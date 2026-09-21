وزارت خارجه، جنایات ضدبشری رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان را محکوم کرد

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آستانه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با ابراز انزجار و نگرانی عمیق نسبت به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، به‌ویژه نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، در غزه و کرانه باختری، مسئولیت جامعه جهانی را برای اقدام جدی و قاطع جهت توقف نسل‌کشی فلسطینیان خاطرنشان می‌کند.

وزارت امور خارجه روز دوشنبه(30 شهریورماه) هتاکی بی‌شرمانه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی علیه مسجدالاقصی و هتک حرمت البراق را به شدت محکوم می‌کند. در بیانیه آمده است: رژیم اشغالگر صهیونیستی که طی ۳ سال گذشته با برخورداری از حمایت همه‌جانبه تسلیحاتی، مالی و سیاسی-تبلیغاتی آمریکا و برخی از کشورهای مدعی حقوق انسان، مرتکب یکی از بزرگ‌ترین نسل‌کشی‌های تاریخ جهان در غزه شده است، همزمان به شنیع‌ترین شیوه‌ها از جمله ترور و شکنجه نظام‌مند و گسترده فلسطینیان در کرانه باختری و غزه برای پیشبرد طرح اهریمنی «محو استعماری فلسطین» متوسل شده است. در ادامه این بیانیه تاکید شده است: گروگانگیری زنان و کودکان فلسطینی، که تعداد آنها به بیش از ده هزار نفر رسیده است، و شکنجه آنها در زندان‌های مخوف که منجر به شهادت ده‌ها نفر از آنها و قطع عضو و معلولیت صدها نفر دیگر شده است، بدون تردید مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. این واقعیت که ماهانه به‌طور متوسط حداقل سه اسیر فلسطینی زیر شکنجه به شهادت می‌رسند، نه تنها گواه ماهیت آپارتاید و استعماری رژیم صهیونیستی است بلکه نشان‌دهنده نفاق و زوال اخلاقی حامیان این رژیم است که در قبال نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از سوی رژیم اشغالگر بی‌تفاوت هستند.

این بیانیه می‌افزاید: جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن شدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری، تاکید می‌کند که مصونیت اعطایی آمریکا به این رژیم، از جمله از طریق ارعاب و تحریم قضات محاکم بین‌المللی و فعالان و گزارشگران حقوق بشر مردم فلسطین، به هیچ عنوان نباید موجب اخلال در آرمان عدالت ‌طلبی و آزادی برای فلسطین و مطالبه محاکمه و مجازات جنایتکاران اسرائیلی شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه خود ادامه داد: اشغالگری، تروریسم، قانون‌شکنی و جنایات بی‌سابقه رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و نیز تجاوزات و جنایات آن علیه کشورهای منطقه طی ۸ دهه گذشته، بدون تردید شدیدترین ضربات را به اعتبار و جایگاه سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل وارد کرده است. این واقعیت که رژیم صهیونیستی در صدر ناقضان قطعنامه‌های سازمان ملل متحد است و بیشترین تعداد وتوی قطعنامه‌های شورای امنیت، با هدف ممانعت از مقابله با قانون‌شکنی و جنایات اسرائیل صورت گرفته است، به تنهائی گویای نقش این رژیم در فرسایش اعتبار و جایگاه سازمان ملل است.

در این بیانیه تاکید شده است: اکنون که هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به درستی به موضوع «احیای اعتماد» کشورها نسبت به این سازمان اختصاص یافته است، وظیفه هر دولت مسئولیت‌پذیری است که حمایت از حقوق ملت فلسطین به‌ویژه حق تعیین سرنوشت، و کمک به رهایی آنها از یوغ اشغال، آپارتاید و استعمار ۸۰ ساله را به عنوان تعهدی حقوقی بین‌المللی و رسالتی اخلاقی و انسانی سرلوحه کار خود قرار دهد. تحقق این امر مستلزم اقدام فوری برای توقف نسل‌کشی و جلوگیری از گسترش اشغالگری و غصب زمین‌های فلسطینیان، ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه، و مؤاخذه و مجازات جنایتکاران است.