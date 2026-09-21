رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری دو نفر از اعضای باندی خبر داد که با ادعای نفوذ و امکان اثرگذاری بر روند پرونده‌های اراضی ملی، از متقاضیان مبالغ هنگفت، مطالبه می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، محمود اسپانلو با اشاره به دستگیری اعضای باند کارچاق‌کنی پرونده‌های زمین‌خواری در استان گلستان گفت: یکی از متهمان، کارکنان اداره منابع طبیعی استان است که با سوءاستفاده از موقعیت خود و با کمک یک واسطه و با ادعای اعمال نفوذ در مراجع ذی‌صلاح، افرادی را که در حوزه اراضی منابع طبیعی پرونده داشتند، شناسایی و به آنها پیشنهاد می‌داد از طریق دستکاری مستندات و نقشه‌های اراضی ملی، روند پرونده را به نفع آنها تغییر دهد. اسپانلو افزود: این پرونده پس از دریافت گزارش‌های مردمی در سامانه ۱۲۷ حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان در دستور کار قرار گرفت و یک تیم ویژه با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موضوع را شبانه‌روزی رصد کرد تا در نهایت سرشبکه اصلی این باند، شناسایی شود.

وی ادامه داد: در جریان تحقیقات مشخص شد متهم به واسطه موقعیت شغلی خود و با در اختیار داشتن نقشه‌های مربوط به اراضی منابع طبیعی، به افراد مراجعه‌کننده وعده می‌داد وضعیت زمین را بررسی و از مسیر‌های اداری، برای تعیین تکلیف آن، اقدام کند.

رئیس کل دادگستری گلستان یکی از موارد بررسی‌شده در این پرونده را، مربوط به یک قطعه زمین حدود هزار مترمربعی در محدوده گران‌قیمت آپادانای گرگان اعلام کرد و گفت: ارزش این زمین حدود

۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و متهم در قبال اقدامات مورد ادعای خود، ۱۰ درصد ارزش زمین، معادل حدود ۱۰ میلیارد تومان، درخواست کرده بود.

اسپانلو بیان داشت: با اقدامات و هوشیاری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گلستان، این متهم هنگام دریافت ۲۰ سکه به عنوان پیش‌پرداخت، دستگیر و روانه زندان شد. واسطه این فرد که در شناسایی افراد و معرفی آنها به متهم اصلی نقش داشت نیز بازداشت شده است.

وی با قدردانی از همراهی مردم با دادگستری استان برای مبارزه با فساد گفت: سامانه تلفنی ۱۲۷ حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان در طول شبانه‌روز آماده دریافت گزارش‌های مردم درباره کارچاق‌کن‌ها و افرادی است که با فریب مردم، وعده پیش بردن پرونده‌های قضايی از مسیر‌های غیرقانونی را دارند.