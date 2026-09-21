حسین تمرخانی

سی‌ویکم شهریور، تنها یک تاریخ در تقویم نیست؛ نقطه‌ آغاز یک آزمون بزرگ و یک افتخار جاویدان است. در چنین روزی، جنگی نابرابر بر ملت ایران تحمیل شد؛ اما ملت ما آن را با ایستادگی، به یک حماسه‌ جاویدان بدل کرد. همان روز، سرآغاز هفته‌ای شد که امروز آن را هفته دفاع مقدس می‌نامیم؛ هفته‌ای که یادآور هشت سال ایستادگی و فداکاری است و گنجینه‌ای تمام‌نشدنی را برای ما به یادگار گذاشت. گنجینه‌ای که ملت ایران امروز، در هر سختی، از آن پشتوانه می‌سازد.

در دنیای امروز، «قدرت» را با زبان سرد اعداد، تسلیحات مدرن و ابزارهای مکانیکی تعریف کرده‌اند. در این محاسبات سرد، هر ملتی که در محاصره‌ قدرت‌های بزرگ قرار گیرد، از نظر ناظران مادی‌اندیش، محکوم به تسلیم یا نابودی است. اما حقیقتِ تاریخ، روایت متفاوتی دارد؛ روایت تولد یک اسطوره که نه از مسیرهای هموار و بی‌تلاطم، بلکه از دل خاکسترهای بحران، متولد می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران، در تقابل با تمام طوفان‌های تحمیلی، از حماسه‌ خونبار دفاع مقدس تا نبردهای پیچیده و چندوجهی امروز، به یک اسطوره‌ شکوفا در دل بحران‌ها تبدیل شده است.

این شکوفایی، نه حاصل تکیه به قدرت‌های جهانی و نه نتیجه‌ تسلیم در برابر آن‌هاست، بلکه ثمره‌ی استوار ایستادن بر سر ارزش‌های بنیادین است. ما به جهان ثابت کردیم که شکوفایی واقعی، نه در نبود بحران، بلکه در دل ایستادگی در برابر آن است. ما یاد گرفتیم که چگونه در سخت‌ترین فشارها، به جای شکستن، رشد کنیم و ثابت کردیم وقتی ایمان با تخصص گره بخورد و غیرت ملی در سایه‌ محوریت ولایت سازمان یابد، هیچ ابزار مادی و هیچ بحرانی نمی‌تواند مانع از رویاندن ریشه‌های عزت شود.

امروز توان دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی ایران به جایی رسیده است که ایرانِ سرافراز را به قدرتی توقف‌ناپذیر تبدیل کرده است؛ قدرتی که دیگر نه تنها در برابر طوفان‌ها نمی‌لرزد، بلکه خود، طوفانی در برابر سدّهای سختِ استکبار است. این شکوه، حاصل بهره‌گیری از گنجینه‌ تمام‌نشدنی دوران دفاع مقدس و به‌روزرسانی مستمر توانمندی‌هاست؛ مسیری که همواره رو به جلو می‌پیماید.

و این قدرتی که امروز ارکانِ قدرت‌های جهانی را به لرزه انداخته، برآمده از نگاه توحیدی رهبران انقلاب اسلامی است؛ نگاهی که قدرت مادی را در برابر ایمانِ پولادین، کوچک و بی‌اثر کرد و ثابت کرد اراده‌ای که در مسیر خدا باشد، بر هر حصاری نفوذ می‌کند و هر زنجیری را می‌گسلد.

این تداوم اراده، پیامی تکان‌دهنده برای تمام ملل زمین است: اینکه پیروزی واقعی، نه در داشتن تمام ابزارهای سرد و مکانیکی، بلکه در داشتن اراده‌ای است که هر چه تلاطم بحران‌ها بیشتر شود، استوارتر و درخشان‌تر می‌گردد.

ما امروز، نه در پی پیروی از الگوهای بیگانه و نه در جست‌وجوی رضایت قدرت‌ها، بلکه در پی تکمیل این اسطوره هستیم. اسطوره‌ای که به جهان نشان داد: حق، حتی اگر در محاصره باشد و حتی اگر در اوج بحران باشد، در نهایت شکوفه می‌زند و جهان را با بوی عزت سرمست می‌سازد. جمهوری اسلامی ایران، هم‌اکنون الگوی تمام کسانی است که می‌خواهند در دنیای سلطه، انسان و عزت‌مند باقی بمانند.