ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی تالش باید احیا و معرفی شود
تالش- خبرنگار کیهان:
نامگذاری روز تالش، نامگذاری یک بلوار به نام حضرت آیتالله عرفانی، بازسازی خانه جلال آل احمد در ساحل آلالان اسالم، لزوم پیگیری موزههای دفاع مقدس، مردمشناسی و باستانی، راهاندازی مرکز خبر صدا و سیمای گیلان در تالش و... از جمله مصوّبات شورای فرهنگی عمومی شهرستان تالش بود.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر نورزاد، امام جمعه شهرستان تالش، در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان با تأکید بر ضرورت جدیتر دنبال شدن مصوبات این شورا، فرهنگ را زیربنای تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی دانست و خواستار توجه ویژه مسئولان به ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، هنری و گردشگری تالش شد.
جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان تالش به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دکتر نورزاد امام جمعه شهرستان، و با حضور مدیرکل صداوسیمای مرکز گیلان، اعضای شورای تأمین شهرستان، بخشداران، شهردار تالش، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از مسئولان شهرستان و نمایندگان اصحاب رسانه و فرهنگ و هنر، در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر نورزاد در این نشست با اشاره به جایگاه شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: مصوبات شورای فرهنگ عمومی حکم قانون را دارد و این شورا تنها شورای شهرستانی است که مصوبات آن در حکم قانون محسوب میشود؛ بنابراین جلسات شورا باید با جدیت بیشتری دنبال و مصوبات آن نیز بهصورت ویژه پیگیری شود.
وی افزود: فرهنگ باید در تمامی شئون و ابعاد زندگی مردم حضور داشته باشد و در همه عرصهها، چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی، مورد توجه قرار گیرد و در دستور کار مسئولان و آحاد جامعه باشد.
امام جمعه تالش همچنین بر ضرورت احساس مسئولیت تمامی اعضای شورای فرهنگ عمومی تأکید کرد و گفت: همه اعضای شورا باید نسبت به اهمیت این جلسات و مصوبات آن احساس تکلیف داشته باشند و با ارائه طرحها و ایدههای عملی، برای توسعه و تحول فرهنگ و هنر شهرستان تلاش کنند.
دکتر نورزاد در ادامه با اشاره به ظرفیتهای راهبردی شهرستان تالش، راهاندازی دفتر خبرگزاری صداوسیما در این شهرستان را ضروری دانست و اظهار کرد: با توجه به ظرفیت استراتژیک تالش، راهاندازی دفتر خبرگزاری صداوسیما در شهرستان باید با جدیت دنبال شود.
وی تصریح کرد: مسئولان شهرستان، بهویژه فرماندار تالش بهعنوان رئیس شورای تأمین، باید تخصیص زیرساختهای مورد نیاز از جمله مکان مناسب برای راهاندازی این دفتر را با توجه ویژه در دستور کار قرار دهند.
نامگذاری بلواری
به نام حضرت آیتالله حاج سید یونس عرفانی(ره)
امام جمعه تالش همچنین بر ضرورت توجه به مفاخر و سرمایههای فرهنگی و معنوی شهرستان تأکید کرد و گفت: حضرت آیتالله سید یونس عرفانی(ره) از مفاخر شهرستان و از سرمایههای ناملموس منطقه و استان هستند و معرفی این شخصیتهای علمی، معنوی، فرهنگی و اجتماعی به مردم باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی، بلوار پردیسان شهرستان تالش به نام مرحوم آیتالله سید یونس عرفانی(ره) نامگذاری خواهد شد و این اقدام با همت مسئولان باید ظرف یک ماه آینده انجام شود.
ضرورت بازسازی و بازنمایی
و احیای خانه جلال آلاحمد در اسالم
حجتالاسلام والمسلمین دکتر نورزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به منزل جلال آلاحمد در ساحل آلالان بخش اسالم، اظهار کرد: خانه جلال آلاحمد، بهعنوان شخصیتی ماندگار و سرمایهای عظیم برای مردم تالش، متأسفانه سالیان سال مورد بیمهری و بیتوجهی قرار گرفته است.
وی بر لزوم توجه ویژه به این میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: میراث فرهنگی و گردشگری باید بازسازی و مرمت خانه جلال آلاحمد و ایجاد فضای گردشگری برای مردم تالش را با جدیت دنبال کند.
امام جمعه تالش همچنین فرهنگسازی و معرفی اندیشههای جلال آلاحمد برای آحاد مردم از طریق ایجاد این فضای فرهنگی و گردشگری را مورد تأکید قرار داد.
تالش نیازمند موزه مردمشناسی
و دفاع مقدس است
دکتر نورزاد با اشاره به ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی شهرستان تالش گفت: تالش با وجود برخورداری از ظرفیتهای عظیم تاریخی و فرهنگی، متأسفانه همچنان از داشتن موزه مردمشناسی و موزه دفاع مقدس محروم است.
وی افزود: با توجه به تمدن، فرهنگ و قدمت بالای تالش، از مسئولان شهرستان انتظار میرود پیگیری جدی برای ایجاد موزه مردمشناسی و دفاع مقدس را در دستور کار قرار دهند تا شهروندان و نسلهای آینده بتوانند با پیشینه تاریخی، فرهنگی و ارزشهای این منطقه بیشتر آشنا شوند.