آسمان را سوی قم آوردی(به جای گفت و شنود)

امروز با سـالروز شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها همزمان است. دختر گرانقدر امام موسی کاظم(ع) و خواهر بزرگوار امام رضا(ع) که بعد از کوچ اجباری امام رضا‌(ع) برای پیوستن به برادر، رهسپار ایران شدند. حضرتش(س) در میانه راه و در نزدیکی شـهر سـاوه مورد هجوم دشـمنان اهل‌بیـت(ع) قرار گرفتند و چندی بعد، پس از جراحات بسـیار به شـهادت رسیدند. سـتون گفت و شنود امروز را در سوگ حضرتش به بخشـی از بیانات آقای شهیدمان در این خصوص اختصاص می‌دهیم؛

«‌حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها، صرفاً یک امام‌زاده‌ والامقام نیستند، بلکه یک «حلقه وصل تمدنی» و «چشمه جوشان معرفت» در تاریخ اسلام و تشیع به شمار می‌روند. تربیت‌یافتگی در مکتب عصمت و طهارت، از ایشان شخصیتی بی‌نظیر ساخت که با هجرت آگاهانه و تاریخ‌ساز خود، بذر علم، بینش و ولایت را در جغرافیای ایران‌زمین پراکندند... این بانوی بزرگوار، این دختر جوانِ تربیت‌شده‌ دامان اهل‌بیت پیغمبر(ص)‌، با حرکت خود در جمع یاران و اصحاب و دوستان ائمه‌(علیهم‌السّلام) و عبور از شهرهای مختلف و پاشیدن بذر معرفت و ولایت در طول مسیر در میان مردم و بعد رسیدن به این منطقه و فرود آمدن در قم، موجب شده است که این شهر به عنوان پایگاه اصلی معارف اهل‌بیت‌(ع) در آن دوره‌ ظلمانی و تاریکِ حکومت جباران بدرخشد و پایگاهی بشود که انوار علم و انوار معارف اهل‌بیت را به سراسر دنیای اسلام از شرق و غرب منتقل کند» ... و به قول آقای یوسف رحیمی، شاعر متعهد کشورمان؛

آمدی و بهشت را با خود

به دل این کویر آوردی

آمدی با فرشتگان از راه

آسمان را سوی قم آوردی