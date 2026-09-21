کشف ۶ تن مواد مخدر و دستگیری ۱۵۷ قاچاقچی عمده در تهران از ابتدای امسال

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کشف ۶ تن انواع موادمخدر، انهدام 109 باند و دستگیری ۱۵۷ قاچاقچی عمده از ابتدای سال جاری در تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار عباسعلی محمدیان دیروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه کشفیات پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ، با تأکید بر اینکه علی‌رغم شرایط جنگی هیچ‌کدام از مأموریت‌ها پلیس متوقف نشده است، گفت: همکاران من در روزهای جنگ علی‌رغم تخلیه کلانتری‌ها و مراکز پلیس، حتی در روی جدول خیابان‌ها و پارک‌ها حضور داشتند و جواب مردم را دادند و امنیت را برقرار کردند تا شرمنده مردم نباشیم. محمدیان افزود: یکی از مأموریت‌هایی که اصلاً تعطیل نشد، مبارزه با موادمخدر بود که در شرایط جنگی نیز ادامه داشت. البته تعدادی از مراکز نگهداری از معتادان متجاهر کم‌لطفی کردند و در جنگ افراد را ترخیص کردند، اما پلیس دوباره همه آنها را از سطح شهر و معابر جمع‌آوری کرد.

وی با اعلام کشف ۶ تن انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون، اظهار داشت: در این رابطه ۱۰۹ باند منهدم و ۹ قبضه سلاح کشف شد.

به گفته رئیس پلیس تهران بزرگ، همچنین چهار پاتوقی که در حاشیه اتوبان‌ها یا داخل پارک‌های جنگلی حضور داشتند نیز جمع‌آوری شدند و بیش از ۶ نفر قاچاقچی مورد هدف گلوله قرار گرفتند و ۱۵۷ قاچاقچی عمده دستگیر شدند.

محمدیان ادامه داد: در فضای مجازی نیز پلیس حضور دارد و صفحات و گروه‌هایی که اقدام به تبلیغ موادمخدر نیز شناسایی و برخورد می‌شود. وی بیان داشت: برخی موادمخدر صنعتی در وزن‌های بالا جاساز شده و وارد می‌شوند که این مواد بسیار خطرناک هستند که به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم مراقب جوانان و نوجوانان خود باشند تا درگیر موادمخدر نشوند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به آغاز سال تحصیلی، گفت: در آستانه بازگشایی مدارس هستیم و پلیس در سراسر کشور برای این امر آماده است و پیش‌بینی‌های لازم درخصوص ترافیک، امنیت و برخورد با کسانی که احتمال دارد در مسیر دانش‌آموزان قرار بگیرند و آنها را به خرید موادمخدر و سیگار ترغیب کنند، حضور دارد. همچنین با اتحادیه دکه‌داران صحبت کردیم که بر فروش سیگار نیز نظارت داشته باشند.