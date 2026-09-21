اراده ملت ایران و نیروهای مسلح بر دشمن غالب شده است
شهرکرد- خبرنگار کیهان:
فرمانده قرارگاه منطقهای سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه دشمنان از ترس انتقام مجدد، جرات ورود به جنگ گسترده را ندارند، گفت: امروز اراده ملت ایران و نیروهای مسلح بر دشمن غالب شده و بحران روحی و روانی نیروهای آمریکایی بیشتر از تلفات جانی آنهاست.
سردار جواد استکی که در اجلاسیه ۸۷ شهید هنرمند چهارمحال و بختیاری همزمان با دومین کنگره ملی 2750 شهید استان و به استقبال از کنگره ملی شهدای هنرمند کشور در شهرکرد سخن میگفت افزود: دشمن راهبرد خود را بر این اساس گذاشته بود که نگذارد جمهوری اسلامی در دنیا مطرح شود، اما با پیروزی رزمندگان در خرمشهر، این آرزو به گور رفت. در آزادسازی خرمشهر که ۳۰ هزار عراقی در آن حضور داشتند، ۲۰ هزار نفر به اسارت درآمدند و فرماندهان با ایمان و انگیزه الهی همچون شهید زاهدی و لشکر امام حسین(ع) نقشآفرینی کردند.
وی با یادآوری حماسه شهدای سرافراز از جمله شهید علمالهدی و شهید فردوسی در محاصرهها اضافه کرد: دنیا باور نمیکرد ایران پیروز شود، اما اعزام خبرنگاران به خرمشهر و مخابره حقیقت ثابت کرد اگر ملتی با ایمان، پشتوانه الهی و روحیه شهادتطلبی وارد میدان شود، قطعا پیروز خواهد بود. استکی اشاره به اینکه دشمنان با اصل اسلام، شیعه و جمهوری اسلامی مخالفاند، چهار هدف مشخص دشمنان را ازجمله تجزیه ایران، جلوگیری از الگو شدن جمهوری اسلامی، تسلط بر نفت و منابع کشور و نابودی کامل نظام جمهوری اسلامی برشمرد.
وی با اشاره به ضربات موشکی قاطع به پایگاههای آمریکایی و مراکز صهیونیستی در منطقه(از جمله در فلسطین غصبشده، اردن و عراق) گفت: دشمنان کمکم به تلفات جانی و آسیبهای مغزی نیروهای خود اعتراف میکنند. امروز خود آمریکاییها اذعان دارند که تعداد سربازان دچار مشکلات روانی، بیشتر از کشته و زخمیهای آنهاست که این امر نشاندهنده ضعف روحی دشمن و قدرت رزمندگان ماست.
وی، با اشاره به اینکه عملیاتهای دشمن مقطعی و نقطهای شده است، خاطرنشان کرد: دشمنان از ترس انتقام مجدد، جرات ورود به جنگ گسترده علیه جمهوری اسلامی و پایگاههای آمریکا را ندارند و اگر دست به چنین اقدامی بزنند، قطعاً کارشان تمام خواهد شد؛ امروز با تقویت سامانههای پدافندی و آمادگی رزمندگان، روحیه دشمن کاملاً درهم شکسته است.
وی با یادآوری اشتباه محاسباتی دشمنان تصریح کرد: با حضور مردم و پایداری رزمندگان و ضربات موشکی عظیمی که به دشمن زدیم، که کمکم در دنیا مشخص میشود و اعتراف میکنند که تعدادی از نیروهایشان کشته و برخی دچار ضربه مغزی شدهاند. در این مراسم از ۳۸ کتاب و رمان با موضوع دفاع مقدس رونمایی شد