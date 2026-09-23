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کد خبر: ۳۳۸۶۱۶
تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۷
سرویس کیهان » اخبار
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مسائل خانوادگی!(گفت و شنود)

گفت: دیروز آقای پزشکیان در نطق خود در مجمع سالانه سازمان ملل سنگ تمام گذاشت و جواب اراجیف روز گذشته ترامپ کودک‌خوار و پلید را کف دست او گذاشت.
گفتم: ایول! از قدیم و ندیم گفته‌اند «‌کلوخ‌انداز را پاداش سنگ است‌».
گفت: اراجیف احمقانه ترامپ در سازمان ملل با اعتراض همراه با عصبانیت بسیاری از خبرنگاران اروپایی و آمریکایی و کسانی که نطق او را از رسانه‌ها گوش کرده و می‌دیدند رو‌به‌رو شده و این اعتراضات همچنان ادامه دارد.
گفتم: خبرنگار نیویورکر گفته است سخنان ترامپ به سخن دیوانگان شبیه بود.
گفت: یکی از اساتید علوم سیاسی نیز در مصاحبه با نیویورک‌تایمز گفته است؛ ترامپ هیچ شباهتی به انسان‌های متمدن ندارد!
گفتم: کشیشی در موعظه برای دانش‌آموزان می‌گفت؛ همه ما از نسل آدم و حوا هستیم. دانش‌آموزی (ظاهرا همین ترامپ در دوران دانش‌آموزی‌) گفت؛ پدر روحانی! ولی پدر من می‌گوید ما از نسل میمون هستیم! کشیش گفت؛ پسرجان ما اینجا با مسائل خانوادگی شما کاری نداریم!

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