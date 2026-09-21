سازمان غذا و دارو اعلام کرد: پماد موضعی عرق‌الشفاء با نام تجاری «MR3» به دلیل نداشتن مجوز معتبر، تولید در مکان غیرمجاز و درج ادعاهای درمانی مختلف، غیرمجاز شناخته شده است.

به گزارش سازمان غذا و دارو، این سازمان با استناد به گزارش‌های معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی فارس و آذربایجان شرقی، بر غیرمجاز بودن پماد موضعی عرق‌الشفاء با نام تجاری «MR3» تأکید و دستور فراخوان و جمع‌آوری این فرآورده از سطح عرضه را ابلاغ کرده است.

براساس این ابلاغیه، محصول مذکور با درج ادعاهای درمانی مختلف، در محل غیرمجاز تولید شده و فاقد مجوز معتبر از اداره کل مربوطه در سازمان غذا و دارو است. همچنین نشانی درج‌شده برای محل تولید، جعلی اعلام شده است.

همه سری‌های ساخت این فرآورده مشمول جمع‌آوری بوده و از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم‌پزشکی و همچنین مدیران غذا و داروی مناطق آزاد تجاری و صنعتی خواسته شده است، نسبت به فراخوان و جمع‌آوری فوری محصول از سطح عرضه اقدام و نتایج اقدامات انجام‌شده را همراه با مدارک و مستندات به سازمان غذا و دارو ارسال کنند.

سازمان غذا و دارو از شهروندان خواست از خرید و مصرف فرآورده‌های سلامت‌محور فاقد مجوز خودداری کرده و محصولات موردنیاز خود را از مراکز مجاز و معتبر تهیه کنند.