اگر حملهای به ما رخ دهد جغرافیای جنگ را تغییر میدهیم
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اگر تهاجم جدیدی صورت بگیرد قطعاً تغییرات قابلتوجهی در دفاع ما و هجوم متقابل ما وجود خواهد داشت. آن تغییرات، تغییر در جغرافیای جنگ است؛ ما قطعاً جغرافیای جنگ را تغییر خواهیم داد. تغییر در سلاحها و تجهیزات جنگی است که به کار خواهیم برد؛ قطعاً ما سلاحهای جدیدی را با قابلیتهای جدید وارد معرکه خواهیم کرد و دنیا شگفتزده خواهد شد. و همینکه اهداف ما متفاوت خواهد بود.
سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتوگوی با شبکه خبری العالم در پاسخ به این سؤال که شرایط فعلی، یک مرحله جدید از جنگ است یا ادامه همان جنگ، گفت: از نظر ما جنگ همان جنگ است، مقاطع مختلفی دارد، ولی جنگ همان جنگ است و جنگ هم تمام نشده، جنگ ادامه دارد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم خودش را برای یک جنگ طولانیمدت آماده کرده و از قبل هم آماده بوده و الان آمادهتر شده برای یک جنگ طولانیمدت. و این بهاصطلاح مرحله جدیدی نیست، اما اگر مقطع دیگری با یک مسئله شدت تهاجم دوباره ما مواجه شویم، بدون تردید ما این آمادگی را داریم و دفاع خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سؤال مجری درباره اینکه آیا محاسبات آمریکا در مورد ایران و بهخصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک محاسبه درست بوده یا اشتباه کرده و سورپرایز شده، خاطرنشان کرد: آمریکا اصلاً این تصور را از مقاومت مردم ایران و مقاومت جمهوری اسلامی این تصور را نداشت و فکر میکرد که ظرف چند روز میتواند ایران را تسلیم بکند و این تصویر نادرست را هم رژیم صهیونیستی برای آمریکا ایجاد کرده بود. ما اطلاعاتی داریم که بهاصطلاح رئیس رژیم صهیونیستی به رئیسجمهور آمریکا گفته بود که ظرف سه روز و حداکثر پنج روز شما میتوانید ایران را تسلیم بکنید و اگر این اتفاق بیفتد شما رکورد جنگ ششروزه اعراب و اسرائیل را هم خواهید شکست و شما رکورددار خواهید شد. و رئیسجمهور ابله آمریکا هم که تحت تأثیر این تصویر نادرست قرار گرفت، وارد جنگ شد با تصورش این بود که ظرف چند روز ایران تسلیم میشود و حتی اگر شما مراجعه بکنید به اظهارات ایشان بعد از چند روز، از قول ایشان نقل میشد که ایشان تعجب میکند، میگوید پس چرا ایران تسلیم نمیشود؟ این نشان میدهد که تصور و محاسباتش کلاً اشتباه بوده.
سخنگوی سپاه در ادامه افزود: اما سورپرایز شد با برد موشکهای ایران، با حجم تخریبی موشکهای ایران، با دقت موشکهای ایران، با رادارگریزی موشکهای ایران، با تنوع موشکها و پهپادهای ایران کاملاً سورپرایز شد و خودش را در یک مخمصهای دید که در واقع نه قابل پیشرفت بود و ناقابل پسرفت. این مسئله فکر میکنم شما هم این را قبول دارید و خیلی از آگاهان نظامی و سیاسی هم این را میپذیرند. وی در پاسخ به سؤال مجری درباره ماهیت جنگ جدید و احتمال تهاجم جدید گفت: اگر تهاجم جدیدی صورت بگیرد قطعاً تغییرات قابلتوجهی در دفاع ما و هجوم متقابل ما وجود خواهد داشت. آن تغییرات، تغییر در جغرافیای جنگ است؛ ما قطعاً جغرافیای جنگ را تغییر خواهیم داد. تغییر در سلاحها و تجهیزات جنگی است که به کار خواهیم برد؛ قطعاً ما سلاحهای جدیدی را با قابلیتهای جدید وارد معرکه خواهیم کرد و دنیا شگفتزده خواهد شد. و همینکه اهداف ما متفاوت خواهد بود؛ اهداف ما دیگر الزاماً آن اهداف سابق نیست، ما اهداف جدیدی را در واقع داریم که هنوز آن اهداف مورد هجوم قرار نگرفته و در بهاصطلاح صورت تهاجم، اهداف جدیدی را ما در واقع مورد حمله قرار خواهیم داد.
سردار محبی با اشاره به فرمایش امام شهید خاطرنشان کرد: آن چیزی که مهم است این است که امام شهید ما فرمود که جنگ را منطقهای خواهیم کرد و الان جنگ منطقهای شده، ولی چون وسعت منطقه زیاد است هنوز جا دارد برای توسعه این جنگ به لحاظ جغرافیایی. و به لحاظ تسلیحات هم ما سلاحهایی را در طول جنگ و در گذشته تولید کردیم و هر روز در حال ارتقاء قابلیتهای آن سلاحها هستیم که در این بهاصطلاح مقاطعی که از جنگ پشت سر گذاشتیم مورد استفاده قرار ندادیم آنها را و آنها سلاحهای در واقع استراتژیک ما هستند که عندالزوم آنها بهکارگیری خواهند شد. و دنیا خواهد دید که چی میشود. و اهداف جدیدی که تو دشمن هم شاید نیاید و توی محاسبات دشمن هم نمیآید، کما اینکه اهدافی که در این جنگ، مقاطع جنگ و همین بهاصطلاح یک ماه اخیر مورد هجوم ما قرار دادیم، دشمن تصور نمیکرد، دشمن تصور نمیکرد که ما به پایگاه التنف حمله بکنیم، تصور نمیکرد که به خلیج عقبه حمله بکنیم. ما اهدافی داریم که فعلاً از تصور دشمن خارج است.
به گزارش سپاه نیوز؛ وی درباره محور مقاومت گفت: بعضیها تصور میکنند مثلاً یمن، لبنان، اینها بهاصطلاح نیروهای ما هستند، تصور میکنند که اینها نیروهای نیابتی ما هستند. اما همانطوری که امام شهید ما فرمود، اینها هیچکدام نیروی نیابتی ما نیستند. آنها خودشان نسبت به تمامیت ارضی کشور خودشان عرق دارند، خودشان سیاست دارند، خودشان تشخیص دارند، خودشان تصمیم میگیرند. گروههای مقاومت به هیچ عنوان نیروی نیابتی ایران نیستند. امام شهید ما فرمودند تنها یک نیروی نیابتی توی این منطقه وجود دارد و آن هم رژیم اشغالگر قدس است که نیروی نیابتی آمریکا و اروپاست. و حتی یکی از رؤسای جمهور اروپا گفتند که ما کارهای نیابتی به این رژیم انجام میدهیم. بنابراین نیروی نیابتی آن رژیم است. ما نیروی نیابتی نداریم.
سردار محبی تأکید کرد: من قطعاً این نوید را به شما خواهم داد که حزبالله لبنان روز به روز قدرتمندتر، توانمندتر و برخوردارتر از تکنولوژیهای برتر نظامی خواهد شد و غلبه نهائی مال حزبالله است.