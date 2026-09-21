کد خبر: ۳۳۸۵۱۹
تاریخ انتشار : ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۷
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
در کنار آقای شهید
تصویر کمتر دیده شده از مرحوم آیتالله العظمی شبیری زنجانی در کنار حضرت آیتالله العظمی شهید خامنهای مورد توجه کاربران قرار گرفت.
اولین و آخرین اردو
کاربری این تصویر را به اشتراک گذاشت و نوشت: «اولین و آخرین اردوی دانشآموزان کلاس اول مدرسه میناب. این فرشتگان بیگناه و معصوم توسط آمریکا و اسرائیل و با همراهی فرقه پهلوی ملعون به شهادت رسیدند.»
اگر جای رئیسجمهور بودم
عبدالله گنجی: «جای پزشکیان بودم امسال با یک نامه اعتراضی به رئیس شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، انصراف خود از حضور در مجمع عمومی این سازمان را با ذکر دلایل ذیل اعلام میکردم: حمله نظامی به ایران به جرم پایبندی به پروتکلها و قواعد آن سازمان. ترور رسمی و علنی مسئولین ایران توسط اعضای دائم شورای امنیت و بیخاصیت بودن سازمان ملل در این باره. کارآمدی شورای امنیت فقط بستگی به میل و اراده نظام سلطه است و علیه جهان سوم استفاده میشود.»
زنجیره سادهلوحی
سید نظامالدین موسوی: «زنجیره سادهسازی و سادهلوحی: ترامپ کاسب است، ۲ میلیارد بدهیم کوتاه میآید. ترامپ تحت تأثیر ونس است، با ونس ببندیم قال قضیه کنده میشود. ترامپ یک پیروزی کوچک میخواهد به او پنجره خروج بدهیم، ماجرا حل است. و حالا: ترامپ عاشق شوآف است، پزشکیان با او ملاقات کند کار تمام است!»
استیصال اقتصاد آمریکا
دنی هایفونگ، خبرنگار آمریکایی و تحلیلگر حوزه ژئوپلیتیک: «هر بار که آمریکا با شکست و ناکامی روبهرو میشود، سیا و MI6 به ما میگویند این چین است که از شدت استیصال خواهان کاهش تنشهاست. این در واقع، فرافکنیِ ناشی از استیصال است. مهم نیست انحصارهای اقتصادی آمریکا چقدر از فروپاشی اقتصاد جهانی سود میبرند؛ مهم این است که امپراتوری آمریکا در حال از دست دادن نفوذ خود است.»
تغییر توازن قدرت نظامی
ویل شرایور، تحلیلگر ژئوپلیتیک و تاریخدان آمریکایی: «انصارالله تاکنون دو گروه رزمی ناوهای هواپیمابر آمریکا را که دچار «آسیب روانی» شده بودند، از دریای سرخ بیرون رانده، بیش از ۲۴ فروند پهپاد ریپر آمریکایی، چندین پهپاد چینی مورد استفاده عربستان سعودی و یک فروند جنگنده F15 سعودی را سرنگون کرده است. توازن قدرت نظامی در جهان کاملاً دگرگون شده است.»
از مدارس غزه چه خبر؟
علاءاللقطه، کاریکاتوریست اهل فلسطین با انتشار این طرح درباره وضعیت مدارس غزه نوشت: «دانشآموزان بدون مدرسه هستند. ۲۱۰۰۰ کودک در طول جنگ ویرانگر غزه شهید شدند؛ شامل ۱۹۰۰۰ دانشآموز، ۴۵۰ نوزاد، ۱۰۲۹ کودک که سال اول عمر خود را تمام نکرده بودند و ۵۳۱ کودک زیر پنج سال، در حالی که بیش از ۴۴۰۰۰ نفر زخمی و صدها هزار نفر نیز آواره شدهاند.»