهنگی‌ها در راستای منافع دو ملت تأکید کردند. وزیر امور خارجه ایران ضمن تبیین آخرین تحولات منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز، بر عزم ایران برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود در برابر تجاوز و فشارهای غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی

تأکید کرد.