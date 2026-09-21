۱۲۷۲ مدرسه آسیبدیده از جنگ به چرخه آموزش بازگشت
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: هزار و 272 مدرسه آسیبدیده از جنگ به چرخه آموزش بازگشت.
به گزارش ایرنا، حمیدرضا خانمحمدی دیروز در آیین ارسال کاروان تجهیزات آموزشی و اداری به مدارس شهرستان میناب، اظهارداشت: یکهزار و ۲۸۸ مدرسه در سطح کشور تحت تأثیر جنگ قرار گرفته است که بجز
۱۶ مدرسه که بهطور کامل تخریب شد، سایر مدارس با مشارکت خیران و مردم بازسازی شده و به چرخه آموزش بازگشته است.
خانمحمدی افزود: در استان هرمزگان نیز به جز جزایر، ۷۹ مدرسه آسیب دیدند که بیشتر آنها برای سال تحصیلی جدید آماده شدهاند.
وی با اشاره به حادثه مدرسه شجره طیبه میناب بیان داشت: با توجه به این حادثه، هشت مدرسه در میناب به همت خیران ساخته میشود و در سراسر کشور نیز ۱۶۸ مدرسه به نام مدرسه شجره طیبه میناب نامگذاری یا احداث خواهد شد. مدرسه جدید میناب نیز تا پایان سال آینده آماده بهرهبرداری خواهد شد.
معاون وزیر آموزش وپرورش ادامه داد: برای دانشآموزان بازمانده از مدرسه شجره طیبه میناب نیز با همت خیران مکانی برای ادامه تحصیل آماده شده است.