* امام شهید انقلاب، (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) سال‌ها پیش با شجاعت و صلابت بی‌مانند، چهره پر از تزویر حاکمان آمریکا را هدف گرفته و فرمودند: «آمریکایی‌ها خجالت نمی‌کشند اسم حقوق بشر را می‌آورند؟! هر کس دیگری در دنیا ادعای حقوق بشر بکند، دولتمردان آمریکا نباید اسم حقوق بشر را به زبان بیاورند، از بس که کارنامه‌شان در این قضیه، سیاه و تباه و افتضاح است.» حالا با خارج شدن از شورای حقوق بشر سازمان ملل، از ننگ خود به کجا می‌خواهند فرار کنند؟!

غلام‌حسینی

* خداوند بر درجات قائد شهیدمان بیفزاید که خون مقدسش تأثیر بسیاری بر جامعه گذاشت که بخشی از آن در پویش جانفدا خود را آشکار کرد که حتی افرادی با سابقه محکومیت و زندان امنیتی که مشمول عفو رهبری شده بودند، این بار پای کار ایران ایستادند و در پویش جانفدا ثبت‌نام کردند.

عبدی

* قطعاً همان‌طور که امام شهید با تیزبینی و فراست مؤمنانه ناشی از تقوای خود پیش‌بینی کردند ان‌شاءالله ملت مبعوث کار را تمام خواهد کرد و بر دشمنان خانگی و خارجی پیروز خواهد شد.

فراهانی

* تاریخ سه دهه اخیر آمریکا پر است از اشغالگری، شکنجه و تروریسم دولتی. ملت‌های جهان خاکستر شدن شهرهای فلوجه عراق و قندوز افغانستان را فراموش نکرده‌اند؟ مگر رسوایی دهشتناک سیاه‌چال‌های ابوغریب، بگرام و شکنجه‌گاه دائمی گوانتانامو از صفحه تاریخ پاک می‌شود؟ رژیمی که با ادعای کشف سلاح‌های کشتارجمعی عراق را به خاکستر نشاند و جان بیش از یک میلیون انسان بی‌گناه را گرفت و...! ای مرگ بر نیرنگ این شیطان بزرگ.

زاهدیان

* مروز پاسخ به جنایت میناب و فرار مذبوحانه واشنگتن از شورای حقوق بشر سازمان ملل، حفظ یکپارچگی ملی، مقاومت اقتصادی و انسجام اراده‌ها پیرامون خط اصیل ولایت است. مراقب دسیسه‌های رنگارنگ دشمن زخم‌خورده باشید.

شکیبا

* آمریکا هر آنچه فشار در تیر ترکش خود داشت به‌سوی ایران شلیک کرد. اما آثار این فشار ابتدا در پمپ‌بنزین‌های خود و سپس در سبد هزینه شهروندان به‌ویژه

۴۰ درصد مردمی که زیر خط فقر در آمریکا زندگی می‌کنند، را دیدند. و امروز مثل یک فرد روانی در گل گیر افتاده‌اند و نمی‌دانند چه غلطی کنند که به ضرر خودشان نباشد!

مالمیر

* ترامپ در برابر حضور تحسین‌برانگیز مردم در میادین و خیابان‌ها در حمله زمینی یا شرارت مسلحانه عوامل خود در داخل عملاً خلع سلاح است. او در برابر سد فولادین ملت در اتحاد و همبستگی اجتماعی درمانده است.

معصومی

* مهندسان کشورمان به رغم این که سالیان زیادی را تحت تحریم‌ها و کمبودها سپری کرده‌اند، اما سلاح‌های مؤثری ساخته‌اند که می‌تواند به ناو‌های دشمن آسیب برساند. سلاح‌های فراصوت و موشک‌های بالستیک ناوشکن، بخشی از این توان هستند. این سلاح‌ها هرکدام برای ایران مایه غرور است.

خلجان

* رابرت پیپ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، در تحلیلی از ۶ ماه جنگ آمریکا علیه ایران گفته است تهران با در اختیار گرفتن ابتکار عمل در تنگه هرمز و برخورداری از «برتری در تشدید تنش»، در مسیر تبدیل شدن به چهارمین مرکز قدرت جهانی پس از آمریکا، چین و روسیه قرار گرفته است. او استدلال می‌کند این ایران است که قیمت نفت را به حرکت درمی‌آورد.

رزاقی

* بعضی مقامات عراق مانند نخست‌وزیر این کشور فراموش نکنند در سال ۲۰۱۴ با هجمه‌های داعش، سه استان عراق سقوط کرد و حشد‌الشعبی در شرایطی استثنایی شکل گرفت و داعش در آستانه ورود به بغداد بود.

توحیدی

* فرافکنی و ادعای کاذب و مضحک فرمانده سنتکام دربارۀ اسکورت نفتکش‌ها و خروج یک میلیارد بشکه نفت در دو ماه گذشته، یک عملیات روانی شکست‌خورده برای روحیه‌دادن به نیروهای خسته و فرسودۀ ارتش آمریکا و توجیه هزینه‌های گزاف مالی و جانی این کشور در منطقه است. این داستان‌سرایی‌ها نمی‌تواند واقعیت شکست آمریکا در جنگ با ایران را بپوشاند.

