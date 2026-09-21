معیارهای درست ازدواج و هم کفوی چیست و برای داشتن یک ازدواج موفق‌، چه چیزهایی را باید مد نظر قرار داد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، برخی دختران بلند‌پرواز، به دنبال شاهزاده‌ای با اسب سفید بودند تا شبیه سیندرلا یا دیگر شاهزاده‌های دیزنی، به سراغشان بیاید و برایشان در قصری بزرگ و جذاب جشنی بزرگ برگزار کند. حالا اما چه دختر‌ها و چه پسر‌ها فهرست بلندبالایی از ویژگی‌هایی برای شریک زندگی‌شان ردیف می‌کنند که اگر یکی از این ویژگی‌ها هم در طرف مقابل وجود نداشته باشد، فرد مورد نظر«کنسل است»! این فرهنگ کنسل شدن پسر‌های قد کوتاه یا دختر‌های ساکن فلان منطقه به پایین! یا در نظر گرفتن معیار‌هایی همچون مدل ماشین و شغل و تک‌فرزندی اگرچه در فرهنگ عامه مردم راه یافته بود، اما برخی برنامه‌ها و شو‌های اینستاگرامی و یوتیوبی، تغییر ذائقه‌ای را در جامعه رقم‌زده که می‌تواند ازدواج نسل z که مخاطبان اصلی این برنامه‌ها هستند و جوانان دم بخت امروزی محسوب می‌شوند را با چالش‌های جدی مواجه کند و آن‌ها را به انتخاب‌هایی بکشاند که ممکن است خیلی زود از آن پشیمان شوند! اما معیار‌های درست ازدواج و هم کفوی چیست و برای داشتن یک ازدواج موفق و زندگی پایدار، به جز قد و وزن و مدل ماشین، چه چیز‌هایی را باید مد نظر قرار داد؟

اگر پای صحبت مادربزرگ و پدربزرگ بنشینید حتماً با این دعای خیرشان مواجه شده‌اید که «الهی هم کفوت نصیب تو شود.» اما این هم کفوی در ازدواج چیست و به چه معناست و چرا یکی از مهم‌ترین معیارهای ازدواج همین هم کفو بودن است؟

فاصله از خیال‌پردازی و کمال‌گرایی

حجت‌الاسلام‌ روح‌الله دوستی مشاور و کارشناس خانواده و ازدواج درباره معیار‌های انتخاب در ازدواج و باید‌ها و نباید‌های آن تأکید می‌کند: «در امر ازدواج باید از خیال‌پردازی و کمال‌گرایی فاصله بگیریم.» وی با اشاره به آسیب‌هایی که بلاگر‌ها و فضای مجازی به معیار‌های واقعی ازدواج و زندگی مشترک زده‌اند ادامه می‌دهد: «زندگی تنها استوری گذاشتن و خاطره خوب داشتن نیست. ازدواج بنایش بر رشد طرفین است؛ اینکه بتوانیم طرف مقابل را درک کنیم، از خودگذشتگی کنیم، احساسمان را به اشتراک بگذاریم، حال خوبمان را به اشتراک بگذاریم، در سختی‌ها کمک کار هم باشیم و همدیگر را به سوی یک آرمان الهی سوق دهیم نه صرفاً اینکه کنار هم خوش باشیم.»

دوستی با اشاره به اینکه زن و مرد باید فضای رشد یکدیگر را فراهم کنند می‌افزاید: «این رشد هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ معنوی است.»

از نگاه این مشاور خانواده معیار‌هایی که امروز پیش پای جوانان ما افتاده، معمولاً در همین حال‌وهوا‌ها و فضا‌های رمانتیک عاشقانه با دوز بالاست. لذا می‌بینید بعد از مدتی می‌خواهند از زندگی فرار کنند.

وی تصریح می‌کند: «نسل امروز دنبال «زندگی کردن» است، نه «زندگی ساختن»؛ در صورتی که زندگی یعنی ساختن. همین است که باعث می‌شود انسان رشد کند.»

چالش‌های تغییر ذائقه

با عنایت به ضریب نفوذ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، همه ما کم و بیش با بلاگر‌های حوزه سبک زندگی و یا برنامه‌های ازدواج و دیت در یوتیوپ و اینستاگرام آشنایی داریم. محتوا‌هایی که هر کدامشان به نوعی در ذائقه‌سازی غلط و به انحراف کشاندن معیار‌های ازدواج در نسل جوان مقصرند.

حجت‌الاسلام دوستی هم معتقد است فضای مجازی امروز دو رویکرد پیدا کرده است. رویکرد اول، انسان‌هایی هستند که به هر طریقی در زندگیشان شکست خورده‌اند- طرف مقابلشان خیانت کرده یا تنهایشان گذاشته- و این‌ها بلندگو به دست شده‌اند و کل فضای ازدواج را سیاه‌نمایی می‌کنند. این یک اتفاق وحشتناک است که در حوزه ازدواج دارد رخ می‌دهد.

از سوی دیگر برخی افراد و گروه‌ها، با تولید محتوایشان ذائقه نسل جوان ما را عوض می‌کنند و معیار‌های انتخاب و ازدواج را به مسائل مالی و ظاهری تقلیل داده‌اند؛ «پسری که چاق است کنسله، دختری که باباش پولدار نیست کنسله»؛ این‌ها معیار‌های الکی و پوچ است.

