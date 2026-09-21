چهره شهید خرازی در بزرگراه شهید دستجردی اصفهان ماندگار شد

اصفهان- خبرنگارکیهان:

مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان گفت: سردیس شهید حاج حسین خرازی با هدف بازنمایی بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی اصفهان در بزرگراه شهید دستجردی اجرا شد؛ اثری که در قالب طرح «خاطرات شهری اصفهان»، روایت یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس را به فضای شهری آورده است.

حسین کارگر با اشاره به اجرای طرح «خاطرات شهری اصفهان» اظهار کرد: این طرح با هدف روایت مفاخر، شخصیت‌های اثرگذار، رویدادهای تاریخی و خاطرات ماندگار شهر در نقاط مختلف اصفهان اجرا می‌شود.

وی افزود: در چارچوب این طرح، سردیس شهید حاج حسین خرازی در بزرگراه شهید دستجردی اجرا شده است تا بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی اصفهان در قالب هنر شهری برای شهروندان و مسافران بازنمایی شود.

مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان با تأکید بر نقش هنر شهری در انتقال مفاهیم هویتی ادامه داد: بنا داریم با نصب سردیس‌ها و اجرای آثار مرتبط، بخشی از خاطرات و چهره‌های ماندگار اصفهان را در فضاهای شهری بازنمایی کنیم تا شهروندان در جریان زندگی روزمره خود با این روایت‌های تاریخی و فرهنگی ارتباط برقرار کنند.

کارگر با اشاره بموقعیت این اثر شهری گفت: سردیس شهید خرازی در محوری اجرا شده است که روزانه محل تردد شمار زیادی از شهروندان و مسافران است و می‌تواند به بستری برای بازخوانی بخشی از تاریخ معاصر شهر تبدیل شود.

شهید حاج حسین خرازی، فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین‌(ع)، از فرماندهان دوران دفاع مقدس بود که در عملیات کربلای ۵ به شهادت رسید و اجرای سردیس وی در بزرگراه شهید دستجردی، بخشی از طرح «خاطرات شهری اصفهان» برای بازنمایی چهره‌ها و خاطرات ماندگار شهر به شمار می‌رود.