ساری- خبرنگار کیهان:

رئیس کل دادگستری استان مازندران از بازداشت عوامل نزاع و درگیری خیابانی در شهرستان چالوس که تصاویر آن در فضای مجازی منتشر شده بود، خبر داد.

عباس پوریانی گفت: در پی وقوع درگیری خیابانی و قدرت‌نمایی در شهرستان چالوس که منجر به اخلال در نظم عمومی شده بود و با انتشار فیلم در فضای مجازی امنیت عمومی و روانی شهروندان نیز خدشه‌دار شده بود، موضوع در دستور کار قضائی قرار گرفت و عوامل این درگیری شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: متهمان به اتهام اخلال در نظم عمومی و قدرت‌نمایی تحت تعقیب قضائی قرار گرفته و با صدور قرار بازداشت موقت روانه بازداشتگاه شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران با هشدار نسبت به رفتارهای مخل نظم و امنیت عمومی، تصریح کرد: هیچ‌کس حق ندارد با ایجاد درگیری، قدرت‌نمایی و رفتارهای خارج از چارچوب قانون، امنیت و آرامش جامعه را خدشه‌دار کند و دستگاه قضائی با چنین رفتارهایی قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد کرد.

پوریانی تأکید کرد: حفظ نظم، امنیت و آرامش عمومی از خطوط قرمز دستگاه قضائی است و در این زمینه با هرگونه اقدام مجرمانه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.