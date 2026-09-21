مردم به واکسن آنفلوآنزای خارج از شبکه رسمی توزیع اعتماد نکنند
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت هشدار داد که تاکنون هیچ واکسن آنفلوآنزای معتبری در نظام سلامت توزیع نشده و افراد نباید به واکسنهای خارج از شبکه رسمی اعتماد کنند.
به گزارش ایرنا، حسین کرمانپور، در حساب مجازی خود نوشت: «هنوز هیچ واکسن آنفلوانزآی معتبری در نظام سلامت ایران توزیع نشده است. واکسنهای خارج از شبکه رسمی، از نظر اصالت و زنجیره سرد قابل اطمینان نیستند و برخی نیز براساس تصاویر دریافتی، مربوط به فرمولاسیون نیمکره جنوبیاند، نه ما! اسیر قاچاقچی و سودجو نشویم.»
پیش از این، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ از ورود تدریجی واکسن آنفلوآنزا به نظام بهداشتی کشور از اواخر شهریور خبر داده و اعلام کرده بود: «واکسن موردنیاز امسال از کشورهای چین و روسیه تأمین شده و سالمندان و گروههای پرخطر در اولویت تزریق قرار دارند.»