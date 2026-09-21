سرویس اجتماعی ـ مهدی برازنده:

کمک‌های ترامپ! با حمله به کشتی حامل اتوبوس‌های وارداتی شهرداری تهران، باعث از بین رفتن ۱۷ اتوبوس شد؛ اتفاق مشابهی که پادوهای اغتشاشگر او در دی‌ماه سال قبل با آتش‌زدن ده‌ها اتوبوس رقم زدند.

به گزارش کیهان، دی‌ماه پارسال، اغتشاش و آشوب در تهران و برخی شهرها با هدایت و سرمایه‌گذاری آمریکا در حالی به وقوع پیوست که آشوبگران و پادوهای میدانی دشمن، هدف از ایجاد آشوب را کمک به مردم ایران اعلام می‌کردند و دائم وعده رسیدن کمک‌های خارجی، از جمله از سوی ترامپ، برای مردم ایران را می‌دادند.

آنچه در آن اغتشاشات رقم خورد، اما، جنایات علیه مردم بی‌گناه کوچه و خیابان با هدف کشته‌سازی و بالا بردن آمار جان‌باختگان برای توجیه و زمینه‌سازی حمله نظامی آمریکا بود. در خلال آن آشوب‌های هدایت‌شده از سوی دشمن، پادوهای میدانی ترامپ ضمن دست‌زدن به انواع جنایات فجیع علیه مردم و مأموران حافظ امنیت، اقدام به نابودی گسترده زیرساخت‌های خدمات شهری و حتی از بین بردن اموال و کسب‌وکار مردم کردند. یکی از نمونه‌های بارز این خباثت آشوبگران، آتش‌زدن بیش از ۱۰۰ اتوبوس شهری مورد استفاده مردم در تهران و برخی شهرهای کشور بود.

این در حالی بود که سال‌هاست کلان‌شهرهای کشور، از جمله تهران، با آلودگی هوا و ترافیک دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نیاز جدی به توسعه حمل‌ونقل عمومی دارند. بسیاری از اتوبوس‌های آسیب‌دیده در جریان کودتای دی‌ماه، در شهری مانند تهران، اتوبوس‌های مجهز و تازه‌واردشده به کشور برای رفع کمبودهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی بودند.

این اتوبوس‌ها در تهران طی مدیریت کنونی شهرداری با امضای قراردادهای مختلف داخلی و خارجی، از جمله قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی از چین در قالب سفارش

دو هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس، تهیه شده بودند.

به گفته مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در جریان اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته، بیش از ۷۹ دستگاه اتوبوس آسیب دیدند که ۲۲ دستگاه آن به آتش کشیده شده و سایر اتوبوس‌ها خسارات جدی متحمل شدند. همچنین به گفته شهردار مشهد، در اغتشاشات دی‌ماه، ۱۶ دستگاه اتوبوس و ۲۶۰ ایستگاه مورد حمله و تخریب آشوبگران قرار گرفت. البته در اصفهان نیز پنج دستگاه اتوبوس و در سایر شهرهای کشور نیز تعداد دیگری از سرمایه‌های مردم مورد تخریب پادوهای دشمن آمریکایی - صهیونی قرار گرفتند.

از بین رفتن ۱۷ اتوبوس ۱۸ متری با کمک ترامپ!

اما این پایان خسارت به زیرساخت‌های مورد نیاز رفاه و آسایش مردم نبود، چراکه علاوه بر خسارت‌های کودتاگران وابسته به دشمن در اغتشاشات دی‌ماه گذشته، در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز کمک‌های ترامپ! به ناوگان حمل‌ونقل عمومی مورد نیاز مردم هم رسید. این خبری بود که در روزهای اخیر اعلام شد و بر اساس آن و انتشار تصاویر، مشخص شد در حمله بزدلانه آمریکا به کشتی‌های حامل اتوبوس‌های خریداری‌شده شهرداری تهران،

۱۷ دستگاه اتوبوس دیزلی دوکابین ساخت شرکت یوتانگ چین با استاندارد یورو ۵ که به گفته سخنگوی شهرداری تهران جزو باکیفیت‌ترین اتوبوس‌های حال حاضر دنیا هستند و متعلق به شهروندان تهرانی بودند، در آتش سوختند.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز یکشنبه

۲۹ شهریورماه با اشاره به این حادثه گفت: «در جریان انتقال دریایی، آمریکایی‌ها به تعدادی از اتوبوس‌ها تعرض کرده و ۱۷ دستگاه آسیب دیده‌اند. اتوبوس‌ها در بندرعباس تخلیه شده‌اند و حتی اتوبوس‌های آسیب‌دیده نیز به کشور منتقل شده‌اند.» البته معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: با وجود از بین رفتن ۱۷ دستگاه اتوبوس ۱۸متری یوتانگ، قرارداد شهرداری تهران با شرکت چینی همچنان برقرار است و روند همکاری با این شرکت ادامه خواهد داشت. ۳۱ دستگاه دیگر از محاصره عبور کرده و در گمرک منتظر ترخیص و انتقال به تهران هستند.

