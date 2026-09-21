* اجتماع 313 هزار نفری جان‌فدا، نشان داد که مردم همچنان متغیر اصلی قدرت ملی ایران‌اند و بقای تمدن بزرگ ایرانی اسلامی مدیون و مرهون این مردم است.

غفاری

* 200 شب حضور مستمر شبانه مردم مبعوث شده نشان داد این کنش سیاسی - اجتماعی در برابر تهدید تجاوز خارجی فقط یک میتینگ سیاسی نیست. مانور ۳۱۳ هزار نفری جان‌فدا نشان داد در یک چشم به هم زدن این آمادگی سیاسی، رنگ نظامی می‌گیرد و هر تهدیدی را در نطفه خفه می‌کند!

مظفر

* پروفسور رابرت پیپ می‌گوید: «من سالها جنگ ایران را شبیه‌سازی کردم؛ ایران پایان این جنگ هژمون منطقه خواهد بود. این جنگ، مثل جنگ ویتنام یا افغانستان و... نیست. هیچ نتیجه‌ای جز شکست در این جنگ نصیب آمریکا نمی‌شود. مجموع تحولات جهانی نشان می‌دهد که سرنوشت این جنگ جز شکست و فروپاشی آمریکا نخواهد بود.»

پارسا

* الکساندر لوکاشنکو (سیاستمدار، افسر ارتش پیشین و نخستین رئیس‌جمهور بلاروس) با رد ادعای آمریکایی‌ها که می‌گویند عواملی از جمله ماجرای سفارت آمریکا در تهران در اوایل انقلاب ایران، باعث تنش‌ها و جنگ فعلی علیه ایران است، گفت: آمریکا تصمیم گرفت که علیه ایران جنگی را آغاز کند و علت این جنگ، ثروت ایران است و عوامل دیگر اهمیتی برای آمریکا ندارد! قابل توجه غربگرایان.

تُربتی

*روزنامه صهیونی هاآرتص با اشاره به تحمیل برنامه درسی مورد تأیید رژیم صهیونی بر مدارس قدس اشغالی، فاش کرد حدود ۴۵ هزار دانش‌آموز فلسطینی (۳۸ درصد از مجموع ۱۲۰ هزار دانش‌آموز در شرق قدس) امسال مجبور هستند بر اساس برنامه درسی اسرائیل تحصیل کنند. هدف این فشارها حمله مستقیم به هویت ملی و فرهنگی دانش‌آموزان فلسطینی است.

درزی

*ژنرال هشام جابر، از فرماندهان سابق ارتش لبنان و تحلیل‌گر مطرح نظامی، سؤال کرده چرا علی‌رغم تهدیدهای مکرر و سابقه حملات وحشیانه آمریکا، آن‌ها تاکنون جرأت نکرده‌اند به زیرساخت‌های حیاتی ایران مثل پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و خطوط لوله آسیب بزنند؟ دلیل آن دلسوزی یا رعایت اصول اخلاقی نیست. بعد خودش جواب داده تحلیل‌گران نظامی معتقدند تنها یک دلیل منطقی وجود دارد. آمریکا از وجود یک ابزار بازدارنده و قدرتمند دفاعی در دست ایران باخبر است.

صفّار

* دولت بد خرج و بی‌تدبیر ترامپ احمق، بدهی‌های آمریکا را به رکورد 40 تریلیون دلار رسانده که می‌تواند گسل‌های اقتصاد این کشور را جا به جا کند و به یک زلزله مهیب در آمریکا تبدیل شود.

اسدپور

* دولت سعودی بعد از ناتوانی مقابل یمن، برای درخواست حمایت و کمک دست به دامن آمریکا و رژیم صهیونی شده است، گویا خبر از ناتوانی شیطان بزرگ و سگ زنجیره‌ای او ندارد که چگونه در برابر ملت قهرمان یمن مفتضح شدند!

خدیو

* قابل توجه شعام! ببینید یمن قهرمان باتکیه برخدا آمریکا را به زانو درآورده و به فتوحاتی فوق تصور دست یافته است.کار را تمام کنید. فرسایشی شدن جنگ، خسارات غیرقابل تصوری برای کشور خواهد داشت.

ابوالقاسمی

* عبدالحمید مولوی در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان سخنان ضد انقلاب را تکرار و عنوان داشت که جریان مهسا امینی منجر به خیزش مردمی در کشور شد! از کِی تا به حال حرکت ضد انقلاب و تخریب اموال عمومی و قتل و غارت تحت حمایت اسرائیل، خیزش عمومی است؟!

خرمی

* وزیر انرژی آمریکا هم مجبور به اعتراف شد و گفت: فرمان قیمت انرژی دست ایران است! با این وصف، مسئولان محترم مراقب گفتار خود باشند که قیمت آن کاهشی نشود!

مرزبان

* کارکرد دیپلماسی گاه اقتضا می‌کند که در برخی اجلاس‌ها و مجامع حضور نیافت. چه‌بسا در شرایطی خاص، منفعت و دستاوردِ عدم حضور در سطح رئیس‌جمهور در نیویورک، بیش از حضور در چنین سطحی باشد.

