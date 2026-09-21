رئیس سازمان بهزیستی: ۳۰ هزار مسکن طی ۲ سال تحویل مددجویان شد
مشهد- خبرنگار کیهان:
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در ۲ سال اخیر بیش از ۳۰ هزار مسکن تحویل مددجویان اعم از معلولان و توانیابان کشور شده است.
سید جواد حسینی در مراسم کشوری اهدای ۳۰۰ دستگاه ویلچر و بسته تحصیلی دانشآموزی ویژه توانخواهان دانشآموز و نیازمند خراسان رضوی در مشهد با بیان اینکه ما با زیستبوم جامعه مشارکت متشکل از خیران کشور، ۱۲ راهبرد مشارکتی و پنج هدف اصلی طراحی کردیم که خیرین، بازوان توانمند ما در این مسیر پرخیر و برکت هستند.
به گزارش ایرنا، وی اظهار کرد: در نخستین هدف موضوع مسکن مددجویان پیگیری شده و در هدف دوم بحث اشتغالزایی محور عمل قرار گرفت و ۱۱۸ هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف طی این دو سال ایجاد شده است.
وی عنوان کرد: سومین محور نیز مربوط به فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان تحت پوشش است که در این مدت تاکنون برای ۱۰ هزار زوج توانیاب جهیزیه تامین شده است. رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه چهارمین هدف، متمرکز بر تامین مقدمات لازم برای تحصیل دانشآموزان و دانشجویان توانیاب است، گفت: بر این اساس در سال جدید تحصیلی برای ۲۴۳ هزار دانشآموز و ۱۹ هزار دانشجو شرایط تحصیل درقالب تامین کمک هزینه و ملزومات آنها فراهم شده است.
حسینی افزود: تلاش ما بر آن بوده که وضعیت تحصیلی تمام این مددجویان از نظر امکانات از میانگین دانشآموزان و دانشجویان کشور بهتر باشد که خوشبختانه این هدف محقق شده است.
وی ادامه داد: پنجمین هدف راهبردی سازمان بهزیستی کشور نیز تأمین تجهیزات توانبخشی است و از آنجا که درمجموع ۸۲ قلم کالای توانبخشی همچون ویلچر برقی، ویلچر عادی، تشک مواج، سمعک و نوت تیکر تامین میشود، سال گذشته بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای ۱۴۳ هزار توانیاب در سراسر کشور اختصاص یافت و امسال با وجود همه تنگناهای مالی این رقم به ۱۵ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: در خراسان رضوی نیز سال گذشته ۹۰۰ میلیارد ریال و امسال بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای تامین تجهیزات توانبخشی اختصاص یافته است.
حسینی با بیان این که نوت تیکرها امتداد بینایی و سمعکها امتداد شنوایی و ویلچرها امتداد حرکتی در معلولان است، افزود: این ویلچرها را به شرکتهای دانشبنیان داده شد تا برای ارزیابی فشار خون و آلزایمر معلولان بر روی آنها هوش مصنوعی نصب شود.