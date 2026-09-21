شهرکرد- خبرنگار کیهان:

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری که درآستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید با خبرنگاران سخن می‌گفت اظهار داشت: کسانی که می‌گویند امسال کلاس‌های درس دانش‌آموزان نیز غیر حضوری است، این خبرهیچ‌گونه صحت نداشته و ندارد و شایعه‌ای بیش نیست.

بهمن خدادادی در پاسخ به پرسش خبرنگار کیهان درباره تغذیه دانش‌آموزان اظهار داشت: ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و ازجمله استان چهارمحال و بختیاری در سال تحصیلی گذشته، فقط تغذیه شیر بین دانش‌آموزان توزیع می‌کردند اما در سال تحصیلی جدید علاوه‌بر شیر، بیسکویت و کیک هم به آنان داده می‌شود.

خدادادی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما درخصوص فروش املاک مازاد آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این اداره کل در قالب طرح مولد‌سازی، املاک مازاد و بلااستفاده خود را از طریق مزایده و بر اساس قانون و مقررات به فروش می‌رساند. وی توضیح داد: ۲۰ روز گذشته ۱۵ فضای آموزشی مازاد از طریق مزایده به فروش رفته است و ۳۰ فضای آموزشی دیگر نیز از طریق مزایده در سطح استان به فروش می‌رسند.

خدادادی افزود: درآمد حاصل از فروش املاک فضاهای مازاد آموزشی در شهرستان‌های استان صرف احداث فضاهای جدید آموزشی و هزینه‌های دیگر مدارس در همان شهرستان خواهد شد. وی عنوان داشت: از آغاز سال تحصیلی امسال‌، حق مدیریت مدیران و معاونان آنان در مدارس کشور2 برابر افزایش می‌یابد.

خدادادی همچنین اعلام کرد: نرخ تدریس معلمان در سال جاری نسبت به سال گذشته نیز 2 برابر شده است و بر این اساس به ازای فعالیت هر معلم، در هر ساعت180تا220 هزار تومان پرداخت می‌شود. وی خاطرنشان کرد: قبلا هر معلم حق‌التدریس می‌توانست تا20 ساعت تدریس کند اما از آغاز سال تحصیلی جدید این سقف برداشته شده و به 36 تا40 ساعت افزایش یافته است.