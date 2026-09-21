مرگ ۲ کوهنورد در اثر سقوط بهمن

مدیر یک گروه کوهنوردی در نپال اعلام کرد که یک کوهنورد آلمانیِ هندی‌تبار و یک راهنمای شرپای نپالی در اثر ریزش بهمن در کوه «ماناسلو» جان باخته‌اند.

به گزارش ایسنا، «موهان لامسال»، مالک و مدیرعامل شرکت «ماکالو ادونچر» گفته است این دو کوهنورد هنگام وقوع بهمن در «کمپ ۳» و در ارتفاع حدود ۶۳۰۰ متری حضور داشتند.

گروهی ۱۴ نفره، شامل هفت کوهنورد و هفت راهنمای شرپا، از کمپ اصلی برای صعود به قله ماناسلو که با ارتفاع ۸۱۶۳ متر، هشتمین قله مرتفع جهان محسوب می‌شود، حرکت کرده بودند. در حالی که ۱۲ نفر از اعضای گروه روز شنبه در «کمپ ۲» توقف کردند، آن دو کوهنورد به مسیر خود به سمت «کمپ ۳» ادامه دادند و شب را در آنجا سپری کردند. به گزارش شینهوا، لامسال تایید کرده است که این دو نفر زیر بهمن مدفون شدند و افزود که ۱۲ عضو دیگر گروه به کمپ اصلی بازگشته و در سلامت کامل هستند. نپال برای کوهنوردانی که قصد صعود به ماناسلو را در فصل پاییز امسال دارند، ۴۹۳ مجوز صادر کرده است.