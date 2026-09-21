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کد خبر: ۳۳۸۵۳۰
تاریخ انتشار : ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۷
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قالیباف:

آمریکا برخلاف ظاهرش آسیب‌پذیر و در معرض خطر است

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی نوشت: امپراتوری آمریکا در ظاهر قدرت برتر خود را به نمایش می‌گذارد اما در واقعیت کاملاً آسیب‌پذیر و در معرض خطر است و تلاش می‌کند ایران را خفه کند که این غیرممکن است.
محمد باقر قالیباف رئیس‌ مجلس شورای اسلامی با افزودن مطلبی به گزارش هلدینگ بانکداری جی‌پی‌مورگان آمریکا و با انتشار میم معروف اینترنتی بشقاب‌های شرودینگر که در آن بشقاب‌ها به ظاهر سالم‌ ولی هر لحظه در آستانه شکستن هستند، نوشت: این وضعیت دقیقاً شبیه پارادوکس شرودینگر است: امپراتوری آمریکا در حکم همان کابینت شرودینگر با بشقاب‌های در حال سقوط است؛ در ظاهر هژمونی و قدرت برتر خود را به نمایش می‌گذارد اما در واقعیت کاملاً آسیب‌پذیر و در معرض خطر است و تلاش می‌کند ایران را بدون هیچ پیامد و تاوانی خفه کند که این غیرممکن است.  به گزارش مهر، وی افزود: این بازی پایانی در هیچ مدلی قابل پیش‌بینی و شبیه‌سازی نیست. درِ این کابینت بالاخره باز خواهد شد، و از همین حالا دست ایران روی دستگیره در است و شرایط را کنترل می‌کند. 
گفتنی است در روزهای اخیر هلدینگ بانکداری جی‌پی‌مورگان گزارش هفتگی پیش‌بینی بازار نفت خود را با جمله‌ای غیرمنتظره آغاز کرد: برای نخستین بار از زمان آغاز درگیری با ایران، ما هیچ چشم‌انداز پایه‌ای (سناریوی مبنا) در اختیار نداریم. ما واقعاً نمی‌دانیم چگونه باید سرانجام این وضعیت را مدل‌سازی و پیش‌بینی کنیم. 

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