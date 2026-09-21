کد خبر: ۳۳۸۴۹۷
تاریخ انتشار : ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۰
استاندار گیلان: هیچ چالشی نباید ما را از آموزش نسل آینده غافل کند
تالش- خبرنگار کیهان:
هادی حقشناس استاندار گیلان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گفت: آموزش فرآیندی بلندمدت است و آثار سرمایهگذاری در آن سالها بعد نمایان میشود.
همه دستگاههای اجرائی باید برای آمادهسازی مدارس و آغاز مطلوب سال تحصیلی پای کار باشند. وی افزود: استفاده از ظرفیت معلمان در تصمیمگیریهای شورای آموزش و پرورش باید تقویت شود و میتوان از معلمان منتخب در جلسات شورا دعوت کرد و حتی میتوان از ظرفیت شهرداریها برای بهسازی مدارس، از جمله سرویسهای بهداشتی، استفاده کرد. وی در پایان اظهار داشت: دانشآموزان امروز، سازندگان آینده ایران هستند و هر اقدامی در حوزه آموزش و پرورش، سرمایهگذاری برای آینده کشور است. لازم به ذکر است که رضا جمشیدی سه ساری فرماندار تالش و اعضای شورای آموزش و پرورش شهرستان در این جلسه بهصورت وبیناری حضور داشتند.