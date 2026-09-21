فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۵۰۱
تاریخ انتشار : ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

بازداشت عوامل درگیری و قدرت‌نمایی خیابانی در چالوس

ساری- خبرنگار کیهان: 
رئیس کل دادگستری استان مازندران از بازداشت عوامل نزاع و درگیری خیابانی در شهرستان چالوس که تصاویر آن در فضای مجازی منتشر شده بود، خبر داد.
عباس پوریانی گفت: در پی وقوع درگیری خیابانی و قدرت‌نمایی در شهرستان چالوس که منجر به اخلال در نظم عمومی شده بود و با انتشار فیلم در فضای مجازی امنیت عمومی و روانی شهروندان نیز خدشه‌دار شده بود، موضوع در دستور کار قضائی قرار گرفت و عوامل این درگیری شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: متهمان به اتهام اخلال در نظم عمومی و قدرت‌نمایی تحت تعقیب قضائی قرار گرفته و با صدور قرار بازداشت موقت روانه بازداشتگاه شدند.
رئیس کل دادگستری مازندران با هشدار نسبت به رفتارهای مخل نظم و امنیت عمومی، تصریح کرد: هیچ‌کس حق ندارد با ایجاد درگیری، قدرت‌نمایی و رفتارهای خارج از چارچوب قانون، امنیت و آرامش جامعه را خدشه‌دار کند و دستگاه قضائی با چنین رفتارهایی قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد کرد.
پوریانی تأکید کرد: حفظ نظم، امنیت و آرامش عمومی از خطوط قرمز دستگاه قضائی است و در این زمینه با هرگونه اقدام مجرمانه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

آره که داشتم!(گفت و شنود)

این شکستنی‌های گردن‌نگیر !(یادداشت روز)

آقای پزشکیان! در نیویورک مراقب نسخه‌های خطرناک جریان غربگرا باشید

شلیک یمن به قلب آل‌سعود ریاض دست به دامان ترامپ و نتانیاهو شد

ایستگاه آخر کجاست؟ (مقاله وارده)

مردم مبعوث‌شده نماینده 90 میلیون ایرانی هستند

ستاره‌های پاپ جهان همچنان برای فلسطین می‌خوانند

کشورهای منطقه اگر با آمریکا همراهی کنند هدف قرار می‌گیرند

هدیه به خوانندگان

جریان غرب‌زده الفبای واقع‌گرایی را از کانادا بیاموزد!