نقاط درخشان ایران اسلامی مورد هدف دشمن است

در این باره، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در گفت‌وگو با کیهان اظهار داشت: اتوبوس‌های جایگزین بهتری از این ۱۷ دستگاه اتوبوس دوکابینی که از بین رفتند را در برنامه‌های شهرداری خواهیم داشت و ۳۱ دستگاه از این اتوبوس‌ها در گمرک کشورمان هستند و در روزهای آتی در مسیر خدمت‌رسانی شهروندان قرار خواهند گرفت.

محمدخانی درباره علت طمع دشمن به این اموال مردم گفت: تجربه تاریخی ما در فراز و نشیب‌های انقلاب اسلامی نشان داده است که ایران اسلامی هر وقت در حوزه‌ای برجسته و درخشان می‌شود، همان نقطه مورد هجمه دشمن قرار می‌گیرد و دشمنان در عملیات‌های خود به آن متمرکز می‌کنند. برای مثال، یک روز مسئولان درجه اول کشور مورد هدف قرار گرفتند و یک زمان اهداف دشمن دانشمندان هسته‌ای بود. وی با بیان اینکه اکنون جهاد بدون اسلحه مورد هدف دشمنان قرار می‌گیرد، افزود: در شهرداری تهران با تمام توان برای افزایش کارآمدی مدیریت شهری و ایجاد رفاه برای مردم تلاش کردیم و اقدامات متعددی از جمله توسعه حمل‌ونقل انجام دادیم. همین موضوع مورد طمع و هجمه دشمنان قرار گرفته و می‌بینیم که آمریکایی‌ها به اتوبوس‌های مردم حمله کردند، به همین نسبت شاهد بودیم که در دی‌ماه سال گذشته نیز عوامل داخلی دشمن تعداد زیادی از اموال متعلق به مردم، از جمله اتوبوس‌های شهرداری را به آتش کشیدند. امروز هدف دشمن ضربه به زیرساخت‌های نشان‌دهنده کارآمدی شهر است.

ضرورت و راه‌های جبران خسارت‌های واردشده

درباره خساراتی که دشمن به اموال مردم ایران وارد کرده است، رهبر معظم انقلاب ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۴ در اولین پیام خود خطاب به ملت ایران فرمودند: «نکته‌ای که باید گوشزد نمایم این است که به هر صورت ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند به اندازه‌ای که تشخیص بدهیم از اموالش برخواهیم داشت و اگر آن هم مقدور نباشد به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد.»

اکنون به نظر می‌رسد راهبردی که رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، فرمودند باید جزو اولویت‌های کشور قرار بگیرد تا آسیب به سرمایه‌هایی که برای شهروندان ایران اسلامی تدارک دیده شده بود، جبران شود. حال این امر می‌تواند با توقیف مشروع اموال و دارایی‌های دشمن یا وارد کردن خسارت متقابل به دارایی‌های دشمن محقق شود.

سخنگوی شهرداری تهران در این باره به کیهان گفت: مقابله با دشمن و دریافت خسارت در سطوح مختلفی می‌تواند انجام شود. اول اینکه در حادثه اتوبوس‌ها، با هدایت شهردار محترم تهران این اتفاق برای ما باعث انگیزه مضاعف شده است که خدمت بیشتری به مردم ارائه کنیم. اگر

۱۷ دستگاه اتوبوس توسط دشمن از رده خارج شده است، به‌زودی ۱۷۰ دستگاه اتوبوس دیگر وارد کشور خواهیم کرد و از ظرفیت‌های داخلی بیشتر استفاده می‌کنیم.

وی افزود: دومین نکته درباره مقابله با حملات دشمن این است که ما در جریان این اتفاق تنوع بیشتری به مسیرهای خود داده‌ایم تا محاصره را بشکنیم و تجهیزات مورد نیاز مردم را از راه‌های متنوع دیگری وارد کشور کنیم. سومین تلاشی که در مقابله با دشمن می‌شود انجام داد هم این است که با همکاری دولت و وزیر امور خارجه هزینه این اتوبوس‌ها را از دشمن دریافت کنیم.

حقارت ترامپ

نکته پایانی اینکه، ترامپ شکست‌خورده از عزم و اراده ملت و نیروهای مسلح کشورمان، آن‌چنان دست خود را خالی از دستاورد می‌بیند که ناچار به حمله به کشتی حامل اتوبوس‌های شهری و زیرساخت‌های مورد نیاز مردم شده است، در حالی که اینها جزو اهداف نظامی نیستند و حمله به آنها مصداق جنایت جنگی است.