وی تأکید می‌کند: «من آمده‌ام در این دنیا که همسر خوبی باشم، پدر خوبی باشم، فرزند خوبی باشم. اما ذائقه مردم این شده که همه طلبکارند؛ «تا زن خوب گیرم بیاد، شوهر خوب گیرم بیاد، بچه خوب گیرم بیاد، پدر و مادرم باید خوب باشند...» در حالی که در زندگی، عرصه گذشت‌هاست. هر کسی باید ببیند خودش چه توانی می‌تواند برای زندگی بگذارد. اما متأسفانه معیار‌های ما فقط سراغ بقیه رفته است. اما من خودم چه در چنته دارم؟ بنابراین متأسفانه تغییر ذائقه خیلی وحشتناک است، مخصوصاً برای نسل امروز که فقط دنبال زندگی کردن است، نه زندگی ساختن.»

شکستن فضای فانتزی

فضای مجازی، سلبریتی‌ها و بلاگر‌های ما یک ذائقه عجیب و غریب در جامعه ایجاد کرده و یک سری معیار‌های فانتزی به لحاظ ظاهر، مالی و مسائل دیگر را بین پسران و دختران جوان تسری داده‌اند اما جوانانی که با چنین معیار‌هایی ازدواج می‌کنند وقتی وارد زندگی واقعی می‌شوند تازه می‌فهمند ازدواج و زندگی مشترک فقط ظاهر طرف مقابل و ثروت او نیست.

اما چطور می‌توان این فضا را شکست و معیار‌ها را به معیار‌های عقلانی و منطقی نزدیک کرد و ذائقه جوانان را به ذائقه معقول برگرداند؟

دوستی در پاسخ به این سؤال با تأکید بر نقش آموزش و پرورش می‌گوید: «آموزش و پرورش باید روی مهارت‌های قبل از ازدواج و مهارت‌های ازدواج کار کند. بچه‌ها باید مجهز شوند. من بار‌ها گفته‌ام ما همه تعمیرکار نیستیم، ولی یک آچار فرانسه داریم که کارمان را راه می‌‎اندازد. به همین اندازه باید بچه‌هایمان را مجهز کنیم.»

وی در ادامه به نقش رسانه و بلندگو‌های سالم جامعه اشاره می‌کند و می‌افزاید: «سخنران‌ها، خطیب‌ها و کسانی که در فضای مذهبی دستی بر آتش دارند، باید فعال شوند و مردم، بچه‌ها و نسل ما را هوشیار کنند.»

از نگاه وی، والدین هم باید بلد باشند با این نسلی که الان ازدواج می‌کند، چگونه برخورد کنند و اگر انتخاب غلط داشت، چطور توجیهش کنند.

وی ادامه می‌دهد: «گاهی بچه‌ها به لج پدر و مادر، متأسفانه انتخاب غلط می‌کنند، چون پدر و مادر بلد نبودند با این بچه چطور برخورد کنند و در برابر عشق و علاقه فرزندشان، یک حرکت فوق‌العاده وحشتناک انجام داده‌اند، پس این بچه حالت تدافعی گرفته و برای دفاع از خودش دست به هر اقدامی می‌زند و آخرش هم به طلاق و جدایی مینجامد. پس خانواده، مدرسه، رسانه، بلندگو‌های سالم و فضای مجازی همه باید دست به دست هم دهند و این فضا را همه‌جانبه پالایش کنند.»

معیار‌های صحیح برای یک زندگی پایدار

اما معیار‌های درست و عقلانی برای یک انتخاب درست و یک ازدواج پایدار چیست؟

دوستی درباره مهم‌ترین معیار‌هایی که جوانان باید برای یک انتخاب درست در نظر بگیرند، این‌گونه توضیح می‌دهد: «اولین معیار تقواست؛ روایت داریم اگر کسی تقوا داشته باشد، اگر همسرش را دوست داشته باشد به او محبت می‌کند و اگر دوست نداشته باشد به او ظلم نمی‌کند. علاوه‌بر این باید طرف اهل‌ایمان باشدهمچنین تناسب عقل و هوش دختر و پسر یکی از موارد مهم برای یک زندگی موفق و پایدار است.»

وی اخلاق و خانواده خوب را از دیگر معیار‌ها می‌داند و در عین حال بر تناسب اقتصادی طرفین تأکید می‌کند. همچنان‌که تناسب فرهنگی را هم مهم و تعیین‌کننده می‌داند. اما از همه این‌ها مهم‌تر این است که طرفین همدیگر را بپسندند و به اصلاح به دل هم بنشینند.

دوستی تأکید می‌کند: «علاقه همیشه حرف اول را می‌زند؛ این علاقه باید باشد. بعضی می‌گویند بگذار بروند سر زندگی‌شان، علاقه شکل می‌گیرد؛ نه، علاقه سرمایه است.»

این مشاور خانواده تصریح می‌کند: «من بار‌ها به مراجعین خودم توصیه می‌کنم: آقا اگر فلانی آمد و هزار پوئن مثبت داشت، ولی به دلت ننشست، خطای بزرگی است که منتظر باشیم بعداً به دل بنشیند. البته که زیبایی و به دل نشستن، برای هر کسی معیارش متفاوت است و باید چاشنی کار باشد.»

بی‌تردید یک انتخاب درست و با معیار‌های عقلانی می‌تواند مقدمه‌ای برای ساختن یک زندگی موفق و رسیدن به خوشبختی باشد. خوشبختی‌های واقعی نه آنچه از پشت لنز فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برایمان به نمایش می‌گذارند.