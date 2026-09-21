تنگه هرمز در دست ایران قرار دارد و دشمن میداند که اینجا موفق نخواهد شد
سرویس سیاسی-
معاون هماهنگکننده ارتش با تأکید بر نقش اتحاد و انسجام مردم در پیروزی گفت: تنگه هرمز همچنان در دست ماست و دشمن میداند که اینجا موفق نخواهد شد.
دریادار حبیبالله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش، در گفتوگویی در پاسخ به سؤالی درباره پیشبینیاش از جنگ اظهار کرد: ما قطعاً پیروزیم؛ اگر اتحاد، انسجام و پای در رکابی مردم همینطور ادامه داشته باشد، همیشه سرافرازیم. قطعاً تنگه هرمز همچنان در دست ماست. دشمن میداند که اینجا موفق نخواهد شد.
خط رسانهای مشکوک
اخیرا یک به اصطلاح کارشناس حوزه مسائل غرب آسیا گفته است: «تنگه هرمز باز است و بسته بودن آن یک دروغ است. روزانه 5 میلیون و در برخی موارد 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند. آمریکاییها کریدوری در جنوب تنگه هرمز، یعنی شمال استان المسندم ایجاد کردند که از آن طریق نفتکشهای کوچک با ظرفیت کم نفتها را جابهجا کرده و پس از عبور آنها را به نفتکشهای بزرگتر موسوم به VLCC منتقل میکنند و از آن طریق به بازارهای جهانی میرسانند.»
موضوع به اینجا ختم نمیشود محمد عطریانفر عضو شورای اطلاعرسانی دولت و از اعضای حزب کارگزاران سازندگی نیز در اظهار نظر دیگری عنوان میکند که «تنگه هرمز در این معادله اهمیت ویژهای دارد. جغرافیا را نمیتوان با فشار سیاسی تغییر داد. بخش قابل توجهی از انرژی جهان همچنان از این آبراه عبور میکند و همین واقعیت، به ایران یک موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربهفرد میدهد. استفاده مسئولانه از این ظرفیت قدرت چانهزنی ایران را افزایش میدهد، گرچه تبدیل آن به ابزار دائمی تنش، هزینههای اقتصادی و سیاسی سنگینی برای ایران و منطقه ایجاد میکند.»
این اظهارنظرها درست زمانی که رئیسجمهور قرار است به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل سفر کند، مطرح میشود؛ سفری که حامیان انتخاباتی رئیسجمهور همواره در سنوات گذشته در صدد بودند که وی در خلال آن با رئیسجمهور تروریست آمریکا دیدار کند! در این زمینه حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی پیش از این در یک نظر حیرتآور مدعی شده بود که «اگر روحانی در سفر نیویورک با رئیسجمهور وقت آمریکا دیدار میکرد و به او سلام میداد همه مشکلات ایران و آمریکا حل میشد.»!
نیاز دشمن به تنفس و پاس گل دادن غربگرایان
این خط رسانهای مشکوک را نباید صرفا در چارچوب تلاش همیشگی غربگرایان برای دیدار رئیسجمهور ایران با رئیسجمهور آمریکا تحلیل کرد؛ بلکه اکنون موضوع تنگه هرمز که مهمترین نقطه قوت ایران از یکسو و پاشنه آشیل آمریکا از سوی دیگر است، بر ضدامنیتی بودن و ضد ملی بودن این تلاشها صحه میگذارد.
چرا که چندی پیش نماینده کنگره آمریکا که طبیعتا در نظام اجتماعی این کشور جزء طبقات متوسط به بالا از حیث تمکن مالی محسوب میشود، تصریح دارد که قادر به پرداخت هزینه سوخت برای جابهجایی با وسیله نقلیه نیست! این اظهارات صریح یعنی ترامپ و آمریکا به مرحله خفگی رسیدهاند. اما درست در چنین وضعیتی عدهای دم از تضعیف ابزار قدرتمند تنگه هرمز و ناکارآمدی آن میزنند.
در روزهای گذشته بود که به محض نهائی شدن سفر رئیسجمهور به نیویورک دونالد ترامپ اعلام کرد که تمایل دارد با وی دیدار داشته باشد. به نظر، غربگرایان برای نجات ترامپ از باتلاقی که در آن گیر کرده است دست به کار شدهاند.
بر همین اساس، رئیسجمهور و تیم همراه بیش از هر چیزی باید با درنظر گرفتن مصالح ملی و پرهیز از تأثیر پذیری از این جریان مخرب، عزتمندانه و با صلابت در نیویورک حاضر شوند.