رسوایی ۱۵ میلیارد لیری در تصادفات رانندگی

مقام‌های قضايی ترکیه از آغاز تحقیقات گسترده درباره شبکه‌ای خبر داده‌اند که متهم است با دسترسی غیرقانونی به اطلاعات شخصی قربانیان تصادفات رانندگی، میلیارد‌ها لیر درآمد نامشروع کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، اعلام کرد در چارچوب این پرونده درباره ۸۲۵ نفر تحقیقات قضايی آغاز شده است. براساس یافته‌های اولیه، اطلاعات شخصی افرادی که در تصادفات رانندگی آسیب دیده بودند، به‌طور غیرقانونی در اختیار برخی دفاتر وکالت و شرکت‌های مشاوره خسارت قرار می‌گرفت. سپس با این افراد تماس گرفته می‌شد و آنها برای پیگیری خسارت و پرونده‌های حقوقی به دادن وکالت ترغیب می‌شدند. مقام‌های ترکیه می‌گویند به این شیوه از حدود

۲۵۳ هزار نفر وکالت گرفته شده و میزان منفعت غیرقانونی مورد ادعا به حدود ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون لیر رسیده است. در بررسی‌های مالی همچنین انتقال‌های مشکوک پول به برخی افراد مرتبط با بخش‌های مختلف، از جمله شرکت‌ها و نمایندگی‌های بیمه، کارشناسان خسارت، تعمیرگاه‌ها و برخی مأموران و فعالان مرتبط با پرونده‌های تصادفات شناسایی شده است.

این موارد در مرحله تحقیق قرار دارد و به معنای اثبات جرم افراد مورد بررسی نیست. در ادامه تحقیقات، نیرو‌های امنیتی به‌طور هم‌زمان در استانبول، آنکارا، ساکاریا و غازی‌آنتپ عملیات انجام دادند و ۶ دفتر وکالت و ۲۰ شرکت در چارچوب پرونده مورد اقدام قضايی و بازرسی قرار گرفتند.

تحقیقات برای مشخص شدن نحوه دستیابی به اطلاعات محرمانه قربانیان تصادفات، مسیر انتقال این اطلاعات و ارتباط مالی میان افراد و شرکت‌های دخیل در پرونده همچنان ادامه دارد.