برزگر

* حقیقت را از زبان یک ژنرال بازنشسته فرانسوی بشنوید که گفته مدام به ما می‌گفتند ایران به زانو درآمده و محو شده، اما نه تنها ایران نابود نشده بلکه امروز می‌بینیم که ما را گروگان گرفته، نرخ سوخت به قیمتی بی‌سابقه رسیده و برخی جایگاه‌های سوخت در فرانسه تعطیل شده‌اند.

صدر

* ادامه تنش، فقط یک هزینه نظامی برای واشنگتن نیست. اثر آن به سوخت، گرمایش و بودجه خانوارها منتقل شده و می‌تواند فشار اقتصادی جنگ را در داخل آمریکا عمیق‌تر کند.

بخت‌آور

* بدون شک جنگ رمضان و حمله تجاوزکارانه رژیم یاغی و وحشی آمریکا، یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات راهبردی تاریخ این کشور بود. واقعیت این است که ترامپ جمهوری اسلامی ایران را نشناخت. او گمان می‌کرد با شهادت رهبر شهید انقلاب، کشور فرو می‌پاشد. اما ایران نه‌تنها فرو نپاشید، بلکه با رهبری جدید، متحدتر و قوی‌تر از قبل در میدان ظاهر شد.

ناظم

* وقتی جنگی به یک ملت بزرگى چون ایران آن هم توسط سگ زرد تحمیل می‌شود، دفاع و مقاومت، طبیعی‌ترین اقدامی است که لازم نیست حتی انسان مؤمن و انقلابی باشد تا از خاک و جان و مال و خانواده و موجودیتش دفاع کند؛ اگرچه ایمان، نیرویی ممتاز ایجاد می‌کند و ملت قهرمان ما قریب ۷ ماه با سلایق و نگرش‌های متفاوت ولی پای حفظ نظام ایستاده‌اند و دشمن را مبهوت خود نموده‌اند! درود خداوند بر این ملت مبعوث.

سهرابی

* امروز اتحاد یک تاکتیک نیست، بلکه یک تکلیف شرعی و انقلابی است و این سخت‌ترین بخش ماجراست. اتحاد با کسی که حتی با او اختلاف نظر داری، اتحاد با کسی که فکر می‌کنی اشتباه می‌کند، اتحاد با کسی که شاید حتی به تو بدی کرده و... ولی پای کشور و وطن ایستاده است . و این همان چیزی است که دشمن را مأیوس می‌کند.

صیادی

* خطاب به سران قوا عرض می‌کنم وضعیت کشف حجاب بعضاً به نیمه عریانی منجر شده است. حداقل در تریبون‌هایی که روزانه در اختیار دارید مردم را دعوت به رعایت حجاب کنید و بر خلاف شرع و خلاف قانون بودن کشف حجاب تصریح و تاکید داشته باشید.

حاجی‌خانلو

* سردار شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح مصاحبه کرده و گفته ابتکار عمل در تنگۀ هرمز همچنان در دست ایران است. کاش یک شکارچی دیگر در عرصه فرهنگی هم بود و اعلام می‌کرد در عرصه فرهنگی هم ابتکار عمل در دست شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت ارشاد و... است.

فضل‌جو

* چین با تصمیم آمریکا بار دیگر مخالفت کرد و ثابت کرد که نسبت به ایران قصد تفرعن ندارد. جریان غربگرا، که بارها خیانت آمریکا را تجربه کردند، ای کاش یک بار پیشنهاد ۵۰۰ میلیارد دلار را با چین در میان بگذارند و حتی به تجربه نتایج آن را ببینید!

شیخ‌الاسلام

* تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان! آیه ۱۱ سوره توبه به صراحت می‌گوید اگر با دشمن مذاکره کردی و به یک پیمان رسیدی، در صورت پیمان‌شکنی دیگر به دنبال مذاکره نرو، دشمن به هیچ عهد و پیمانی وفادار نیست. همان مذاکره بار اول، برای اقناع افکار عمومی کافی است. وظیفه شما با پیمان‌شکنی، مقابله است نه مذاکره مجدد!، بی‌تردید هدف دشمن و پادوهای داخلی آنان و منافقین، نابودی نظام مقدس جمهوری اسلامی است که با عنایت خداوند و پایداری امت مبعوث عاجز شده و مترصد فرصت برای این هدف شوم است.

سعیدی

* طبق آمار سازمان برنامه و بودجه، درآمد نفتی کشور تاکنون بیش‌تر از سقف بودجه محقق شده و دست دولت را برای واردات کالا و پیشرفت‌ پروژه‌های ملی باز گذاشته است. از مسئولان مربوطه انتظار آن است که مدام نگویند نمی‌توانیم نفت بفروشیم و اگر بفروشیم پول آن به کشور نمی‌آید.

محسنیان

* اخیراً مواردی از استفاده از مولدهای رمزارز گازسوز و گازوئیل‌سوز مشاهده شده است که باید گفت فرقی نمی‌کند انرژی از شبکه برق تأمین شود یا از سایر حامل‌ها. در هر دو حالت مصرف غیرمجاز، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌ها وارد می‌کند. راه چاره نیز تصویب طرح جرم‌انگاری استخراج غیرمجاز و حذف یارانه انرژی متخلفان توسط نهادهای قانونگذار کشور است.

تدین