عباسلو

* مشاهده‏ صحنه زدن سیلی سنگین پلیس بلژیک به زنی که با دست‌ بسته سوار ون پلیس می‌شد در فضای مجازی، اعصابم را به ریخت. قابل توجه خانم لاله مرزبان که برای گرفتن یک جایزه بی‌مقدار از دست خارجی‌ها چشمانش را روی این صحنه‌های دلخراش در کشورهای غربی بست و برعکس علیه کشورش موضع گرفت.

حلاوتی

* خوشبختانه جنگ ایران پیامدهای عمیقی برای ترامپ داشته و با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای، به کاهش محبوبیت او دامن زده و قیمت بالای بنزین، فشار اقتصادی را برای رأی‌دهندگان تشدید کرده است.

آقاپور

* عراقی‌های عزیز بدانند ثبات عراق با خروج کامل نیروهای آمریکا محقق خواهد شد. چراکه حضور واشنگتن وضعیت سیاسی و امنیتی این کشور را مختل و مانع تحقق حاکمیت می‌شود.

خاک‌نژاد

* سلاح مقاومت عراق پروژه‌ای برای دفاع از عراق و حاکمیت آن در برابر اشغالگری و تهدیدهاست. بر این اساس اعضای مقاومت مانند اعضای جنبش النجبا عراق معتقدند سلاح مقاومت تحویل داده نخواهد شد، اما می‌توان موضوع ساماندهی آن و مدیریت پرونده امنیتی را از طریق گفت‌وگوی عراقی بررسی کرد.

شهبازی

* حمایت کانادا از جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران یک تناقض آشکار است.کانادا نمی‌تواند هم خود را منادی صلح و حقوق بین‌الملل معرفی نماید و هم از تجاوز نظامی آمریکا حمایت کند.اگر مسئله واقعاً آزادی کشتیرانی است، چرا کانادا به جای مطالبه توقف جنگ، از تروریسم اقتصادی آمریکا حمایت می‌کند؟این انتخاب حتی خود کانادا را بیشتر در معرض باج‌خواهی‌های آمریکا قرار خواهد داد.

مجتهدی

* فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد مقدمات بازگشت مسعود بهنود و عبدالکریم سروش به ایران فراهم شده است. کاش این مقام مسئول در مورد معیشت مردم، وضعیت بی‌حجابی و ولنگاری، ازدواج و مسکن جوانان و... هم همین‌قدر دغدغه و پیگیری می‌داشتند.

دارابی

* در ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، اهالی یک مجتمع‌مسکونی شعارهای ضد نظام و رهبری می‌دادند و کمتر از ۲ ماه بعد، همان ساختمان‌ها توسط آمریکا و رژیم صهیونی بمباران شد! این امر نشان داد که از آمریکای خبیث و رژیم جعلی هیچ آبی برای ایرانی جماعت گرم نمی‌شود!

طاهایی

*مجتبی عالی، عضو اتحادیه مرکزی دامداران، در مصاحبه اعلام کرد می‌خواهیم محاصره را بشکنیم و نهاده از روسیه بیاوریم، اما می‌گویند فقط از برزیل بیاورید. متأسفانه اگر این موضوع صحت داشته باشد باید به جد رسیدگی شود.

کریمخانی

* اگر جلوی خرج‌های غیرضروری و بریز و بپاش‌ها شرکت‌های دولتی و...گرفته ‌شود، لازم نیست امروز به مردم گفته شود از یارانه برق، آب‌، گاز استفاده نکنید!

عباسی

* ایران با برخورداری از ظرفیت بالای تابش خورشیدی، می‌تواند بخشی از نیاز خود را از انرژی خورشیدی تأمین کند. کاهش چشمگیر هزینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی در سال‌های اخیر، فرصت مناسبی برای تغییر تدریجی سبد انرژی کشور ایجاد کرده است.

میلانی

*سلطنت‌طلب‌های صهیونیست در خارج نشان دادند بیش از پیش در حال اسرائیلی شدن هستند. کسانی که تا دیروز «ایران، ایران» از دهانشان نمی‌افتاد. امروز چنان به‌واسطه اینترنشنال مغزشویی شده‌اند که دیگر کم‌کم دارند روش هشانا (سال نو عبری) را هم با نوروز باستانی ایرانی جایگزین می‌کنند. شرمشان باد که ذره‌ای غیرت ایرانی ندارند.

مدنی

* هجوم شخصیت‌های کارتونی غرب و شرق به قفسه‌های لوازم‌التحریر مدارس، سال‌هاست که زنگ خطر را برای هویت فرهنگی کودکان و نوجوانان به صدا درآورده است. این بازار باوجود ظرفیت‌های غنی بومی و تاریخی کشور، متاسفانه همچنان در تسخیر شخصیت‌های وارداتی قرار دارد.

اولیائی

* از شرکت آب و فاضلاب اهواز درخواست می‌شود کنتورهای مستعمل که لازم است توسط مشترکان تعویض شود لطفاً هزینه آن به طور اقساطی از طریق قبوض آب دریافت شود چرا که با توجه به قیمت قریب شش میلیونی آن، بسیاری از افراد قادر به پرداخت یک‌باره آن نیستند.

انصاری